Presta attenzione al rapporto di spesa del tuo fondo

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Tutti i fondi comuni di investimento e gli Exchange Traded Fund (ETF) addebitano ai loro azionisti Rapporto di spesa Coprire il totale annuo del fondo Spese operativeIl rapporto spese è espresso come percentuale del patrimonio netto medio del fondo e può includere vari costi operativi come amministrazione, conformità, distribuzione, gestione, marketing, servizi agli azionisti, commissioni di tenuta dei registri e altri costi. Il rapporto spese viene calcolato una volta all’anno e divulgato nel prospetto del fondo e nelle relazioni degli azionisti, il che riduce direttamente il rendimento del fondo ai suoi azionisti, riducendo così il valore del tuo investimento.

Negli ultimi due decenni, le spese dei fondi hanno mostrato una significativa tendenza al ribasso e ora molti ETF indicizzati hanno rapporti di spesa a partire dallo 0,03% all’anno!

Punti chiave I fondi comuni di investimento e gli ETF addebitano ai propri azionisti e rapporti di spesa per coprire le spese operative e di gestione del fondo.

Il rapporto di spesa più elevato erode il rendimento nominale degli investitori.

Il calcolo dell’expense ratio non include l’acquisto e la vendita di titoli in portafoglio, quindi i fondi attivi tendono a sostenere spese maggiori rispetto ai fondi passivi.

Negli ultimi decenni, l’indice di spesa complessivo del fondo ha avuto una tendenza al ribasso.

Cosa è popolare ora?

Secondo un rapporto intitolato “2018 Mutual Fund Expenses and Expense Trends” pubblicato dall’Institute of Investment Companies (ICI) (l’ultimo rapporto di questo tipo), l’expense ratio per gli investitori di fondi comuni di investimento a lungo termine, in media, è diminuito nettamente negli ultimi 20 anni. Nel 1997, l’expense ratio medio dei fondi comuni azionari era dell’1% e nel 2018 è sceso allo 0,55%. I fondi ibridi sono scesi dallo 0,92% allo 0,66% ei fondi obbligazionari dallo 0,82% allo 0,48%.

A lungo termine, anche piccole differenze nei rapporti di spesa ti costeranno un sacco di soldi.

Il rapporto di spesa decrescente può essere attribuito a una varietà di fattori, come ad esempio Fondo del mercato monetario Le commissioni sono esentate per garantire che i rendimenti netti rimangano positivi durante i periodi di bassi tassi di interesse e i fondi comuni di investimento con data obiettivo possono ridurre le commissioni a causa delle economie di scala (le attività dei fondi comuni di investimento con data obiettivo sono aumentate dal 2008).Inoltre, il rapporto spese è solitamente inversamente proporzionale alle attività del fondo, il che significa che all’aumentare delle attività del fondo, i suoi costi fissi possono rappresentare una proporzione sempre più ridotta delle sue attività nette; pertanto, il suo rapporto spese può essere ridotto di conseguenza.

Sebbene le tendenze indichino un calo complessivo delle commissioni per molte classi di fondi, gli investitori dovrebbero comunque prestare attenzione al rapporto spese: anche piccole differenze nelle commissioni possono avere un impatto significativo sul tuo investimento nel tempo.

Presta attenzione al rapporto di spesa del tuo fondo

Comprendi il rapporto tra costo e spesa

In generale, l’expense ratio dei fondi comuni di investimento tende ad essere superiore a quello degli ETF. Sebbene l’indice di spesa dell’ETF non superi il 2,5%, il costo dei fondi comuni di investimento potrebbe essere molto più elevato. Il costo di gestione di un fondo varia notevolmente a seconda del tipo di investimento, della strategia di investimento e delle dimensioni del fondo.Le persone con costi interni più elevati generalmente trasferiscono questi costi agli azionisti attraverso rapporti di spesa. Ad esempio, se le attività del fondo sono piccole, il suo rapporto spese può essere relativamente alto perché la base patrimoniale del fondo è limitata e non può pagare commissioni.

Quando si esaminano fondi e costiÈ importante confrontare i fondi con tipi di investimento simili. Ad esempio, i costi operativi dei fondi internazionali sono solitamente molto elevati perché investono in molti paesi e i loro dipendenti possono trovarsi in tutto il mondo (questo equivale a commissioni e stipendi di ricerca più elevati). I costi operativi dei fondi large cap tendono invece ad essere inferiori. Sebbene sia ragionevole confrontare i rapporti di spesa di più fondi internazionali, non ha senso confrontare i costi dei fondi internazionali con i fondi di grandi dimensioni.

Quando si ricercano gli investimenti, è possibile determinare il rapporto spese del fondo in diversi modi:

Il prospetto del fondo: se sei già un azionista, il prospetto ti verrà inviato per posta o per via elettronica ogni anno. I coefficienti di spesa si trovano solitamente alla voce “Commissioni degli azionisti”. È inoltre possibile visualizzare il prospetto sul sito Web della società del fondo.

Siti di notizie finanziarie, come Google Finanza e Yahoo!finanza Ci sono informazioni sui rapporti di spesa dei fondi comuni di investimento e degli ETF. Inserisci il codice azionario del fondo per visualizzare queste informazioni.

Fund Screener-Molti ETF e screening di fondi comuni sono disponibili online. Puoi cercare per categoria o gruppo (es. azioni, obbligazioni, mercati valutari, internazionali) e confrontare i rapporti di spesa di investimenti simili.Ad esempio, l’analizzatore di spesa dei fondi comuni di FINRA consente di confrontare fino a tre fondi comuni di investimento (o ETF) o Condividi corso Lo stesso fondo comune di investimento. Questo strumento stima il valore dei fondi e l’impatto di commissioni e spese sul tuo investimento.

Notizie Periodici: i giornali stampati, come l’Investor Business Daily (IBD) e il Wall Street Journal, stampano informazioni sul fondo, inclusi i rapporti di spesa.

In che modo i tassi di interesse influenzano gli investimenti

Per capire come i rapporti di spesa influenzano il tuo investimento nel tempo, confrontiamo i rendimenti di alcuni ipotetici investimenti che differiscono solo per i rapporti di spesa. La tabella seguente descrive il rendimento dell’investimento iniziale di $ 10.000, ipotizzando un rendimento medio annualizzato del 10%, con diversi rapporti di spesa (0,5%, 1%, 1,5%, 2% e 2,5%):

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021



Come mostra la tabella, a lungo termine, anche piccole differenze nei rapporti di spesa ti costeranno un sacco di soldi. Se investi $ 10.000 nel fondo con un rapporto spese del 2,5%, il tuo fondo varrà $ 46.022 dopo 20 anni. Se invece investi $ 10.000 in questo fondo con un rapporto di spesa inferiore dello 0,5%, il tuo investimento varrà $ 61.159 dopo 20 anni, ovvero il 33% in più rispetto al fondo più costoso.

Tieni presente che l’unica differenza tra i fondi presi in esame da questo ipotetico esempio è l’expense ratio: tutte le altre variabili, compreso investimento iniziale e rendimento annualizzato, rimangono costanti (ad esempio, dobbiamo assumere anche la stessa imposta). Sebbene sia improbabile che due fondi ottengano esattamente lo stesso rendimento in un periodo di 20 anni, questa tabella illustra l’impatto che piccole variazioni nei rapporti di spesa possono avere sui rendimenti a lungo termine.

Linea di fondo

Sebbene questo sia importante, il rapporto spese del fondo non è l’unica considerazione quando si analizzano e si confrontano gli investimenti del fondo. Ci sono molti modi per acquistare fondi comuni di investimento, Compreso online, E gli investitori devono anche considerare una serie di fattori prima di acquistare, come l’individuo di ciascun fondo:

spese di vendita

imposta

Età e taglia

Rischio e volatilità

Recenti cambiamenti operativi (ad esempio, sono cambiati i consulenti per gli investimenti del fondo?)

L’impatto sulla diversificazione del tuo portafoglio

Va notato che il rapporto spese del fondo rappresenta il tuo costo avere Fondi: non acquistare o riscattare fondi (carico di vendita). Il rapporto spese non include le spese di vendita iniziali o differite, le spese di transazione o le commissioni di intermediazione. Tutti questi fattori dovrebbero essere considerati prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.Attraverso la ricerca, puoi trovare finanziamenti che soddisfano i tuoi obiettivi Allo stesso tempo, lascia più soldi nel tuo portafoglio.