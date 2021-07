Politiche pesanti per sostenere l’industria dello stoccaggio di energia come una nuova tendenza, l’aumento del concetto di stoccaggio di energia, i singoli stock mettono in scena una forte ondata limite giornaliera

Condividi questo articolo!

Data: 14:16, 30 luglio 2021 Autore: Mao Li Editore: Lala

Allo stato attuale, lo sviluppo del fotovoltaico e dell’eolico nei principali paesi del mondo continua a superare le aspettative e la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili è in costante aumento. Tuttavia, l’energia eolica e fotovoltaica hanno carenze naturali e la stabilità dell’offerta ha sempre stata una nuvola oscura sulle grandi prospettive. Per risolvere questo problema, tutti i paesi devono dotare la produzione di energia da fonti rinnovabili di accumulo di energia, in modo da realizzare la sostituzione delle fonti energetiche tradizionali.

L’accumulo di energia ha la funzione di eliminare le differenze di potenza picco-valle, ottenendo un rendimento regolare di nuove fonti di energia come il fotovoltaico e l’energia eolica, la modulazione di picco e di frequenza e la capacità di riserva.L’accumulo di energia può ridurre efficacemente il fenomeno dell’abbandono dell’energia solare ed eolica, e aumentare la quota di energia eolica solare nella rete elettrica. Il nuovo accumulo di energia è una tecnologia di accumulo dell’energia che utilizza l’elettricità come principale forma di output oltre all’immagazzinamento mediante pompaggio ed è diventata uno dei supporti chiave per il picco di carbonio e la neutralità del carbonio nel settore energetico. Grazie alla continua impennata del nuovo sviluppo energetico quest’anno, al fine di promuovere il rapido sviluppo di nuovi accumulatori di energia, sostenere la costruzione di nuovi sistemi di alimentazione con nuova energia come corpo principale e promuovere il raggiungimento del picco di carbonio e degli obiettivi di neutralità del carbonio , il governo cinese ha spesso emanato importanti politiche di incoraggiamento per lo stoccaggio di energia.

Le politiche nazionali supportano il nuovo accumulo di energia per accelerare lo sviluppo

Il 23 luglio, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e l’amministrazione dell’energia hanno emesso formalmente i “Pareri guida sull’accelerazione dello sviluppo di nuovi accumulatori di energia”, che richiedevano lo studio e la preparazione di nuovi piani di accumulo di energia, e chiarivano ulteriormente il “14th Five- Piano annuale” e nuovi obiettivi di sviluppo dello stoccaggio di energia a medio e lungo termine e compiti chiave, e promuovere vigorosamente la costruzione di progetti di stoccaggio di energia sul lato dell’energia, promuovere attivamente la razionalizzazione dello stoccaggio di energia sul lato della rete e sostenere attivamente lo sviluppo diversificato dell’utente -accumulo di energia laterale. Si prevede di realizzare la transizione dalla fase iniziale della commercializzazione allo sviluppo su larga scala di nuovi accumulatori di energia entro il 2025. Entro il 2025, la capacità installata del nuovo accumulo di energia raggiungerà più di 30 milioni di kilowatt; il nuovo accumulo di energia svolgerà un ruolo significativo nel promuovere il picco di carbonio e la neutralità del carbonio nel settore energetico. Entro il 2030, realizzare il pieno sviluppo orientato al mercato del nuovo accumulo di energia, la tecnologia di base e le attrezzature del nuovo accumulo di energia saranno controllabili in modo indipendente, l’innovazione tecnologica e il livello industriale saranno costantemente all’avanguardia nel mondo, il sistema standard, il mercato meccanismo, e il modello di business sarà maturo e solido, e il sistema di alimentazione sarà profondamente coinvolto.Sviluppo integrato, la capacità installata soddisfa sostanzialmente le corrispondenti esigenze del nuovo sistema di alimentazione.

Il 29 luglio, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha emesso la “Notifica sull’ulteriore miglioramento del meccanismo dei prezzi dell’elettricità a tempo di utilizzo”, che richiede il miglioramento del meccanismo dei prezzi picco-valle, l’istituzione di un meccanismo dei prezzi di picco dell’elettricità, e il miglioramento del meccanismo del prezzo dell’elettricità stagionale e chiarire l’ambito di attuazione del meccanismo del prezzo dell’elettricità per il tempo di utilizzo e stabilire un prezzo dell’elettricità per il tempo di utilizzo Regolare dinamicamente il meccanismo e migliorare l’attuazione degli utenti orientati al mercato. L’adeguamento della politica dei prezzi dell’elettricità in base al tempo di utilizzo non significa un aumento dei prezzi dell’elettricità, ma solo una risposta alla nuova struttura del sistema elettrico e al modello di domanda e offerta. La scarsa offerta implicata dalla differenza di prezzo picco-valle e dal prezzo di picco dell’elettricità aumenterà ulteriormente la domanda per l’industria dello stoccaggio di energia.In futuro, si prevede che il nuovo modello di business dello stoccaggio di energia si costruirà e maturerà gradualmente. L’analisi di mercato ritiene che con l’aumento della differenza di prezzo picco-valle, l’economia del sistema di accumulo di energia lato utente che utilizza l’arbitraggio picco-valle come principale vantaggio dovrebbe aumentare in modo significativo. Per quanto riguarda le prospettive di mercato, con l’aiuto delle politiche, il nuovo mercato dello stoccaggio dell’energia del mio paese ha un ampio spazio, e l’indipendenza e il controllo sono la chiave, e la redditività è il fulcro della sua realizzazione.

Lo stoccaggio di energia è diventato un nuovo sbocco per gli investimenti

Lo stoccaggio di energia è diventato un nuovo sbocco per gli investimenti e anche varie regioni lo stanno implementando attivamente. Resta inteso che sotto l’obiettivo del picco di carbonio e della neutralità del carbonio, “nuova energia + stoccaggio di energia” sta accelerando per diventare l’equipaggiamento standard della nuova industria energetica in molti luoghi. Secondo le statistiche, da quest’anno sei province, tra cui Hainan, Shanxi, Ningxia, Qinghai, Shaanxi e Mongolia interna, hanno successivamente rilasciato nuovi piani di accumulo energetico per la configurazione energetica, concentrandosi principalmente su “fotovoltaico + accumulo di energia” e “energia eolica + energia”. storage”. È richiesto più del 10%. Uno dei principali progetti scientifici e tecnologici nella provincia di Hunan quest’anno è la “Ricerca e dimostrazione delle tecnologie chiave dei sistemi di accumulo di energia su larga scala”.

L’upstream della catena industriale dell’accumulo di energia comprende principalmente materie prime per batterie e fornitori di apparecchiature di produzione; il midstream è principalmente fornitori di batterie, sistemi di gestione delle batterie, sistemi di gestione dell’energia e convertitori di accumulo di energia; il downstream è principalmente integratori e installazioni di sistemi di accumulo di energia Commercianti e utenti finali. Inoltre, la tecnologia di accumulo di energia ha una vasta gamma di applicazioni, inclusi sistemi di alimentazione, stazioni base di comunicazione, data center, UPS, trasporto ferroviario, intelligenza artificiale/macchina, applicazioni industriali, applicazioni militari, aerospaziale, ecc. La domanda potenziale è enorme, ma il mercato principale è ancora concentrato nel sistema elettrico.

Attualmente, l’industria dello stoccaggio di energia ha attirato sempre più l’attenzione del capitale. Secondo il “Libro bianco per la ricerca sull’industria dello stoccaggio dell’energia per il 2021”, nel 2020 l’importo degli investimenti e dei finanziamenti relativi allo stoccaggio di energia nazionale sarà di circa 7,4 miliardi di yuan; altri dati mostrano che è iniziato anche lo sviluppo dell’industria dello stoccaggio di energia elettrochimica in Cina per entrare nella scala industriale.化 sviluppo. Tra i nuovi progetti avviati nel 2020, l’accumulo di energia ha la maggiore capacità installata lato nuova generazione di energia, superando i 580.000 kilowatt, con un incremento annuo del 438%; inoltre, è da segnalare che nel 2020 l’elettrochimica lo stoccaggio di energia aumenterà del 91,2% su base annua. Con l’aiuto delle politiche, il nuovo mercato dello stoccaggio di energia del mio paese ha un vasto spazio. Secondo le previsioni delle agenzie competenti, la dimensione del mercato del settore dell’accumulo di energia per i sistemi di alimentazione raggiungerà le centinaia di miliardi.Lo spazio di mercato per il 2021-2025 sarà rispettivamente di 2.016, 2946, 3.824, 4617 e 574,8 miliardi di yuan. il tasso di crescita annuale del 2021-2025 dovrebbe raggiungere il 46,28%. Guidati dagli obiettivi di carbon peak e carbon neutral, si prevede che durante il periodo del “14° piano quinquennale” verranno implementati più progetti di stoccaggio dell’energia e la dimensione del mercato supererà i mille miliardi di yuan.

Il settore dello stoccaggio di energia continua a gratificare i guadagni, i singoli titoli hanno messo in scena un’ondata limite giornaliera

Il Guosheng Securities Research Report ritiene che l’allargamento del divario di prezzo dell’energia da picco a valle possa migliorare l’economia dello stoccaggio di energia, il che stimolerà il rapido sviluppo della domanda di stoccaggio di energia da parte dell’utente. Con l’aumento della differenza di prezzo picco-valle, l’economia del sistema di accumulo di energia lato utente, che utilizza l’arbitraggio picco-valle come principale vantaggio, dovrebbe aumentare in modo significativo. Inoltre, il documento incoraggia gli utenti industriali e commerciali a tagliare i picchi e riempire le valli configurando lo stoccaggio di energia e riducendo i costi dell’elettricità, il che dovrebbe stimolare ulteriormente la domanda interna di stoccaggio di energia da parte dell’utente. il progetto dal lato utente dovrebbe durare 5,14 anni, il modello economico dovrebbe funzionare e la domanda di accumulo di energia dal lato utente dovrebbe svilupparsi rapidamente.

In termini di mercato, dopo molti giorni di correzione, ieri il mercato delle azioni A ha registrato un forte rimbalzo. Il settore dello stoccaggio di energia è aumentato in modo soddisfacente. Le azioni Shenghong e Xinfengxiang sono aumentate del 20% con un forte limite giornaliero. Jiuzhou Group, China Baoan, Kehua Data, Tian Heguang Energy e Mingyang Intelligent sono entrambi saliti alle stelle. Tra questi, il principale Shangneng Electric è aumentato del 151% in 9 giorni di negoziazione e le azioni di Shenghong sono aumentate di oltre il 70% in soli 17 giorni di negoziazione. Il 30 luglio, gli indici dei mercati azionari di Shanghai e Shenzhen hanno oscillato e si sono adeguati di nuovo, ma ieri i titoli del concetto di stoccaggio dell’energia hanno continuato a salire.L’indice del settore dello stoccaggio dell’energia è aumentato di oltre il 6% e i singoli titoli hanno messo in scena un’ondata limite giornaliera. A partire dalla chiusura di mezzogiorno, Heshun Electric (300141.CN), Shenghong Co., Ltd. (300693.CN), New Scenery (688663.CN), Shangneng Electric (300827.CN), Minde Electronics (300656.CN), Ketai Energy (300153.CN), le azioni Tianneng (688819.CN) e molte altre azioni collettivamente sono aumentate del 20% e hanno chiuso fortemente il loro limite giornaliero. Goodway (.CN) è aumentato di oltre il 18%, le azioni Nebula (.CN) sono aumentate di oltre 11%, Kirghizistan Diversi titoli come Electric Power (000875.CN), Linyang Energy (601222.CN), Kstar (002518.CN) e Deye Group (605117.CN) sono aumentati del 10% e hanno chiuso il consiglio.

