Polonia e Repubblica Ceca danno asilo ai velocisti olimpici bielorussi

Polonia e Repubblica Ceca hanno fornito un visto e un rifugio alla velocista bielorussa partecipante alle Olimpiadi di Tokyo, che ha affermato di essere stata portata con la forza all’aeroporto dopo aver criticato l’allenatore della nazionale.

Krystsina Tsimanouskaya ha soggiornato in un hotel all’aeroporto Haneda di Tokyo dopo domenica. Cerca “protezione” Il Comitato Olimpico Internazionale ha detto lunedì che proveniva dalle autorità locali ed era “sicuro”.

Anche la polizia giapponese, i funzionari di Tokyo 2020 e un rappresentante dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati UNHCR erano con il secondo classificato, che originariamente avrebbe dovuto partecipare ai preliminari dell’evento dei 200 metri femminili lunedì.

“Lei è al sicuro”, ha detto Mark Adams, il principale portavoce del Comitato Olimpico Internazionale.

Alexander LukashenkoIl brutale leader bielorusso è stato duramente criticato dopo aver dichiarato fraudolentemente la sua vittoria alle elezioni presidenziali dell’anno scorso e aver iniziato a reprimere manifestanti e sostenitori rivali.

Il Comitato Olimpico Internazionale vieta a Lukashenko di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo con funzionari di altri paesi, incluso suo figlio Victor, il presidente del Comitato Olimpico del paese.

Le sanzioni sono state imposte dopo che gli atleti bielorussi hanno accusato le autorità di discriminazione politica e reclusione. Oltre ai pagamenti effettuati direttamente agli atleti, il CIO ha anche congelato i pagamenti al Comitato olimpico bielorusso.

Polonia e Repubblica Ceca sono tra le più Critiche esplicite Lukashenko.

Il viceministro degli Esteri polacco Marcin Przydacz (Marcin Przydacz) Dire La velocista bielorussa “ha ottenuto un visto umanitario ed è libera di proseguire la sua carriera sportiva in Polonia se lo desidera”.

Il ministro degli Esteri ceco Jakub Kulhanek ha definito “vergognosa” la situazione di Tsimanouskaya. Ha aggiunto che Praga le ha fornito un visto e una “protezione internazionale” e la sua ambasciata a Tokyo è pronta ad aiutare.

Tsimanousskaya ha usato il suo account sui social media Punizione allenatore Ha detto che poiché altri atleti bielorussi non hanno completato abbastanza test antidoping, si è iscritta a eventi a cui non aveva partecipato, come la staffetta 4x400m.

Il portavoce del governo giapponese Katsunobu Kato ha affermato che Tokyo sta collaborando con il Comitato olimpico internazionale e altre autorità locali per determinare le intenzioni dell’atleta.

Il Comitato olimpico internazionale ha dichiarato di aver chiesto al Comitato olimpico bielorusso di presentare una relazione prima di decidere se intraprendere ulteriori azioni.

La polizia giapponese non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Svyatlana ZihanusskayaIl leader del partito di opposizione bielorusso ha dichiarato al Financial Times che “l’esperienza di Krystsina Tsimanouskaya fa parte di una più ampia repressione degli atleti in Bielorussia. Oggi, qualsiasi critica alle autorità, anche alla leadership sportiva, è considerata un attacco al governo”.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha detto che sta ancora lavorando per determinare come Zimanusskaya abbia lasciato il villaggio dell’atleta. Secondo il rapporto, il velocista sembrava essere diretto all’aeroporto con circa 16 atleti bielorussi, che lasceranno il Giappone dopo la gara.

La Zimanusskaya doveva originariamente partecipare alla gara dei 200 metri femminili dopo aver partecipato ai preliminari della gara dei 100 metri venerdì. Il Comitato Olimpico Internazionale ha dichiarato che non è chiaro se altri funzionari o allenatori bielorussi l’abbiano accompagnata all’aeroporto.

Le immagini e i video diffusi sui social media dagli attivisti dell’opposizione bielorussi sembravano dimostrare che Tsimanousskaya si fosse rifiutato di salire a bordo dell’aereo.

Il Comitato olimpico bielorusso non ha risposto a una richiesta di commento, ma una dichiarazione dell’organizzazione ha dichiarato che l’allenatore aveva rimosso Zimanusskaya dal gioco sulla base dei consigli del medico sul suo “stato emotivo e psicologico”.

In risposta, Zimanusskaya ha pubblicato la dichiarazione su Instagram con il messaggio: “Questa è una bugia”.

“Ho chiesto aiuto al Comitato Olimpico Internazionale, loro [Belarusian officials] Mi stanno facendo pressioni e stanno cercando di portarmi fuori dal paese senza il mio consenso”, ha detto Zimanusskaya in un videomessaggio registrato dall’aeroporto domenica sera.

