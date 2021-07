Previsione del prezzo del greggio: holding cap di 70 USD

Share it

Questa settimana, il petrolio ha cercato di nuovo di sfondare e rimanere sopra i 70 dollari al barile, ma non è riuscito a mantenere il prezzo.A quel tempo, l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha dichiarato giovedì che sebbene le esportazioni di petrolio di Iran e Venezuela stiano diminuendo, il la fornitura di petrolio è ancora nella storia.

Il tiro alla fune del petrolio continua

Per settimane il mercato petrolifero è stato preso tra due teorie, alcuni analisti chiamano la storia dei due mercati. La prima e un po’ popolare storia è che dopo l’entrata in vigore delle sanzioni statunitensi sulle esportazioni di petrolio iraniano a novembre, i prezzi del petrolio potrebbero salire sopra i 100 dollari al barile. L’altro è che le controversie commerciali in corso tra Cina e Stati Uniti potrebbero aggravarsi e trascinare verso il basso l’economia globale.

Il mercato preferisce la prima storia alla seconda perché ci sono sempre più prove che il settore petrolifero iraniano stia iniziando a mettersi nei guai. Poiché la Corea del Sud e altri paesi hanno completamente smesso di importare petrolio greggio iraniano prima della scadenza di novembre, le esportazioni di petrolio greggio sono diminuite. Inoltre, l’amministrazione Trump ha ampliato l’elenco delle sanzioni per colpire le esportazioni iraniane di condensato e altri prodotti petroliferi raffinati.

La pressione sull’Iran, unita alla mancanza di capacità di produzione petrolifera globale inutilizzata, ha spinto HSBC Holdings plc (Banca HSBC)-Una banca d’investimenti globale-La scorsa settimana ha aumentato le sue previsioni sul petrolio greggio Brent a $ 100 al barile e la banca prevede che i prezzi rimarranno a quel livello nel 2020. Venerdì il greggio Brent ha chiuso a 78,11 dollari al barile, in aumento del 16,8% nel 2018.

Il commercio potrebbe essere al centro di questa settimana

Questa settimana, i commercianti di petrolio e gli analisti potrebbero concentrarsi sullo sviluppo delle relazioni commerciali USA-Cina. Secondo diversi resoconti dei media, gli Stati Uniti dovrebbero annunciare una nuova tariffa di circa il 10% sulle importazioni cinesi per un valore di circa 200 miliardi di dollari già questa settimana. Secondo un rapporto di Reuters, se gli Stati Uniti continuano a rispondere a quest’ultima minaccia, la quantità totale di merci su cui gli Stati Uniti impongono dazi potrebbe superare la quantità totale che gli Stati Uniti hanno importato dalla Cina lo scorso anno.

Il tetto di $ 70 esiste ancora

Mercoledì scorso, il petrolio ha cercato di nuovo di rompere il livello dei prezzi di 70 dollari al barile, ma non è riuscito a mantenerlo. Un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia giovedì ha affermato che, nonostante il calo della produzione in Iran e Venezuela, l’offerta mondiale di petrolio ha comunque raggiunto un livello record quel giorno.

Venerdì i prezzi del petrolio hanno chiuso appena sotto i 69 dollari USA al barile, riportandoli al range di negoziazione di due mesi. Quando il petrolio viene scambiato lateralmente in questo modo per molto tempo, i trader tendono a fare affidamento su indicatori stocastici per trovare opportunità di trading. Questi indicatori funzionano meglio quando il prezzo oscilla tra due punti di prezzo, perché i prezzi del petrolio sono stati compresi tra $ 65 e $ 70 al barile.

Guardando il grafico dei prezzi giornalieri mostra che il mercato è stato ipervenduto quando è sceso a $ 65 a metà agosto (lo stocastico era inferiore a 20) ed è stato ipercomprato quando è salito sopra $ 70 all’inizio del mese (lo stocastico era superiore a 80). . Il secondo tentativo di sfondare $ 70 non ha aumentato l’indicatore stocastico come prima, il che mostra che il mercato è più soddisfatto del prezzo del petrolio che si avvicina a questo livello di prezzo perché la velocità è più lenta rispetto al primo tentativo. Ciò potrebbe anche significare che la prossima volta che i prezzi del petrolio saranno scambiati a $ 70 al barile, potrebbero non vendersi così rapidamente.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021



Nonostante alcune notizie fondamentali ribassiste, gli indicatori tecnici del petrolio rimangono moderatamente rialzisti. Attualmente, a causa del movimento dei prezzi di venerdì, il petrolio ha due modelli tecnici emergenti sul grafico dei prezzi giornalieri, che i trader chiamano Harami Cross e Harami Bullish. Il pattern della candela rialzista Harami ha un piccolo corpo di chiusura al rialzo, completamente coperto dalla precedente candela di chiusura al ribasso. Harami Cross è quasi la stessa cosa, ma il corpo è così piccolo che lo schema commerciale forma una croce. L’indicatore Harami Cross è più esplicito dell’indicatore Harami Bullish di base, indicando che il rialzo potrebbe avere un’inversione di prezzo.

Anche altri indicatori di trading sono leggermente rialzisti sul petrolio. Sul grafico dei prezzi giornalieri, ci sono attualmente cinque segnali di acquisto e cinque segnali di trading neutri e un solo segnale di vendita. Anche le medie mobili a breve e lungo termine inviano segnali di acquisto e le medie mobili a medio termine mostrano vendite, indicando che il mercato è coinvolto in questo tipo di comportamento di trading avanti e indietro e rangebound ed è molto indeciso.

Disclaimer: Gary Ashton è un consulente finanziario di petrolio e gas che scrive per Investopedia. Le osservazioni che fa sono sue e non sono da intendersi come consigli di investimento o di trading.