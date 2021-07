Posso noleggiare un’auto se ho un cattivo credito?

Stai pensando di noleggiare un’auto, ma alcuni problemi con il tuo punteggio di credito ti fanno preoccupare che potresti non essere idoneo. Questo è ragionevole perché il punteggio di credito interessa tutti i prestiti. Ancora più importante, anche se potresti trovare un prestatore disposto a lavorare con te, preparati a spendere più di qualcuno con un buon credito.

Le persone scelgono di noleggiare un’auto piuttosto che acquistare un’auto per ridurre le spese vive (pensa ad acconti più piccoli) e rendere i pagamenti mensili più gestibili.Se porti Cattivo credito, Ma vuoi ancora noleggiare un veicolo, si prevede che le spese vive, gli interessi passivi e il pagamento mensile saranno più elevati. Ecco cosa dovresti sapere:

Punti chiave Puoi noleggiare un’auto con scarso credito, ma alcuni concessionari potrebbero non approvarti.

Potrebbe essere necessario pagare un anticipo più elevato, pagamenti mensili più elevati ed essere colpiti da un “fattore monetario” più elevato (vedi sotto).

Puoi provare alcune soluzioni alternative, come noleggiare un’auto usata o subentrare nel contratto di locazione di qualcuno.

Noleggio auto con cattivo credito

Quando noleggi un’auto, la noleggi per un certo periodo di tempo e assegnerai un certo numero di miglia. Il leasing non è così popolare come l’acquisto: secondo le statistiche, circa un quarto delle auto nuove nel quarto trimestre del 2020 è in leasing. EsperianQuando inizi a noleggiare un’auto, il concessionario effettuerà un controllo del credito per assicurarsi che il tuo credito sia buono. Rivenditori e istituti di credito forniscono i migliori prezzi per i clienti con i punteggi di credito più alti.

Sebbene non vi sia alcun limite di punteggio di credito fisso per il noleggio di un’auto, “di solito richiede un punteggio compreso tra 670 e 739”, ha affermato il CEO e co-fondatore Jacob Dayan. Imposta comunitaria con Partner finanziario“Punteggi di credito inferiori a 670 potrebbero essere più difficili da ottenere un contratto di locazione; tuttavia, se lo fai, l’acconto e il canone mensile saranno molto più alti”, ha detto Dayan.

Se il tuo credito è scarso, cosa considerare prima di noleggiare un’auto

Quando si acquista un’auto, si assume il suo deprezzamento: il valore dell’auto diminuisce con l’invecchiamento. Tuttavia, quando si affitta un’auto, il creditore sostiene il costo di ammortamento dell’auto e ne tiene conto nei termini del contratto di locazione.

Ora torniamo alla terminologia di cui sopra: Fattore denaroA differenza del tasso percentuale annuo addebitato al momento dell’acquisto di un veicolo, il tuo fattore di leasing (noto anche come fattore valutario o tasso di leasing) è il tasso che paghi quando noleggi il veicolo, simile al tasso di interesse che paghi quando acquisti un’auto.I termini del contratto di locazione sono determinati utilizzando questo fattore monetario, che si basa sulla tua solvibilità, sul prezzo dell’auto e sul cosiddetto valore residuoQuesto è il valore stimato dell’auto al momento fine Locato.

Quello che devi ricordare è che il prezzo e la valuta dell’auto possono essere negoziati e il valore residuo è preimpostato.Il punteggio di credito supera 729, il punteggio medio di credito dell’inquilino nel rapporto Experian, sarà idoneo per il fattore monetario più basso, il miglior tasso di interesse, e un punteggio inferiore a 700 riceverà il fattore monetario più alto o il tasso di interesse meno popolare.

Le migliori offerte di locazione includono prezzi di locazione bassi, valore residuo elevato e fattori valutari bassi. Senza il fattore denaro basso, potresti pagare più di qualcuno con un rating di credito più elevato.

Come ottenere l’approvazione del contratto di locazione se il tuo credito è scadente?

Un grosso acconto per il contratto di locazione può aiutare.

Un veicolo in permuta può compensare alcuni dei rischi iniziali e renderti più attraente per i finanziatori perché aggiungerai più fondi al contratto di locazione.

Considera l’acquisto di un modello più economico invece della tua prima scelta.

Genitori o familiari meritevoli di credito possono aiutare se lo desiderano Co-firma locazione.

Una società come LeaseTrader potrebbe abbinarti a qualcuno che ha bisogno di annullare il contratto di locazione. La presa in consegna del contratto di locazione di un’altra persona richiede ancora un controllo del credito per essere idoneo. Tuttavia, i termini e i fattori monetari possono essere più favorevoli e potrebbe non essere richiesto un grande anticipo.

Trova un concessionario che noleggia un’auto usata. Nota: sebbene tu possa trovare risparmi su acconti, fattori monetari o pagamenti mensili, fai attenzione ai rivenditori “affitta qui-paga qui” che si concentrano su persone con cattivo credito. Queste transazioni sono generalmente finanziate da rivenditori piuttosto che da prestatori esterni e sono accompagnate da ingenti acconti, condizioni sfavorevoli e pagamenti mensili o bisettimanali più elevati. Puoi anche scegliere meno modelli più recenti perché di solito sono più piccoli e potresti essere responsabile delle riparazioni. Leggi attentamente il contratto ovunque paghi per l’affitto qui e trattalo come l’ultima risorsa.

Cos’altro puoi fare?

Se il tuo contratto di locazione viene rifiutato o offre un contratto di locazione con un grande anticipo, un elevato fattore monetario e un alto pagamento mensile, ti preghiamo di considerare alcune alternative:

Usa il denaro per acquistare un’auto usata più economica o cerca di ottenere condizioni di finanziamento dell’auto più favorevoli invece del leasing.

Collaborare con cooperative di credito o distributori specializzati nella fornitura di servizi di leasing a persone con scarso credito.

Allo stesso tempo, prendi provvedimenti immediati per riparare il tuo punteggio di credito. L’analista senior del settore del credito Nathan Grant ha dichiarato: “Paga tutti i saldi puntualmente ogni mese. Se non puoi rimborsare per intero, ti preghiamo di pagare l’importo minimo che ti puoi permettere”.

Inoltre, evita di massimizzare l’uso della tua carta di credito e lavora sodo per ridurre il rapporto debito/credito. Un buon rapporto debito/credito è del 30% o meno. Ad esempio, se hai a disposizione $ 7.000 di credito e stai utilizzando $ 5.000, il rapporto debito/credito (71%) è troppo alto, con conseguente punteggio di credito basso.

Linea di fondo

Puoi noleggiare un’auto con uno scarso credito, ma potresti dover lavorare sodo per trovare uno sconto. Se vieni approvato, potresti avere un acconto più elevato e pagamenti mensili più elevati e potresti ricevere tariffe di noleggio sfavorevoli. Se hai un co-firmatario, subisci il contratto di locazione di qualcuno o noleggi un’auto usata, potresti risparmiare denaro.

Altrimenti, aspetta che il tuo stato di credito sia buono per ottenere un contratto di locazione più favorevole, o se non puoi aspettare, prova ad acquistare un modello più vecchio invece di noleggiare un’auto più nuova.