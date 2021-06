Posso acquistare un ETF per il mio Roth IRA?

Quando il tuo Roth IRA è detenuto da un broker, la società può facilitare l’acquisto di fondi negoziati in borsa (ETF).

includere ETF Può essere un modo economico ed efficace per investire in pensione nel tuo Roth IRA. Il rendimento che otterrai aggiungendo ETF accuratamente selezionati è amplificato dalla crescita esentasse fornita dal Roth IRA.

Punti chiave Gli ETF forniscono al tuo portafoglio di investimento diversificazione e accesso a mercati professionali.

In genere, gli ETF hanno commissioni inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento, il che li rende un investimento conveniente.

Gli ETF sulla crescita e sul reddito sono molto adatti per l’inclusione nel Roth IRA perché i redditi da investimento e i prelievi sono esentasse.

Vantaggi dell’ETF in Roth IRA

Gli ETF sono un buon modo per costruire un solido portafoglio di investimenti perché hanno Commissioni inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento tradizionali E fornire una vasta gamma di visite diverse e molto specifiche Dipartimento nel mercato.

Ad esempio, ci sono ETF su indici che tengono traccia di indici specifici, come ad esempio Indice Standard & Poor’s 500. e anche Distribuzione tattica Un ETF gestito da professionisti che fornisce un portafoglio dinamico in un fondo adattandosi alle mutevoli condizioni di mercato.

Tuttavia, è quasi impossibile creare leva in un Roth IRA A causa di restrizioni sugli investimenti Sui conti pensione.Includi uno ETF con leva Nel tuo Roth IRA c’è un modo per risolvere questo problema.

Gli ETF con leva utilizzano derivati ​​e debito per aumentare il rendimento dell’indice sottostante che replica. Ricorda, sebbene possa aumentare i rendimenti, gli ETF con leva leverage Può anche amplificare la perdita, Aumentando il rischio di investimento.L’ETF con leva è consigliato a investitori sofisticati con livelli elevati Tolleranza al rischio.

Scegliere un ETF per il Roth IRA

L’ETF semplifica le attività di investimento. Sono scambiati come azioni durante le ore di mercato, consentendo agli investitori di ottenere un paniere di molti titoli in un unico prodotto. Allo stesso tempo, scegliere il miglior ETF per la pensione può essere difficile perché ci sono così tanti ETF tra cui scegliere.

Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni, a differenza dei fondi comuni di investimento, che possono essere acquistati solo alla fine di ogni giornata di negoziazione.

La donazione Roth IRA è fatta da Dopo le tasse Dollari statunitensi, il che significa che la crescita degli investimenti è esentasse e non devi pagare alcuna imposta sui prelievi quando vai in pensione. A causa dei vantaggi fiscali, i fondi più aggressivi e orientati alla crescita sono più adatti per i Roth IRA.

Se stai per andare in pensione o sei già andato in pensione, potresti voler scegliere un ETF con una distribuzione del reddito elevata. Questi possono essere distribuiti come reddito da pensione esentasse.