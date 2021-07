Politiche frequenti, denominazione istituzionale, cambiamenti di capitale: questo settore sarà caldo?

Condividi questo articolo!

Data: 20:21, 27 luglio 2021

Lunedì, una grande ciotola di noodles nel mercato ha saziato gli investitori: le azioni A erano infelici, le azioni di Hong Kong erano ancora più infelici e le azioni della Cina erano ancora più infelici. Quando mi sono svegliato, le azioni statunitensi hanno continuato a toccare nuovi massimi, le azioni cinesi hanno continuato a scendere e anche le azioni A hanno riaperto in verde, il che è molto rispettoso dell’ambiente. Un amico ha scherzato: apri il software sul telefono per guardare il disco, l’unico punto rosso è il promemoria di batteria scarica nell’angolo in alto a destra. Ieri è stato ampiamente diffuso un quadro ridicolo, che illustra a pieno la logica “zoccolo duro” del declino del mercato. Questa immagine,Dalle scorte di istruzione fino all’oftalmologia, alla bellezza medica, ai liquori e alla medicina, il riassunto è “molto ben posizionato”.

Il ridicolo appartiene al ridicolo Nell’attuale fiacco sentimento del mercato, qual è la prossima direzione?Una parola del capo di Tianfeng Securities potrebbe ispirare gli investitori.

Condivisione dal capo dell’agenzia

Lo scorso fine settimana è stata introdotta ufficialmente la politica sul settore dell’istruzione, che ha causato il panico nei titoli dell’istruzione, quindi il panico si è diffuso in molte industrie e aziende leader.Il consumo ha guidato il declino finanziario e il sentimento generale del mercato è sceso a un punto di congelamento. Nei due giorni in cui il mercato era confuso, Liu Yuhui, capo economista di Tianfeng Securities, ha pubblicato un Weibo, ei commenti sul Weibo hanno attirato l’attenzione dell’autore.

Questo commento parla di “tecnologia agricola”. La sicurezza agricola nazionale e la sicurezza alimentare sono sempre state una delle questioni di cui la direzione è molto preoccupata, ma la “scienza e tecnologia agraria” dovrebbe “alzarsi” dopo?

Successivamente, diamo un’occhiata alla tecnologia agricola e alle opportunità di investimento disponibili.

Supporto alle politiche, attenzione del management: i semi sono al centro

Dal 18° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, la direzione ha considerato la sicurezza alimentare come la massima priorità del governo.Proporre un nuovo concetto di sicurezza alimentare per “assicurare l’autosufficienza di base dei cereali e l’assoluta sicurezza delle razioni”,Abbiamo stabilito una strategia nazionale di sicurezza alimentare che si concentra su di noi, si basa sul paese, garantisce capacità produttiva, importazioni moderate e supporta scienza e tecnologia e aderisce sempre al percorso della sicurezza alimentare con caratteristiche cinesi.

Il 14° piano quinquennale propone di “dare priorità allo sviluppo delle aree agricole e rurali e promuovere in modo completo la rivitalizzazione rurale” e propone l’attuazione globale della strategia di rivitalizzazione rurale per accelerare la modernizzazione agricola e rurale. Con l’obiettivo della modernizzazione dell’agricoltura, si prevede che l’agricoltura del mio paese inaugurerà un aggiornamento completo del suo modello di business, delle infrastrutture, della tecnologia di produzione e del sistema di servizi durante il periodo del “14° piano quinquennale”.

Nel 2021, il rapporto di lavoro del governo ha sottolineato che la chiave per garantire la sicurezza alimentare sono i semi e la terra coltivata.Tang Renjian, ministro dell’agricoltura e degli affari rurali, ha affermato che lavorerà con i dipartimenti competenti per studiare e formulare piani d’azione per il rilancio dell’industria delle sementi e si sforzerà di raggiungere importanti progressi in circa 10 anni.

L’immagine seguente è una rassegna delle politiche rilevanti del senior management negli ultimi due anni.

Il 26 maggio 2021, il Ministero dell’agricoltura e degli affari rurali e la Corte suprema del popolo hanno tenuto colloqui di lavoro a Pechino Tang Renjian, direttore dell’Ufficio centrale dell’agricoltura, segretario del gruppo direttivo del partito e ministro del ministero dell’agricoltura e degli affari rurali , e He Rong, vicesegretario del gruppo direttivo del partito e vicepresidente esecutivo della Corte suprema del popoloHa partecipato e firmato un memorandum d’intesa sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell’industria delle sementi.

28 maggio 2021, Ministero dell’agricoltura e degli affari rurali Dipartimento per la gestione dell’industria delle sementi, Dipartimento per le leggi e i regolamentiOrganizzare un simposio per rivedere la “Legge sui semi” a Pechino,L’istituzione di un sistema sostanziale di varietà derivate è il fulcro del rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell’industria delle sementi ed è il fulcro di questa revisione della legge sulle sementi.

Il 15 giugno 2021, Liu Zhenwei, vicepresidente del Comitato per l’agricoltura e le zone rurali dell’Assemblea nazionale del popolo, e Zhang Taolin, viceministro del ministero dell’agricoltura e degli affari rurali, hanno guidato una squadra presso l’Ufficio statale per la proprietà intellettuale.Condurre indagini speciali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale agricola e la revisione della legge sulle sementi.

Nel luglio 2021, l’Ufficio del Comitato nazionale per l’approvazione delle varietà di colture ha sollecitato pubblicamente pareri sugli standard nazionali di approvazione delle varietà di mais e riso (rivisto nel 2021).

Una serie di recenti azioni ad alto livello hanno dimostrato che nella sicurezza alimentare i semi sono il fulcro. In questo contesto, un gigante della tecnologia agricola nel settore delle sementi è pronto a venire allo Sci-tech Innovation Board.

Il gigante internazionale della tecnologia agricola sprinta per il consiglio di innovazione scientifica e tecnologica

Il 2 luglio, Syngenta Group Co., Ltd., la più grande società di protezione delle piante del mondo e la terza più grande società di sementi, ha divulgato il suo prospetto e prevede di richiedere un’offerta pubblica di non più di 2,786 miliardi di azioni e di essere quotata alla rivista Science e Consiglio per l’innovazione tecnologica. La sua scala di raccolta fondi da 65 miliardi di yuan dovrebbe diventare la più grande IPO di azioni A in 10 anni. La domanda di avanzamento della quotazione della società è attualmente “accettata”.

Il gruppo Syngenta è stato registrato e fondato a Shanghai nel 2019. È stato fondato dall’integrazione di Sinochem Group e l’attività agrochimica di China National Chemical.Il gruppo ha quattro unità di business: Syngenta Plant Protection, Syngenta Seeds, Syngenta Group China e Adama.

Il prospetto affermava,Beneficiando della tecnologia avanzata e del layout di ricerca e sviluppo leader del settore, le prestazioni del Gruppo Syngenta continuano a crescere.Tra queste, l’innovazione nel settore della protezione delle piante e del settore delle sementi ha promosso la crescita delle prestazioni del gruppo.Nel 2020, le vendite annuali del Gruppo Syngenta sono state di 151,96 miliardi di yuan, con un aumento del 5,11% su base annua; l’EBITDA (utile prima delle imposte, interessi, svalutazioni e ammortamenti) nel 2020 è stato di 26,99 miliardi di yuan, con un aumento del 2,32% su base annua -anno. Nel primo trimestre del 2021, il Gruppo Syngenta ha realizzato un utile operativo di 42,837 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 10,80%; l’utile netto è stato di 4,544 miliardi di yuan, un aumento su base annua del 44,91% e l’utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo è stato di 3,768 miliardi di yuan, con un incremento su base annua del 72,23%.

Secondo la struttura del profitto dei sottoprogettiSecondo il rapporto finanziario 2018-2020, la protezione delle piante rappresentava circa il 75% e i semi rappresentavano circa il 20%. Si può vedere che l’azienda si concentra sulla sua attività principale.

Syngenta ha un profondo accumulo nel campo della modificazione genetica,Attraverso continui investimenti nel campo della modificazione genetica, alcune aziende come Syngenta, Monsanto e Pioneer hanno occupato il mercato principale dei tratti geneticamente modificati negli Stati Uniti.A partire dal 2019, gli Stati Uniti hanno approvato un totale di 128 casi di tratti geneticamente modificati e Syngenta ha una quota di 7 nel campo dei tratti.%, al secondo posto.

Per quanto riguarda il motivo per cui è elencato nello Sci-tech Innovation Board,La società ha dichiarato nel prospetto che il business fitosanitario in cui è impegnata la società appartiene alla categoria dei “farmaci chimici di fascia alta” nel campo della biomedicina e il business delle sementi appartiene alla categoria dei “prodotti biologici” nel campo di biomedicina Durante il periodo di riferimento, l’attività di protezione delle piante e le sementi dell’azienda Il reddito d’impresa totale rappresenta oltre l’80% del reddito d’impresa principale.Pertanto, l’azienda appartiene al campo della biomedicina.

Guosen Securities ha commentato il piano di Syngenta di accedere allo Sci-tech Innovation Board:Riteniamo che l’IPO pianificata di Syngenta nello Sci-tech Innovation Board abbia superato le aspettative.In qualità di gigante leader dell’industria delle sementi nella tecnologia di bio-allevamento, attraverso questa IPO, la raccolta fondi potrebbe accelerare lo sbarco della sua attività in Cina e si prevede che continuerà per sfruttare la piattaforma di quotazione. Consolidare la forza di ricerca e sviluppo della tecnologia di allevamento è favorevole all’innovazione e allo sviluppo dell’industria delle sementi del mio paese e contribuisce alla “vendita dell’industria delle sementi”.

Quali sono le “azioni ombra” di Syngenta?

Dal punto di vista della struttura dell’azionariato, l’attuale controller di Syngenta è la SASAC, con una forte forza e solide radici. Quindi il titolo non è ancora stato quotato sul Science and Technology Innovation Board.Quali sono i “titoli ombra” a lui associati sul tabellone principale? Secondo il prospetto del titolo, il Gruppo Syngenta partecipa direttamente o indirettamente anche alle attività di alcune società quotate, tra cui Adama (000553.SZ), Yangnong Chemical (600486.SH), Quanyin Hi-Tech (300087.SZ) e fertilizzante chimico Sinochem (00297.HK).

I fondi di mercato hanno prestato attenzione all’industria delle sementi e ai settori delle tecnologie agricole negli ultimi due giorni.Lunedì ci sono stati cambiamenti nelle scorte del concetto di semi. I dati mostrano che il 26 luglio 9 titoli nel settore delle piantine hanno mostrato un afflusso netto di grandi ordini, pari a oltre il 40%. Tra questi, Suken Agricultural Development (4.204.400 yuan), Gli acquisti netti di 5 titoli, tra cui Beidahuang (37,0307 milioni di yuan), Longping Hi-tech (27,3371 milioni di yuan), Nongfa Seed Industry (24,3794 milioni di yuan) e Fengle Seed Industry (23,9687 milioni di yuan), hanno superato tutti i 20 milioni. , l’importo totale dell’acquisto netto dei fondi di grandi ordini dei suddetti 5 titoli è di 155 milioni di yuan.

Martedì, Nongfa Seed Industry ha preso l’iniziativa di chiudere il limite giornaliero e, sebbene sia stato aperto più tardi, è già molto forte nell’attuale contesto di mercato. Quanyin Hi-Tech, Shennong Technology, Fengle Seed Industry e Longping Hi-Tech sono cresciute tutte in controtendenza.

PrestazioneAl momento, alcune società quotate nel settore delle piantagioni hanno annunciato le loro prestazioni nella prima metà di quest’anno, tra cui Suken Agricultural Development ha pubblicato un rapido rapporto sulla prima metà dell’anno.L’utile netto della società nella prima metà di l’anno è aumentato dell’1,16% su base annua. Inoltre, quattro società hanno rilasciato previsioni sulle prestazioni per la prima metà dell’anno Denghai Seed Industry prevede che l’aumento dell’utile netto nella prima metà dell’anno sarà limitato al 109,40%.

Tianfeng Securities ha affermato che il sostegno politico continuo ha fornito un buon ambiente istituzionale e un ambiente di mercato per l’attuazione accelerata di tecnologie innovative (in particolare le tecnologie geneticamente modificate), sovrapposte al progresso delle tecnologie indipendenti del mio paese (comprese le tecnologie geneticamente modificate avanzate di Syngenta) e geneticamente le tecnologie modificate sono emerse gradualmente e si prevede che la politica continui ad avanzare e si raccomanda di prestare molta attenzione ai recenti sviluppi politici.L’organizzazione raccomanda Longping Hi-Tech, Dabeinong, Quanyin Hi-Tech, seguita da Denghai Seed Industry.

