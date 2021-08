Posti di lavoro balza kiwi; dollaro in attesa di dati sull’occupazione Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: una banconota da un dollaro può essere vista in questa illustrazione scattata il 26 maggio 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione/File Photo/File Photo



Autore: Tom Westbrook

SINGAPORE (Reuters)- Il dollaro USA è stato sotto pressione mercoledì vicino ai minimi recenti poiché gli investitori aspettavano i dati sull’occupazione negli Stati Uniti per indicazioni sulle prospettive dei tassi di interesse e il calo del tasso di disoccupazione della Nuova Zelanda ha sollevato preoccupazioni per gli aumenti dei tassi di interesse che potrebbero iniziare entro un poche settimane previste.

Mentre la banderuola cambia, il mercato del lavoro è diventato il centro dell’attenzione globale, perché i governatori delle banche centrali da Wellington a Washington hanno affermato che la ripresa dell’occupazione è un prerequisito per aumentare i tassi di interesse.

Poiché il mercato degli swap ha completamente digerito l’aumento di 25 punti base dei tassi di interesse in contanti ad agosto, il tasso di disoccupazione in Nuova Zelanda è sceso bruscamente, scendendo al 4% nell’ultimo trimestre, il che ha spinto il dollaro neozelandese a salire dello 0,6% a un massimo di un mese di $ 0,7066.

Gli analisti della Banca della Nuova Zelanda hanno dichiarato: “Il caldo e gli avvertimenti che abbiamo sentito sul mercato del lavoro neozelandese sono stati confermati”.

Hanno detto: “Questo elimina senza dubbio ogni dubbio che (la banca centrale) agirà presto sull’acceleratore”, aggiungendo che è possibile aumentare i tassi di interesse di 50 punti base questo mese. Si aspettano che il tasso di cassa sia attualmente dello 0,25% e raggiungerlo entro novembre 1%.

Le preoccupazioni contrarie sembrano pesare sul dollaro USA, poiché i dubbi sulla ripresa economica si sono diffusi ai mercati obbligazionari e valutari. Parte dei dati sull’occupazione saranno rilasciati più tardi mercoledì, e i dati sull’occupazione non agricola verranno rilasciati venerdì per diventare il prossimo messa a fuoco.

Il dollaro USA è sceso leggermente rispetto all’euro durante la sessione asiatica e il tasso di cambio rispetto al dollaro USA ha toccato $ 1,1875. La ostinata flessione dei rendimenti statunitensi ha fornito supporto alle valute asiatiche ad alto rendimento.

Il won sudcoreano è salito per il terzo giorno di negoziazione consecutivo, guadagnando lo 0,5% mercoledì, mentre il dollaro di Singapore ha raggiunto il massimo in un mese e la rupia indonesiana ha raggiunto il massimo in sette settimane. [EMRG/FRX]

Le preoccupazioni sulla mutazione del coronavirus Delta forniscono anche supporto per valute rifugio come lo yen e il franco svizzero.

Dopo essere sceso dall’inizio dell’anno, lo yen ha cambiato direzione nel mese di luglio e il tasso di cambio rispetto al dollaro è aumentato di circa il 2,5% in un mese. Martedì ha toccato il massimo dalla fine di maggio e mercoledì è rimasto stabile a 109,02.

Martedì il franco svizzero ha raggiunto il massimo in sette settimane di 0,90235 per dollaro.

Lo stratega senior della National Australia Bank (OTC:) Rodrigo Catril ha dichiarato: “La prospettiva generale per il dollaro è che le aspettative di aumento dei tassi di interesse della Fed sono diminuite e abbiamo visto il dollaro cadere”.

“Abbiamo tutti visto progressi nel mercato del lavoro, ma la domanda è quanto è abbastanza buono”, ha detto.

Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che i dati sull’occupazione di ADP che saranno pubblicati intorno alle 1215 GMT mostrano che il mese scorso sono stati creati 695.000 nuovi posti di lavoro, sostanzialmente gli stessi di un mese fa.

Carteril ha affermato che questa crescita potrebbe richiedere mesi o anche di più prima che il tasso di disoccupazione scenda abbastanza da essere notato dalla Fed.

Il discorso del vicepresidente della Fed Richard Clarida alle 1400 GMT sarà seguito da vicino per qualsiasi indizio sul pensiero dei politici.

Il focus di mercoledì saranno anche i dati sulle vendite al dettaglio nell’Eurozona e l’indagine sul settore dei servizi negli Stati Uniti, che stanno entrambi osservando le letture della ripresa economica.

Prima della riunione della Banca d’Inghilterra di giovedì, la sterlina britannica è rimasta stabile e ha acquistato dollari USA 1,3927. Gli operatori sono preoccupati per la soglia di 1,40 dollari USA se i politici sono duri nel ridurre gli acquisti di obbligazioni o aumentare i tassi di interesse. [GBP/]

Nei mercati emergenti, gli operatori stanno aspettando le riunioni delle banche centrali di Thailandia e Brasile, ma si aspettano il contrario.

Il baht thailandese vacilla sull’orlo di un minimo pluriennale, poiché i tassi di interesse dovrebbero essere bassi per molto tempo e la banca centrale brasiliana dovrebbe aumentare i tassi di interesse di un punto percentuale per frenare l’inflazione galoppante.