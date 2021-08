Poiché non c’è una crescita sostanziale nel mercato del lavoro, la Fed non intraprenderà alcuna azione politica e tutti gli occhi saranno puntati sull’occupazione non agricola.

Enciclopedia degli investimenti

Ogni ottobre, l’Amministrazione della sicurezza sociale (SSA) annuncia le modifiche annuali al piano di sicurezza sociale per l’anno successivo. Quella che segue è la nostra analisi delle modifiche alla sicurezza sociale annunciate nell’ottobre 2020 che entreranno in vigore il 1° gennaio, secondo la scheda informativa annuale della SSA, 2021. Quando aggiorni le tue informazioni sulla sicurezza sociale, ricordale. Entro il 2021, l’adeguamento del costo della vita (COLA) per le indennità mensili per quasi 70 milioni di beneficiari di sicurezza sociale sarà dell’1,3%. Impiegato d’ufficio (CPI-W) calcolato dal Bureau of Labor Statistics (BLS).

