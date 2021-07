Powers On… Perché la paura dell’applicazione e della responsabilità dell’ICO sta volgendo al termine Autore: Cointelegraph

Mark Bowles Attualmente è professore a contratto presso la Florida International University School of Law, insegnando “Blockchain, Encryption and Regulatory Considerations” e “Fintech Law”. Di recente si è ritirato dallo studio legale Am Law 100, dove ha fondato un team nazionale di contenzioso sui titoli e di applicazione delle normative e una pratica del settore degli hedge fund. Marc ha iniziato la sua carriera legale nel dipartimento delle forze dell’ordine della SEC. Durante i suoi 40 anni di carriera legale, ha partecipato a cause legali tra cui lo schema Bernie Madoff Ponzi, la recente grazia presidenziale e il processo per insider trading di Martha Stewart.

Va bene, va bene, va bene. Alcuni studi legali di class action sembrano essere alla ricerca di possibili rivendicazioni di titoli al fine di ricercare i costi e il ricorso degli investitori, a volte con arroganza sotto la bandiera del pregiudizio e dei diritti degli investitori.Questo sembra ricevere una fredda accoglienza dalla Corte federale nel distretto meridionale di New York SDNY). Questa è una buona notizia per l’emergente settore blockchain e per gli investitori che possiedono token in attività legali blockchain come Bancor, Status e Quantstamp. È importante sottolineare queste sentenze del tribunale, anche se sono state fatte pochi mesi fa.

potenziamento… È la rubrica mensile di opinioni di Marc Powers, che per la maggior parte dei suoi 40 anni di carriera legale si è occupato di complessi casi legati ai titoli dopo aver lavorato con la US Securities and Exchange Commission. Ora è professore a contratto presso la Florida International University School of Law, dove tiene un corso su “Blockchain, crittografia e considerazioni normative”.

