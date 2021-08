U.S. Regulatory Commission, Securities and Exchange Commission (Securities and Exchange Commission), Annunciare Oggi, uno dei più antichi scambi di criptovalute, Poloniex LLC, Ha accettato di pagare più di 10 milioni di dollari a titolo di transazione. Secondo l’annuncio ufficiale,

“Poloniex LLC ha accettato di pagare più di 10 milioni di dollari USA per saldare il costo di gestione di uno scambio di asset digitali online non registrato. La piattaforma di trading gestita dallo scambio facilita l’acquisto e la vendita di titoli di asset digitali”.

Secondo la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, “Poloniex non è registrato come borsa nazionale, né opera con un’esenzione dalla registrazione”, il che viola anche l’Exchange Act.

In risposta, Christina Litman, capo del dipartimento informatico della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, ha affermato che Poloniex ha scelto di “aumentare i profitti piuttosto che conformarsi alle leggi federali sui titoli”. Ha inoltre affermato che lo scambio ha cercato di “eludere il sistema normativo della SEC, che si applica a qualsiasi mercato che riunisce acquirenti e venditori di titoli, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata”.

Anche se, questa è la parte interessante. Poloniex ha scelto di non ammettere né negare alcun illecito, ma ha accettato direttamente di pagare la multa. Secondo un comunicato stampa della US Securities and Exchange Commission a questo proposito,

“Senza riconoscere o negare le conclusioni della SEC, Poloniex ha accettato di emettere un ordine di sospensione e ha accettato di pagare US $ 8.484.313 in guadagni illegali, US $ 403.995 in interessi pre-giudizio e US $ 1,5 milioni in sanzioni civili per un totale di US $ 10.388.309. L’ordine è stato vittimizzato. Gli interessi della gente hanno creato un fondo equo”.

Tuttavia, vale la pena notare che ora lo scambio Elencato Registrato in Montana presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.Parlando di questo Non è la prima volta Poloniex a tu per tu con la SEC.

Iscriviti alle nostre notizie

leggi di più