Posso permettermi un super yacht?

Sono il trasporto di lusso per le vacanze preferito da milionari e miliardari.Da Bono a Stephen Spielberg a Jay Z, ricordano i super ricchi che si divertono su alcune abbaglianti coste straniere.

I “super yacht” sono diventati ufficialmente uno degli hobby più lussuosi al mondo. C’è una buona ragione per questo: costa un sacco di soldi.Gli yacht di lusso sono i più costosi risorse acquistare.Non solo l’originale capitalePuò raggiungere da decine di milioni a centinaia di milioni di dollari. Gli yacht sono inoltre accompagnati da enormi costi operativi annuali, che di solito superano il milione di dollari USA.

Non esiste una definizione legale di “superyacht”. Il termine di solito si applica a yacht di lunghezza pari o superiore a 75 piedi, con equipaggio professionale a tempo pieno e utilizzati per intrattenimento o operazioni commerciali. Naturalmente, non esistono due superyacht esattamente uguali e non esistono due proprietari di superyacht che abbiano lo stesso gusto o desiderio per gli yacht. Pertanto, le spese e i costi operativi possono variare notevolmente.

Punti chiave I super yacht si riferiscono a yacht privati ​​più grandi e lussuosi dei tipici yacht privati.

Questi sono oggetti di lusso appartenenti a coloro che possono permettersi un patrimonio netto ultra elevato.

Il prezzo di acquisto iniziale può raggiungere milioni di dollari, quindi i costi di funzionamento e manutenzione in corso possono aumentare di milioni di dollari o più ogni anno.

Costo operativo

Dopo l’acquisto, il proprietario dovrebbe pagare circa il 20% o più della tariffa iniziale dello yacht prezzo Continua a correre ogni anno. Pertanto, in teoria, uno yacht del valore di 10 milioni di dollari vi farà risparmiare 2 milioni di dollari in costi operativi all’anno. Il carburante (molto), l’assicurazione della nave, le tasse terminali, la manutenzione e le riparazioni e gli stipendi dell’equipaggio sono di solito i costi operativi più alti.

La commissione per il terminale è di circa 350.000 USD e la commissione di gestione è di circa 70.000 USD. I costi di manutenzione e riparazione possono arrivare a milioni, così come lo stipendio dell’equipaggio. Il costo di manutenzione del superyacht Azzam di 590 piedi, di proprietà del presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, è stimato in 60 milioni di dollari all’anno, anche se viene fornito con due eliporti e un sistema di difesa missilistico.

tutto il personale

Luxury Yacht Group fornisce linee guida salariali per i membri dell’equipaggio standard. Ha un prezzo per un capitano di lunghezza compresa tra 100 e 170 piedi con più di 5 anni di esperienza, fino a US $ 192.000 all’anno. Devi anche considerare chef, maggiordomi, marinai, ingegneri, ecc.Al fine di evitare che i nuovi proprietari di yacht vengano accidentalmente colpiti da costi spropositati, Luxury Yacht Group ha sviluppato un comodo calcolatore del costo dell’equipaggio e un altro per il calcolo Costo operativo.

Ormeggiata

I prezzi nei porti di tutto il mondo variano, ma parcheggiare la tua barca nel molo più esclusivo durante l’alta stagione costerà più di $ 4.000 a notte. Nei luoghi di attracco in prima serata come il Gran Premio di Monaco, un soggiorno di cinque giorni può costare fino a $ 85.000 o più. Superyachts.com offre un servizio globale Mappa del molo Usalo per cercare i moli del mondo e i loro costi di ormeggio stagionali.

Convenienza

Tieni presente l’obbligatorietà”giocattolo. Senza macchine da divertimento permanenti come moto d’acqua e sommergibili, qualsiasi parco giochi galleggiante è incompleto, per non parlare delle strutture ricreative più importanti e all’avanguardia. Convenienza Come una piscina a sfioro Cinema o beach club galleggiante. Eclipse è di proprietà dell’uomo d’affari russo Roman Abramovich e dispone di due eliporti, un sottomarino “ricreativo” per tre persone e due piscine, una delle quali trasformata in una pista da ballo.

finanziario

Diverse banche e spedizioni prestatore finanzierà Comprare un super yacht, Sia attraverso operazioni di leasing che via mare mutuoE fornisci il tuo noleggio di super yacht per ottenere rendimenti interessanti. Tuttavia, se devi razionalizzare il costo di acquisto, acquistarne uno potrebbe non essere l’opzione migliore.Al contrario, puoi sempre Carta Una sensazione di lusso che gode dello stesso galleggiamento senza dover sopportare tutte le responsabilità di proprietà.e anche Proprietà parziale Un piano per condividere la responsabilità finanziaria (e il divertimento dei super yacht) tra un gruppo di investitori senza tutte le spese in conto capitale.

Linea di fondo

Se ti capita di essere un membro del mondo Individui con un patrimonio netto ultra elevato (UHNWI), Un lussuoso parco giochi galleggiante potrebbe essere adatto a te.Ma se non lo sei MiliardarioIl club, non disperare. Puoi ancora noleggiare, condividere alcuni accordi… o semplicemente scegliere uno yacht più economico, non così “super”, tutto qui. Tuttavia, ci sarà sempre un posto tra le élite mondiali, consentendo a coloro che sono stravaganti e costosi di occupare un posto.