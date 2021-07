Prestiti universitari privati ​​e federali: quali sono le differenze?

Prestiti universitari privati ​​e federali: panoramica

L’istruzione universitaria è una priorità assoluta per molte persone, ma i costi sempre crescenti la rendono insostenibile per molte famiglie. Se non hai risparmi per pagare l’istruzione universitaria tua o di tuo figlio, potresti voler controllare le opzioni di prestito.

Punti chiave È possibile ottenere prestiti agli studenti tramite il governo federale o agenzie di prestito private.

I prestiti federali di solito hanno condizioni più favorevoli, comprese opzioni di rimborso flessibili. Gli interessi sono generalmente bassi e saranno sospesi a tempo indeterminato durante la crisi economica del 2020.

Gli studenti con “bisogni finanziari speciali” possono avere diritto a prestiti sovvenzionati a livello federale e sono disponibili prestiti non sovvenzionati indipendentemente dalle loro esigenze finanziarie.

Prestito personale

I prestiti universitari privati ​​possono provenire da una varietà di fonti, tra cui banche, cooperative di credito e altri istituti finanziari.

Puoi richiedere un prestito personale in qualsiasi momento e utilizzare i soldi per tutte le spese che desideri, tra cui tasse scolastiche, vitto e alloggio, libri, computer, trasporto e spese di soggiorno.

A differenza di alcuni prestiti federali, i prestiti privati ​​non si basano su esigenze finanziarie.In effetti, potrebbe essere necessario passare a Controllo del Crédito Per dimostrare la tua credibilità.Se hai poca o nessuna storia creditizia, o pietoso, potresti aver bisogno di un Principale Sul prestito.

Il limite di prestito del mutuatario per i prestiti privati ​​può anche essere superiore ai prestiti federali.

prestito federale

I prestiti federali agli studenti sono amministrati dal Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti. Rispetto ai prestiti privati, tendono ad avere tassi di interesse più bassi e piani di rimborso più flessibili. Durante la crisi economica del 2020, gli interessi su questi prestiti sono stati sospesi almeno fino al 30 settembre 2021.

Per qualificarsi per un prestito federale, è necessario completare e inviare il governo Domanda gratuita per l’aiuto federale agli studenti (FAFA). La FAFSA porrà una serie di domande sul reddito e sugli investimenti di studenti e genitori e su altre questioni correlate, ad esempio se la famiglia ha altri figli al college.Utilizzando queste informazioni, FAFSA determina il tuo Contributo familiare previsto (EFC). Questo numero viene utilizzato per calcolare la quantità di assistenza per cui hai diritto.

L’Expected Family Contribution (EFC) dal nome confuso è stato ribattezzato Student Aid Index (SAI) per chiarirne il significato. Non indica quanto gli studenti devono pagare all’università. Viene utilizzato per calcolare la quantità di aiuti agli studenti per i quali un richiedente è idoneo. La rietichettatura inizierà nell’ottobre 2022.

Gli uffici per gli aiuti finanziari dei college e delle università determinano la quantità di aiuto da fornire sottraendo il tuo EFC dal loro EFC. Costi di partecipazione (COA). Le spese di frequenza includono tasse scolastiche, spese necessarie, vitto e alloggio, libri di testo e altre spese.

Al fine di colmare il divario tra il costo di una particolare università e quello che la famiglia può pagare, l’Ufficio per gli aiuti finanziari ha sviluppato un piano di aiuti.Il pacchetto può includere federale Borse di studio, Prestiti federali e lavori retribuiti per studio-lavoro. Le scuole possono anche utilizzare le proprie risorse per fornire, come borse di studio di merito. La differenza fondamentale tra sovvenzioni e prestiti è che le sovvenzioni non devono mai essere rimborsate (tranne in rari casi) e i prestiti alla fine verranno rimborsati.

Tipi di prestiti federali

Il programma di prestito diretto federale William D. Ford è il più grande e più conosciuto di tutti i programmi federali di prestito studentesco.Questi prestiti sono talvolta chiamati prestito Stafford, Il nome del programma precedente. Esistono quattro tipi fondamentali di prestiti diretti federali:

Prestito a sconto diretto

Prestiti diretti non agevolati

Prestito diretto PLUS

Prestito di consolidamento diretto

Si prega di notare che una disposizione in questa clausola Piano di salvataggio americano Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, tutti i prestiti agli studenti sono esenti da tasse.

Prestito a sconto diretto

Questi sono per gli studenti con “bisogni finanziari speciali”. Quando gli studenti sono a scuola per almeno sei mesi, il governo sovvenziona gli interessi sul prestito. Prima di laurearti, non devi pagare gli interessi sul prestito agevolato, e poi hai un periodo di grazia di sei mesi dopo aver lasciato la scuola prima di poter iniziare a rimborsare il prestito.Se il tuo prestito è rimandare, Nessun interesse ti verrà addebitato durante questo periodo.

Prestiti diretti non agevolati

Indipendentemente dalle esigenze finanziarie, gli studenti possono ottenere prestiti non agevolati. A differenza dei prestiti agevolati, il loro interesse inizia ad accumularsi non appena ricevi i fondi e continua fino a quando il prestito non viene completamente rimborsato.

Gli studenti indipendenti che richiedono prestiti diretti (piuttosto che gli studenti dipendenti che richiedono con i genitori) possono beneficiare di ulteriori fondi non agevolati.

I prestiti diretti hanno diversi vantaggi interessanti, tra cui:

Non c’è bisogno di passare un controllo del credito.

Tasso di interesse basso, tasso di interesse fisso. (I prestiti personali di solito hanno tassi di interesse variabili.)

Una varietà di piani di rimborso flessibili.

Non è prevista alcuna penale per il rimborso anticipato del prestito.

Tuttavia, presentano anche alcuni svantaggi, come ad esempio:

Il limite del prestito è basso.

Un nuovo modulo FAFSA deve essere presentato ogni anno per mantenere l’idoneità.

Restrizioni più severe su come utilizzare questo denaro rispetto a un prestito personale.

Prestito diretto

PLUS prestito Progettato specificamente per i genitori di studenti universitari, non basato su esigenze finanziarie. Hanno molte caratteristiche interessanti, incluso l’intero costo del prestito dall’università (meno qualsiasi altro aiuto finanziario o borse di studio). Offrono anche tassi di interesse fissi relativamente bassi (ma superiori ai tassi di interesse di altri tipi di prestito diretto) e forniscono piani di rimborso flessibili, come la possibilità di posticipare i pagamenti fino alla laurea degli studenti.

I prestiti PLUS richiedono ai candidati genitori di superare un controllo del credito (o ottenere un co-firmatario o un garante) e richiedere nuovamente il finanziamento ogni anno accademico. I genitori hanno anche la responsabilità legale di rimborsare il prestito.

Oltre ai genitori di studenti universitari, anche studenti laureati e professionisti possono ottenere prestiti PLUS.

Prestito di consolidamento diretto

Quando il prestito studentesco deve essere rimborsato, il governo fornirà un prestito di consolidamento diretto.Puoi utilizzare questo prestito per combinare due o più prestiti federali per l’istruzione in un unico prestito, con un tasso di interesse basato sul tasso di interesse medio del tuo prestito combinato.

Non puoi utilizzare il programma federale per consolidare i prestiti privati, ma i prestatori privati ​​possono consolidare i tuoi prestiti privati ​​e prestiti federali pagando i vecchi prestiti ed emettendoti nuovi prestiti. Questo è spesso indicato come rifinanziamento.

In alcuni casi, il rifinanziamento con istituti di credito privati ​​può ottenere tassi di interesse inferiori, ma si perderanno le opzioni di rimborso flessibili e le tutele dei consumatori fornite con i prestiti federali. Se disponi sia di prestiti federali che di prestiti privati, ha senso consolidare i prestiti federali attraverso programmi governativi e rifinanziare altri prestiti tramite istituti di credito privati.

articoli di attenzione speciale

Il presidente Joe Biden e il suo governo hanno espresso sostegno per il condono del debito del prestito studentesco di 10.000 dollari USA per mutuatario. Vale la pena notare che questo vale solo per i prestiti federali. Inoltre, l’amministrazione Biden ha anche proposto un nuovo e più generoso piano di pagamento basato sul reddito. Questo vale anche solo per i prestiti federali.