Previsioni settimanali sul peso messicano: USD/peso messicano seguono la riunione di Banxico e i commenti della Fed dopo la PFN

USD/peso messicano Previsione: ribassista

Dollaro/MXN è rimasto relativamente stabile dal punto in cui ero partito la scorsa settimana.Ci sono stati diversi tentativi di rottura verso il basso, ma lo slancio verso l’alto è limitato.Nonostante Non agricolo I dati sono più forti del previsto, il dollaro è cresciuto fino in fondo e la coppia di valute ha vissuto una delle settimane più stabili negli ultimi due mesi.

Ora potrebbe essere un segno di un costante riposizionamento e bilanciamento del potere, oppure gli investitori potrebbero perdere completamente interesse per il dollaro USA/peso messicano questa settimana. Dai dati sul volume, sembra più la prima situazione. Dopo alcune settimane relativamente impegnative, questa non sarà la prima coppia a esitare, quindi la domanda ora è dove dovremmo andare.

I solidi dati sull’occupazione visti venerdì sono l’ultima parte del puzzle politico della Fed che va avanti da molto tempo. Non molto tempo fa, l’inflazione ha raggiunto le condizioni per iniziare a essere meno accomodante: questo è solo un esempio dello stesso progresso nel mercato del lavoro e resiste da mesi. Ora che a luglio sono stati aggiunti più di 800.000 posti di lavoro, mi aspetto che il mercato sia più ottimista sulla possibilità dell’annuncio di ridimensionamento da parte della Fed al seminario di Jackson Hole alla fine di questo mese. Dollaro Mentre diventa più rialzista. In caso contrario, sarà una grande delusione e stimolerà l’intuizione del dollaro.

Per quanto riguarda il peso, Banxico terrà giovedì la sua riunione decisionale sui tassi di interesse di agosto. L’aspettativa di mercato della banca centrale di aumentare il tasso di interesse di 0,25 punti base al 4,5% è in aumento, un aumento continuo dopo lo 0,25 punti base al 4,25% di giugno. In tal caso, ciò potrebbe aumentare leggermente il peso e rendere la valuta messicana più attraente per gli investitori che cercano i vantaggi dell’arbitraggio. Anche i dati CPI e PPI statunitensi pubblicati questa settimana meritano attenzione, poiché potrebbero influire sul dollaro USA, rendendo così il dollaro USA/peso messicano più volatile.

Nonostante un tentativo di breakout rialzista mercoledì, il peso USD/Messico è ancora limitato alla soglia dei 20 pesos, il che è un buon segno e mostra che i venditori sono tornati saldamente alle loro posizioni originali. Questa è anche l’area in cui convergono tutte le SMA a 20, 50 e 100 giorni, il che la rende più importante come resistenza futura. Se continua fino a questa settimana, quando l’oscillatore stocastico inizia a mostrare lo stato di ipercomprato, i venditori cercheranno di scendere sotto 19,80 per consolidare ulteriormente lo slancio.

Confluenza di Fibonacci sulle coppie Forex

— Scritto dall'analista di mercato Daniela Sabin Hathorn

Segui Daniela su Twitter @HathornSabin

