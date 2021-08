[Previsione]”Confusione dopo il carnevale”! Haidilao e Xiabuxiabu hanno continuato a diminuire i prezzi delle loro azioni da febbraio, perché hanno rotto la situazione?

Condividi questo articolo!

Data: 16:42, 9 agosto 2021 Autore: Wuwei Editore: Sukie

1. Durante l’anno: il valore di mercato di Haidilao ha avuto il più grande valore di evaporazione e Xiabuxiabu ha avuto il più grande calo del valore di mercato

In termini di massimi del prezzo delle azioni, alla chiusura del 6 agosto 2021, i valori di mercato di Haidilao, Xiabuxiabu e Jiumaojiu erano rispettivamente di 150.941 milioni di HK$, 7,251 miliardi di HK$ e 32,847 miliardi di HK$, rispetto al valore di mercato più alto di HK $ 468,267 miliardi e HK $ 294,22 quest’anno. Miliardi di dollari di Hong Kong e 56,173 miliardi di dollari di Hong Kong, evaporando rispettivamente 317,326 miliardi di dollari di Hong Kong, 22,171 miliardi di dollari di Hong Kong e 23,326 miliardi di dollari di Hong Kong, e il valore di mercato totale dei tre è stato 362.823 miliardi di dollari di Hong Kong. in,Il leader degli hot pot Haidilao ha il maggior valore di mercato dell’evaporazione, evaporando circa 317,626 miliardi di dollari di Hong Kong, che equivale a 1 Zijin Mining (valore di mercato totale di h-share di 301,714 miliardi di dollari di Hong Kong), 2 Prada (valore di mercato totale di 151.226 miliardi di dollari di Hong Kong) e 3 China People’s Insurance (valore di mercato totale della quota H) Il valore di mercato è di 105,69 miliardi di HK$).

Sebbene Haidilao abbia il più grande valore di mercato per evaporazione, il più grande calo del valore di mercato è Xiabuxiabu. Secondo il confronto tra il valore di mercato più alto durante l’anno e l’ultimo valore di mercato, i cali del valore di mercato totale di Haidilao, Xiabuxiabu e Jiumaojiu sono stati rispettivamente del 67,8%, 75,4% e 41,5%.

Secondo i dati Futu, alla chiusura delle negoziazioni del 6 agosto 2021, i prezzi delle azioni di Haidilao, Xiabuxiabu e Jiumaojiu sono scesi del 53,67%, 62,15% e 4,07% quest’anno.

2. Gli investitori che detengono Haidilao hanno le perdite maggiori, con una perdita di circa 18.000 per lotto

Secondo l’ultimo costo di detenzione della merce di scambio, con Haidilao, Xiabuxiabu e nove centesimi che sono crollati in nove anni, oltre il 90% degli investitori al dettaglio sta perdendo denaro. Tra questi, gli investitori che detengono Haidilao hanno sofferto di più.

Alla chiusura del 6 agosto 2021, il costo medio di detenzione per azione delle ultime chip di Haidilao era di 45,60 dollari di Hong Kong e gli investitori hanno detenuto una perdita di 17.950 dollari di Hong Kong per lotto e l’utile e la perdita della partecipazione erano del -39,4%; L’ultima partecipazione media di Xiabuxiabu il costo per azione era di 10,78 dollari di Hong Kong, gli investitori che detenevano avevano una perdita di 2.050 dollari di Hong Kong per lotto e il profitto e la perdita della holding erano di -38,03%; l’ultimo costo medio per azione di Jiu Maojiu era di 29,20 dollari di Hong Kong, gli investitori che detenevano avevano una perdita di 6.600 dollari di Hong Kong per azione, e la tenuta del conto economico è stata del -22,6%.

3. Dietro il crollo del prezzo delle azioni: i risultati intermedi del 2021 sono inferiori alle attese

Le quotazioni azionarie di Haidilao, Xiabuxiabu e Jiumaojiu sono diminuite drasticamente, il che è legato al fatto che la performance della prima metà del 2021 non è molto “soddisfacente”.

Per quanto riguarda Haidilao, Il 25 luglio, Haidilao ha emesso una previsione a medio termine per il 2021, affermando che il fatturato nella prima metà di quest’anno è stato di circa 20 miliardi di yuan, con un aumento del 104% su base annua; l’utile netto dovrebbe essere 80 milioni di yuan a 100 milioni di yuan, rispetto alla perdita dello scorso anno di 965 milioni di yuan. , Realizzare l’inversione di tendenza dalla perdita al profitto.

Sebbene abbia registrato un’inversione di tendenza nella prima metà del 2021, non ha soddisfatto le aspettative del mercato.Nomura Oriental International, Huatai Securities, Northeast Securities, Credit Suisse e molte altre banche di investimento e brokeraggio hanno pubblicato rapporti di ricerca secondo cui il profitto di metà 2021 di Haidilao era inferiore al previsto e tutti hanno abbassato i loro prezzi target precedenti.Tra questi, Huatai Securities ritiene che l’utile di medio termine di Haidilao sia inferiore alle attese e ha abbassato il prezzo obiettivo a 36,5 dollari di Hong Kong.

anche,Anche Haidilao non è soddisfatto del resoconto intermedio di performance 2021..La relazione finanziaria di Haidilao ha sottolineato direttamente che rispetto alla prima metà del 2020, sebbene la società sia passata da una perdita a un utile nella prima metà dell’anno, ilLa performance non ha soddisfatto le aspettative del management dell’azienda, il che indica anche che la gestione e le operazioni interne dell’azienda devono ancora essere corrette e migliorate.

Colpito dall’impatto negativo dei risultati intermedi del 2021 che non hanno soddisfatto le aspettative del mercato e l’insoddisfazione “autoesposta”, il prezzo delle azioni di Haidilao è stato aperto il 26 luglio e il suo prezzo delle azioni è crollato drasticamente e quel giorno il prezzo delle sue azioni è sceso del 16,69%. Successivamente, il prezzo delle azioni di Haidilao è entrato in un profondo aggiustamento: negli 11 giorni di negoziazione dall’uscita del rapporto finanziario il 25 luglio, il prezzo delle azioni è sceso del 34% e il valore di mercato è evaporato di 77,3 miliardi di yuan. 77,3 miliardi di yuan equivalgono al valore di mercato totale di due nove centesimi e dieci Xiabuxiabu.

In termini di Xiabuxiabu, Il 29 luglio, Xiabuxiabu ha emesso una previsione a medio termine per il 2021, affermando che le entrate per la prima metà del 2021 dovrebbero aumentare del 59% da 1,92 miliardi di yuan nello stesso periodo dello scorso anno; la perdita netta potrebbe essere significativamente più ridotta rispetto ai 255 milioni di yuan nello stesso periodo dello scorso anno. , Circa 40 milioni-60 milioni di yuan.

Rispetto al fratello maggiore Haidilao, Xiabuxiabu non è riuscito a uscire dal pantano delle perdite nella prima metà dell’anno. A questo proposito, Xiabuxiabu getta direttamente la pentola sull’epidemia. Secondo il rapporto finanziario, il motivo della perdita ancora è che nella prima metà del 2021 alcuni negozi regionali sono ancora colpiti dall’epidemia e non possono funzionare completamente. Inoltre, Xiabuxiabu dovrebbe chiudere circa 200 negozi in perdita con il marchio Xiabuxiabu durante tutto l’anno.

Xiabuxiabu, infatti, non è riuscita a trasformare le perdite in profitti e, oltre all’impatto dell’epidemia, ha un ottimo rapporto con il posizionamento del prodotto, il passaparola e i frequenti cambi di gestione.Nell’ultimo anno, il rapporto qualità-prezzo e l’esperienza dei prodotti Xiabuxiabu non sono stati ben accolti dal mercato. Inoltre, la partenza del dirigente Zhang Zhenwei e del CEO Zhao Yi ha costretto il fondatore He Guangqi a tornare al timone, il che riflette in gran parte che Xiabuxiabu sta affrontando una grande sfida nella gestione. Attualmente, il prezzo delle azioni di Xiabuxiabu è sceso a una posizione storicamente bassa.

In termini di nove centesimi, È l’unica società tra le tre la cui performance intermedia nel 2021 ha raggiunto le aspettative del mercato. Il 27 luglio, Jiu Mao Jiu ha pubblicato una previsione dei risultati intermedi per il 2021, affermando che l’utile netto della società attribuibile agli azionisti nella prima metà dell’anno non era inferiore a 180 milioni di yuan, rispetto a una perdita di 85,9 milioni di yuan nello stesso periodo l’anno scorso Divulgazione delle entrate e altri dati.

Il management di Jiumaojiu ritiene che il previsto ritorno alla redditività sia dovuto all’aumento delle entrate del ristorante. Tra questi, il suo marchio “Tai Er Pickled Fish” ha continuato ad espandersi, da 161 negozi al 30 giugno 2020 a 286 negozi al 30 giugno 2021.

Sebbene i risultati intermedi del 2021 abbiano trasformato le perdite in profitti, è capitato che in molti luoghi del paese si verificasse l’inasprimento della prevenzione e del controllo della nuova epidemia di corona. L’intero settore della ristorazione è stato richiamato e il prezzo delle azioni di Jiu Mao Jiu è caduto bruscamente. Dal 27 luglio al 6 agosto 2021, il prezzo delle azioni di Jiumaojiu è diminuito del 20,4%.

4. Dietro il crollo del prezzo delle azioni: l’inasprimento della prevenzione e del controllo dell’epidemia, con un impatto sul settore dei servizi nel terzo trimestre

Dal punto di vista dell’ambiente esterno, il crollo di Haidilao, Xiabuxiabu e Jiumaojiu ha molto a che fare con il recente inasprimento della prevenzione e del controllo dell’epidemia della nuova corona nazionale.

Per quanto riguarda l’epidemia, poiché il personale dell’aeroporto di Nanjing Lukou ha regolarmente controllato e testato 9 campioni positivi contemporaneamente il 20 luglio, l’attuale round dell’epidemia ha costituito il secondo round più grande dell’epidemia a Shijiazhuang e in altri luoghi da allora all’inizio di quest’anno. , Si ripetono epidemie più complicate. Come mostrato nella figura sottostante, alla fine di luglio e all’inizio di agosto si è verificato un “piccolo picco” nel numero di nuovi casi confermati. Colpite dalla complicazione di questo round dell’epidemia, molte province in tutto il paese hanno notevolmente rafforzato le misure di prevenzione e controllo e la difficoltà di movimento interprovinciale delle persone è aumentata in modo significativo.

Fonte: Shen Wan Hongyuan

Per quanto riguarda il possibile impatto dell’attuale tornata dell’epidemia, Shen Wanhongyuan ritiene che, sebbene non sia una festività del Festival di Primavera, l’impatto sui trasporti e su altre industrie sembra essere meno concentrato rispetto all’inizio dell’anno, ma considerando che è a metà delle vacanze estive, questo round dell’epidemia è una variante del ceppo Delta. , Prima dell’inizio della scuola, tutti i tipi di scuole aumenteranno notevolmente i requisiti di prevenzione e controllo per studenti e genitori per viaggiare.Pertanto, non possiamo sottovalutare l’impatto di questo ciclo di epidemia sul consumo di servizi nel terzo trimestre. Si prevede che il tasso di crescita composto biennale del settore dei servizi direttamente colpito dall’epidemia nel terzo trimestre del terzo trimestre dovrebbe essere solo leggermente migliore di quello del primo trimestre e che i settori dei servizi che sono dimezzati colpiti dall’epidemia come il commercio all’ingrosso e al dettaglio potrebbero anche affrontare due anni nel terzo trimestre.Il percorso di crescita composto è diminuito, ma i settori dei servizi non interessati come quello finanziario e immobiliare continueranno a mantenere una crescita costante ed elevata.

Sotto l’influenza di questo ciclo dell’epidemia, i settori della ristorazione, degli hotel e dei resort delle azioni di Hong Kong hanno tutti inaugurato un forte calo.Dal 23 luglio al 6 agosto 2021, il settore della ristorazione delle azioni di Hong Kong è diminuito del 33% e il settore alberghiero e turistico è diminuito dell’11,6%.

Parole finali:

In effetti, i corsi azionari di Haidilao, Xiabuxiabu e Jiumaojiu sono scesi in un pasticcio.Non tutti hanno perso soldi.Alcuni investitori hanno scelto di andare allo scoperto, ma hanno realizzato guadagni considerevoli.

Secondo i dati, gli attuali costi di vendita allo scoperto di Haidilao, Xiabuxiabu e Jiumaojiu sono rispettivamente di 29,2 dollari di Hong Kong, 6,929 dollari di Hong Kong e 23,149 dollari di Hong Kong.Gli investitori che detengono posizioni corte possono realizzare un profitto di 1.550 dollari di Hong Kong, 124,5 dollari di Hong Kong rispettivamente di dollari e 549 dollari di Hong Kong. , Il profitto della posizione corrispondente è rispettivamente del 5,31%, 3,59% e 2,37%.

I corsi azionari di Haidilao, Xiabuxiabu e Jiumaojiu sono sostanzialmente tornati ai livelli pre-epidemia, e anche le valutazioni delle tre società sono a livelli storicamente bassi. Al momento, è difficile prevedere l’entità degli effetti negativi dell’epidemia del ceppo variante Delta.È particolarmente necessario prestare attenzione all’impatto dell’epidemia sul settore della ristorazione e sul sentimento dei consumatori.

