Poliziotto di Hong Kong accoltellato in attacco “Lupo solitario”-capo della sicurezza Reuters

La leader di Hong Kong Carrie Lam è appena tornata da Pechino per partecipare alla celebrazione del centenario del Partito comunista cinese e in un comunicato ha condannato accoltellamenti e altre azioni illegali.

Ha detto che la polizia ha perquisito la casa dell’uomo di 50 anni, non ha fornito il suo nome e ha detto che il materiale sul suo computer lo mostrava “aggressivo” ma non ha fornito ulteriori dettagli.

© Reuters. Nel 24esimo anniversario del ritorno dell’ex colonia britannica in Cina e nel 100esimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese, un poliziotto ha fotografato la scena in cui un uomo era sospettato di aver accoltellato un poliziotto a Causeway Bay.

