Prestiti 401(k) e prelievi IRA: qual è la differenza?

401 (k) prestiti e prelievi IRA: una panoramica

L’accesso anticipato ai conti pensionistici è raramente un piano A per gli investitori, ma potrebbero esserci momenti in cui le persone hanno un disperato bisogno di contanti e non hanno scelta.In alcuni casi, impara da 401 (k) o Conto pensione individuale Individual (IRA) potrebbe essere la tua unica vera scelta.

Sfortunatamente, non è facile per l’IRS trarne vantaggio Incentivi fiscali account. In generale, se prelevi fondi da un conto tradizionale 401 (k) o IRA prima dei 59 anni e mezzo, ti verrà applicata una multa del 10%. L’ammenda si aggiunge all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito che di solito si paga per la distribuzione.

Tuttavia, l’IRS e molti piani pensionistici consentono Una via d’uscita difficiles, questa è un’assegnazione da un IRA o 401 (k), che può evitare una multa del 10%. Queste eccezioni per il ritiro anticipato prima dei 59 anni e mezzo includono i fondi per le spese mediche e se il proprietario dell’IRA ha un’invalidità totale e permanente.

Naturalmente, la decisione non dovrebbe essere presa alla leggera di utilizzare questi soldi per scopi diversi dalla pensione.Ma se puoi bypassare Multe dell’Agenzia delle Entrate, Questa idea ha cominciato a diventare più significativa.

A volte vale la pena prendere in prestito dal tuo 401(k)

Puoi prendere in prestito dal tuo conto 401 (k) e rimborsare il denaro entro cinque anni.

Per alcuni motivi specifici, puoi prelevare denaro dall’IRA in anticipo senza essere penalizzato, come pagare un acconto per la tua prima casa o pagare le tasse universitarie.

401(k) prestito

Per molti lavoratori, questo potrebbe essere il modo più semplice per ottenere una pensione anticipata. Alcuni piani ti consentono di prendere in prestito da un 401 (k) per vari motivi.

Con un prestito 401 (k), puoi prelevare $ 50.000 o metà del saldo nel tuo account, a seconda di quale sia inferiore. Puoi quindi rimborsare il tuo account entro un periodo massimo di cinque anni. Se prendi in prestito denaro per comprare una casa, alcuni datori di lavoro ti concederanno un periodo più lungo.Alcuni piani consentono al mutuatario di rimborsare anticipatamente il conto senza Penale pagamento anticipato.

Vale la pena notare che l’importo che rimborsi è solitamente superiore all’importo che prelevi dal tuo conto. Questo “interesse” in realtà avvantaggia il mutuatario.Dal momento che i fondi entrano nel tuo conto, stai sostanzialmente facendo parte degli interessi o Guadagni Se non prelevi i soldi dal fondo, i soldi si accumuleranno. La maggior parte dei fornitori e delle piattaforme di piani 401 (k) addebiterà commissioni per l’elaborazione e la manutenzione dei prestiti. Ciò aumenta il costo del prestito e del rimborso.

Non tutti i datori di lavoro forniscono questi prestiti. Se lavori per una grande azienda, le tue possibilità di ottenerne una saranno maggiori.

Ritiro dell’IRA

Gli account IRA tradizionali non consentono prestiti, ma forniscono alcuni privilegi che 401 (k) non fornisce. Ad esempio, il governo fornisce allocazioni IRA esenti da sanzioni per coloro che desiderano continuare gli studi o acquistare la prima casa.

lezioni Esonerare Applicabile alle persone che usano le loro pensioni per pagare tasse universitarie, libri e forniture approvate dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti. Se ottieni abbastanza punti, puoi anche spendere i tuoi soldi in vitto e alloggio senza penalità. Puoi persino utilizzare gli stanziamenti per pagare l’istruzione per il tuo coniuge, figli o nipoti senza preoccuparti del 10% aggiuntivo.

Inoltre, la legge fiscale ti consente di utilizzare $ 10.000 dei fondi dell’IRA per pagare la tua prima casa. Se anche il tuo coniuge ha un’IRA, questo significa che puoi ottenere fino a $ 20.000 in acconto e Costi di transazione.

Puoi anche prelevare fino a $5.000 senza multe per occuparti di nascite o adozioni secondo i termini Legge sulla sicurezza 2019.

A differenza di un prestito 401 (k), non è necessario rimborsare il tuo account.

Uno dei modi meno conosciuti per accedere all’IRA tradizionale è impostare Pagamenti regolari sostanzialmente uguali (SEPP), che ti consentono di prelevare una o più volte all’anno per un periodo di cinque anni o fino al raggiungimento di 59 anni e mezzo (a seconda di quale sia più lungo). Sebbene SEPP ti permetta di evitare la penale di recesso anticipato del 10%, sei comunque responsabile del pagamento dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito assegnata.