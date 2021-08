Prezzo Cardano: ecco perché “offre una sorta di sicurezza”

Share it

Questo cardano A dir poco, la blockchain ha avuto un anno glorioso. Il viaggio di ADA da $ 0,2 a gennaio a $ 2,42 a maggio all’adozione da parte delle istituzioni e infine al quarto posto è degno di attenzione. Sebbene l’ecosistema cripto sia noto per la sua valuta che sta rapidamente guadagnando lo status di star e talvolta improvvisamente dimenticata, nel caso di Cardano, la situazione è molto diversa.

Qual è tutto l’hype?

13 agosto Prezzo ADA In rialzo fino a $ 2, vicino al massimo storico stabilito dall’asset tre mesi fa.In larga misura, Cardano’s Prezzi alle stelle È il risultato di Nigel Hemsley di IOHK che ha annunciato nel video che la rete Cardano verrà aggiornata il 12 settembre di quest’anno. A meno di un mese dall’attesissimo aggiornamento “Alonzo Purple”, l’hype che circonda ADA sembra aver iniziato a scaldarsi. Questo aggiornamento mira a promuovere lo sviluppo della rete attraverso soluzioni di smart contract avanzate con funzioni complete.

Poiché ADA è ora la quarta criptovaluta più preziosa con una capitalizzazione di mercato di circa $ 63 miliardi, sostituendo USDT, la quantità di social network è destinata ad aumentare. Il 13 agosto il volume social di Cardano ha raggiunto il livello più alto della storia dal 15 maggio. Questi notevoli picchi e l’elevato volume di ricerca di Cardano non sono sorprendenti.

Di solito, quando gli indicatori sociali sono molto alti, significa “parlare più che fare”, ma nel caso di ADA, un volume sociale elevato corrisponde a prezzi elevati in passato.

Se Bitcoin non riesce a ribaltare $ 48.000, il rally continuerà?

Sebbene ADA abbia stabilito con successo la propria ascesa e caduta indipendentemente dal resto del mercato (e poche persone lo fanno), Bitcoin è ancora più o meno la forza trainante del mercato più ampio. Dal momento che BTC sta affrontando una forte resistenza al livello di $ 48.000, deve aver dato alle altcoin il tempo di rimbalzare, ma la vera domanda è, se Bitcoin non riesce a rimbalzare, rimbalzeranno?

Tuttavia, le preoccupazioni per le enormi perdite non dovrebbero preoccupare troppo i titolari di ADA.In considerazione di ciò, l’analista Benjamin Cowen (Benjamin Cowen) video Sottolinea anche come ADA ha mantenuto il suo livello durante l’ultimo rally. Ha inoltre detto:

“Anche se Bitcoin scende, il recente rimbalzo di ADA fornisce una sorta di sicurezza. Se il prezzo di ADA scende, tornerà solo nella sandbox e si consoliderà nella vecchia gamma. Non sarà così male.”

Detto questo, il valore di mercato circolante di ADA ha visto una ripresa parabolica.Quando ADA è sceso solo del 10% dal suo ATH, questo ha reso una mossa audace per sostituire. In effetti, al momento in cui scriviamo, circa il 98% dei titolari di ADA sta guadagnando.Cardano anche evidenziare La rete rialzista è cresciuta del 2,31%.

Al momento della stesura di questo articolo, le possibilità di ADA di raggiungere il suo ATH sembrano essere piuttosto buone, ma sembra un po’ difficile per ADA creare un altro nuovo ATH. La soglia dei 2,4 USD diventerà la principale resistenza per Cardano, se sarà necessario sfondare questa soglia, i rialzisti dovranno spingere con forza.

