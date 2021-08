Poiché l’impatto di COVID-19 persiste, il rimbalzo economico del secondo trimestre del Giappone potrebbe essere debole: sondaggio Reuters

La contrazione economica del Giappone nel primo trimestre ha segnato il primo calo in tre trimestri, poiché le attività per contenere la pandemia hanno colpito i consumi.

Il sondaggio mostra che, poiché i produttori aumentano la spesa per compensare i ritardi negli investimenti causati dalla pandemia lo scorso anno, si prevede che le spese in conto capitale aumenteranno dell’1,7%.

“La forte contrazione nel primo trimestre non riprenderà molto. I dati mostreranno che l’economia continua a ristagnare”, ha affermato Yoshiki Shinke, capo economista del First Life Research Institute.

Tokyo (Reuters)-Un sondaggio Reuters mostra che l’economia giapponese potrebbe riprendersi leggermente nel secondo trimestre dal forte calo all’inizio dell’anno, poiché le forti esportazioni e le spese in conto capitale hanno in parte attenuato l’impatto della pandemia di coronavirus sui consumi .

