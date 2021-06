Dalla metà del XIX secolo, gli Stati Uniti sono stati in prima linea nel progresso tecnologico. Gli inventori americani hanno regalato al mondo gin di cotone, telegrafo, fonografo, cinepresa, lampadina, cuore artificiale, computer e iPad. Gli Stati Uniti hanno creato innumerevoli altre invenzioni, ma la maggior parte di esse non è mai stata sentita dal grande pubblico e alcune di esse hanno lo stesso impatto sul nostro modo di vivere.

L’inventore Thomas Edison è stato erroneamente considerato il migliore della storia brevetto Titolare.Anche se si dice che abbia 1.093 brevetti, ce ne sono altri inventore Sono ancora più produttivi: alcune persone hanno quasi quattro volte più brevetti di Edison.

I principali titolari di brevetto sono i seguenti:

Kia Silverbrook A partire dal 2021, Silverbrook, nata in Australia, detiene 4.747 brevetti statunitensi ed è uno degli inventori più prolifici di tutti i tempi. La maggior parte delle invenzioni di Silverbrook mirano a fare progressi nella stampa computerizzata, a getto d’inchiostro e nella carta digitale. Ma i suoi brevetti coprono molti più campi, dalla stampa 3D all’analisi del DNA, alla nanotecnologia. Silverbrook era un dipendente di una consociata di ricerca di Canon, Inc., e lasciò l’azienda giapponese nel 1994 per fondare la propria società di ricerca, sviluppo e licenza di invenzione.

Yamazaki Hayaopei Per oltre 40 anni, Yamazaki ha ottenuto brevetti per un flusso apparentemente costante di invenzioni e nel 2021 ha ottenuto 5.807 brevetti statunitensi. Le sue altre invenzioni includono metodi per la produzione di fusione nucleare fredda e chip per circuiti integrati in vetro, ampiamente utilizzati nelle applicazioni elettroniche e informatiche. È il presidente e fondatore di Semiconductor Energy Laboratories Ltd. Ricerca e sviluppo L’azienda è a Tokyo.

Donald Fiori e imballaggi decorativi sono il principale obiettivo creativo di Weder, nato negli Stati Uniti e, secondo quanto riferito, detiene 1.400 brevetti statunitensi. La Weder’s Highland Supply Company è una piccola impresa ereditata dal padre che, grazie alle capacità manageriali e alle invenzioni del giovane Weder, è ora uno dei principali attori nel settore dei fiori. Sebbene le invenzioni di Wade in vasi da fiori, carta floreale e metodi di imballaggio non siano state trasformative come l’iPad, hanno fornito finanziamenti per la sua beneficenza la famiglia Wade CredereIl fondo fiduciario, insieme a Highland Supply, ha sponsorizzato la protezione dei terreni forestali e la piantumazione di oltre 100.000 alberi.

Paul Lapston Laptsun possiede o co-possiede circa 1.298 brevetti statunitensi con la già citata collega Kia Silverbrook. Le sue invenzioni includono stampanti a getto d’inchiostro di grande formato e dispositivi che consentono l’invio e la ricezione di e-mail, ma solo se il mittente ha un biglietto da visita speciale.

Leonard Forbes Forbes detiene più di 1.108 brevetti statunitensi ed è uno degli inventori più produttivi al mondo. Le sue invenzioni includono semiconduttori, dispositivi di memoria ad accesso casuale, applicazioni informatiche e progressi ad ampio raggio nell’elettronica e nella tecnologia dei film sottili (microchip). Forbes, nato in Canada, è un professore in pensione di ingegneria elettrica alla Oregon State University e gestisce una società di consulenza specializzata nella tecnologia delle celle solari.

Linea di fondo

Thomas Edison, Alexander Graham Bell e Steve Jobs sono i tre inventori più conosciuti. La loro invenzione ha notevolmente cambiato il nostro modo di vivere. Ma ci sono molti altri inventori, poco conosciuti al di fuori del loro campo di competenza, che hanno anche contribuito alla nostra avanzata civiltà tecnologica. I loro contributi potrebbero non essere ampiamente pubblicizzati, ma hanno aumentato la nostra comodità e il nostro comfort in innumerevoli modi e, alla fine, hanno contribuito alla nostra prosperità.