Prima della decisione politica della Fed, l’oro è sceso ed è rimasto al di sotto della soglia di 1.800 dollari fornita da Investing.com

I funzionari della Fed inizieranno una riunione di due giorni nel corso della giornata e le decisioni politiche saranno annunciate mercoledì. La banca centrale potrebbe confermare che sono in corso piani per una forte ripresa degli Stati Uniti e un eventuale cambiamento di politica.

Alle 00:49 Eastern Time (4:49 AM GMT), il prezzo è sceso leggermente dello 0,11% a $ 1.797,25, ancora al di sotto della soglia di $ 1.800. Di solito contrariamente all’andamento dell’oro, martedì è sceso leggermente. Tuttavia, il dollaro USA è ancora leggermente al di sotto dei suoi recenti massimi ed è generalmente in aumento da più di un mese.

