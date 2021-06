Prezzo pivot circle grande profitto

Quando i trader capiscono e usano PernoIl termine fulcro si riferisce al punto di svolta del prezzo risorse E spesso coincidono con i livelli chiave pausa con ResistenzaEsistono due tipi fondamentali di pivot: pivot di calcolo (un pivot determinato da formule matematiche) e pivot di prezzo (determinati osservando l’andamento dei prezzi sul grafico). In questo articolo, ci concentreremo sui pivot di prezzo e mostreremo come implementarli con successo in strategie di trading attive.

Tipo di pivot

Il perno calcolato, di solito chiamato perno del trader di base, è il massimo, il minimo e Prezzo di chiusuraIl risultato è un livello di prezzo focalizzato, in base al quale l’azione sui prezzi può aumentare o diminuire. Il punto di rotazione calcolato rappresenta il potenziale punto di svolta del prezzo e il punto di svolta del prezzo è il punto di svolta storico effettivo.

Il pivot del prezzo non viene calcolato.Il pivot è definito dalla relazione strutturale tra i prezzi barI pivot dei prezzi si formano in tutti i tempi e sono elementi costitutivi tendenza E fornire obiettivi Ingresso con Punto di uscita Usato per il trading.

Il perno del prezzo è meglio concettualizzato con tre barre. Il minimo del perno a tre barre rappresenta il supporto e si forma quando la pressione di acquisto cambia il prezzo da un calo ad un aumento. È specificato da una barra del prezzo il cui punto più basso è superiore al punto più alto della barra precedente, dove il punto più basso della barra precedente è inferiore alla barra precedente. Questo è vero in ogni lasso di tempo.

Il punto più alto del perno a tre pilastri rappresenta la resistenza e si forma quando i venditori trasformano i prezzi da un aumento a un calo. Si può vedere che la barra del prezzo con un massimo inferiore è chiusa al di sotto del minimo della barra precedente e che il massimo della barra precedente è superiore alla barra precedente. Se visto su un grafico o un grafico dei prezzi, il perno strutturale è più facile da identificare e comprendere. Questo è vero in ogni lasso di tempo. (vedi foto 1)

Figura 1: Questi tre pilastri formano un punto di articolazione basso/alto.

Rappresentante del perno dei prezzi inversione È la pietra angolare della tendenza.Una serie di massimi e minimi del fulcro inferiore è una tendenza al ribasso e i massimi del fulcro sono collegati per formare una tendenza al ribasso linea di tendenzaUna serie di più alti pivot bassi e più alti pivot sono Tendenza al rialzo, Collegato al punto più basso del pivot per formare una linea di tendenza al rialzo, come mostrato nella Figura 2.

Fonte: Trading Post

Figura 2: una serie di minimi pivot più alti ha creato un trend rialzista.

Uso strategico dei perni di prezzo

Il pivot è importante anche per vedere quando il trend cambia nella direzione opposta. L’inversione di tendenza può essere vista attraverso i cambiamenti nella sequenza pivot.Un tipo Tendenza al ribasso Ci sarà una serie di massimi e minimi decrescenti e una linea di tendenza al ribasso verrà tracciata ai massimi del pivot. Una volta che ci sono massimi e minimi più alti, si presume la prova di un’inversione di tendenza al rialzo (Figura 3).

Quando si forma un pivot più basso al di sopra della linea di tendenza al ribasso, la potenza del segnale aumenterà. I trader aggressivi possono entrare nel mercato al prezzo di chiusura lo stesso giorno in cui la formazione del fulcro è completata a un minimo più alto.

Fonte: Trading Post

Figura 3: La tendenza al ribasso dei futures Nasdaq si è invertita. Il pivot più basso innesca un’inversione del trend rialzista. Il segnale viene rafforzato quando il minimo del pivot superiore chiude al di sopra della linea di tendenza al ribasso.

Fulcrum aiuta anche nella gestione del rischio. Nell’esempio in Figura 3, Ferma la perdita L’ordine è inferiore al precedente pivot basso. Quando il prezzo forma un altro fulcro superiore alto e basso, puoi vedere la conferma dell’inversione di tendenza dal basso verso l’alto. Se il prezzo non può raggiungere un massimo più alto, l’inversione di tendenza non si è ancora verificata e il trader uscirà dalla transazione.Se il prezzo crea massimi e minimi più alti, lo stop loss si sposterà al successivo pivot minimo più alto e lo stop loss sarà finale Man mano che la tendenza si sviluppa, sotto il successivo fulcro.

La tendenza al rialzo si inverte al ribasso nella sequenza pivot opposta. Il trend rialzista avrà una serie di minimi e massimi più alti e una linea di tendenza al rialzo verrà tracciata ai minimi del pivot. Una volta che ci sono minimi e massimi decrescenti, si presume la prova di un’inversione di tendenza al ribasso (Figura 4). Allo stesso modo, quando si forma un pivot high inferiore al di sotto della linea di tendenza rialzista, la forza del segnale aumenterà. I trader possono entrare nel mercato al prezzo di chiusura lo stesso giorno in cui viene completata la formazione del fulcro in un punto più basso. Lo stop loss iniziale si trova al precedente pivot alto e viene tracciato in base al trend.

Fonte: Telecharts, Warden Brothers.

Figura 4: Inversione di tendenza al rialzo di Goldman Sachs. Il pivot inferiore alto/basso innesca l’inversione.

Il pivot delinea il prezzo e ci permette di vedere quando il trend entra in un periodo di cambiamento. I prezzi di solito oscillano tra trend e condizioni di intervallo.Quando il perno forma una serie di alti e bassi variabili, il prezzo entra nell’intervallo unire, O Tendenza orizzontaleAll’interno di un intervallo, il perno non si sposterà verso l’alto o verso il basso completamente. Il prezzo si muove avanti e indietro tra i livelli di supporto e resistenza per testare il livello di pressione di acquisto e vendita. Durante questi periodi di consolidamento dei prezzi, le linee di tendenza possono essere tracciate sui confini dei massimi pivot (linee di resistenza) e minimi (linee di supporto) per mostrare i modelli di prezzo.

Usa la modalità come conferma

Un rettangolo, o Modalità canale, Appare quando le linee di supporto e resistenza sono entrambe orizzontali (Figure 3 e 5).Un tipo triangolo Quando una o entrambe le linee sono inclinate, è possibile vedere il motivo (Figure 4 e 5). La piccola penetrazione di queste linee può svanire nella direzione opposta. Queste linee aiutano anche a determinare quando le condizioni dell’intervallo tornano alla tendenza.Il nuovo massimo pivot in cui il prezzo rimane al di sopra della linea di resistenza indica scoppiare Inserisci una tendenza al rialzo. Il nuovo pivot minimo in cui il prezzo rimane al di sotto della linea di supporto indica un breakout in una tendenza al ribasso.

Fonte: TDAmeritrade Strategy Service Desk

Figura 5: Modalità grafico

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo dei pivot Segnale commerciale Sono punti di prezzo oggettivi che possono rendere il trading meno emotivo. Secondo la struttura della barra del prezzo, se il prezzo si è invertito. Le fermate sono posizionate secondo uno specifico punto di articolazione. Non è necessario indovinare la posizione di stop loss o prevedere la direzione futura del prezzo. Pivot ci mostra cosa è successo veramente, non cosa vogliamo che accada. I trader che comprendono la struttura pivot non avranno più bisogno di chiedersi cosa sta facendo il prezzo: lo sapranno.

Linea di fondo

La capacità di leggere i perni strutturali offre un grande vantaggio per il trading. Il pivot può essere utilizzato per aumentare il profitto del titolo, Fondo comune, Fondo quotato in borsa, moneta con futuresIl pivot mostra l’esistenza di un trend, quando il trend si trasforma in un’inversione, unire O sfondare l’integrazione. I pivot strutturali aiutano a delineare importanti modelli di prezzo e forniscono segnali in tempo reale per posizioni di ingresso, uscita e stop loss.