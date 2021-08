Poly Networks cerca di convincere gli hacker a restituire i beni rubati

Poly Networks lancia un’offensiva di fascino contro misteriosi hacker Stola Più di 600 milioni di dollari in criptovaluta per convincere un ladro noto come Mr. White Hat a rinunciare al controllo delle risorse in sospeso.

L’ouverture del martedì di Poly è l’ultima svolta nella leggenda iniziata circa una settimana fa e ha attirato Il mondo delle risorse digitaliMr. White Hat è fuggito con i token digitali dopo aver sfruttato le scappatoie nel sistema Poly, e in seguito ha promesso di restituirli.

Tuttavia, pochi giorni dopo, l’hacker che non aveva rivelato la sua identità si è rifiutato di rinunciare al pieno controllo della risorsa crittografata da 235 milioni di dollari.

Martedì Poly ha invitato Mr. White Hat a trasferire “il prima possibile” la “chiave” – ​​una stringa alfanumerica – a un conto che contiene altri token. Offre un po’ di dolcezza, inclusa l’opportunità per gli hacker di diventare il suo principale consigliere per la sicurezza e una rinnovata offerta di una taglia per un totale di $ 500.000.

Rispettati

L’hacker afferma di essere un attaccante etico, un cosiddetto “cappello bianco” che cerca punti deboli nelle reti di computer per migliorarle, piuttosto che essere guidato dal denaro.

Il signor White Hat ha trasferito del bottino virtuale su un conto cointestato la scorsa settimana, ma non ha ancora consegnato le chiavi che consentirebbero a Poly di controllare circa 235 milioni di dollari di monete per restituirle al proprietario. Poly controlla circa 330 milioni di dollari di beni rubati e l’operatore di stablecoin Tether ne ha congelati 33 milioni di dollari, in attesa di procedimenti legali.

“Ringraziamo Mr. White Hat per il suo eccezionale contributo ai miglioramenti della sicurezza della rete Poly”, ha detto Poly martedì. Tuttavia, ha affermato che il ritorno dei fondi rimane la sua massima priorità. “Pertanto, speriamo sinceramente che Mr. White Hat possa comprendere le nostre richieste e continuare a collaborare attivamente con noi”, ha aggiunto.

Poly ha affermato che “non ha intenzione di ritenere il signor White Hat legalmente responsabile di questo hacking” – questo è stato un declino dopo la risposta iniziale dopo l’attacco, quando ha dichiarato che avrebbe intrapreso un’azione legale.

La rete ha anche dichiarato che donerà $ 500.000 in bonus ai portafogli crittografici approvati da Mr. White Hat. Inizialmente ha offerto i soldi in cambio della scoperta di difetti nel sistema, ma gli hacker hanno detto che non lo avrebbero accettato. “Speriamo sinceramente che i progetti futuri e i successori del settore non incontreranno incidenti simili”, ha affermato Poly.

Hacker e Poly hanno comunicato attraverso messaggi che accompagnano le transazioni eseguite sulla blockchain di Ethereum. Chiunque abbia un software di base può vedere questi messaggi pubblicamente.

Gli sviluppatori che stanno costruendo reti automatizzate in grado di aggirare istituzioni come banche e borse credono che questo tipo di finanza decentralizzata possa rendere le transazioni più veloci, sicure e facili. Tuttavia, l’incidente di Poly mostra anche che è difficile per una rete attaccata da un hacker recuperare le sue risorse, perché il codice del computer su cui si basa la rete non ha uno status legale.

“Ciò significa che le forze dell’ordine difficilmente possono eseguire il ‘post-hacking’ per interrompere le operazioni. Andrew Tsonchev, direttore tecnico della società di sicurezza informatica Darktrace, ha dichiarato: “Una volta che un token o una valuta vengono rubati e non possono essere recuperati, scompaiono. “