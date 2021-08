Primo produttore mondiale di petrolio nel 2020

Il petrolio genera reddito per i paesi con risorse sufficienti Riserve di petrolio La produzione supera il consumo interno. Per le economie che dipendono fortemente dalle importazioni, le spese petrolifere devono essere incluse nel bilancio nazionale. Non sorprende che eventi come la turbolenza nelle aree produttrici di petrolio, la scoperta di nuovi giacimenti petroliferi e i progressi nella tecnologia mineraria abbiano avuto un profondo impatto sull’industria petrolifera. Alla fine, il più grande produttore mondiale di petrolio sta realizzando enormi profitti.

Sulla base di dati raccolti di recente Amministrazione dell’informazione energetica (VIA), La produzione totale di petrolio supera in media 94,185 milioni Barili/giorno (b/g) Nel 2020.I primi cinque paesi produttori di petrolio rappresentano quasi la metà della produzione mondiale di petrolio greggio E tutti gli altri liquidi petroliferi, biocarburanti e prodotti dei processi di raffinazione.

Punti chiave Nonostante la crescente popolarità delle fonti energetiche alternative, la produzione di petrolio continua a svolgere un ruolo importante nell’economia globale.

Secondo gli ultimi dati, i primi cinque paesi produttori di petrolio sono Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia, Canada e Cina.

Gli Stati Uniti hanno superato la Russia per diventare secondi nel 2017 e un anno dopo hanno superato l’ex leader dell’Arabia Saudita per diventare il più grande produttore di petrolio al mondo.

Si stima che la produzione mondiale di petrolio aumenterà da 80 milioni di barili al giorno nel 2018 a 100 milioni di barili al giorno nel 2050.

Grazie alle sabbie bituminose, si prevede che il Canada raggiungerà il più alto aumento percentuale della produzione di petrolio nei prossimi 30 anni.

Di seguito sono riportati i cinque paesi con la maggior produzione di petrolio a partire dal 2020.

America

Gli Stati Uniti sono il maggior produttore mondiale di petrolio, con una produzione media giornaliera di 18,6 milioni di barili, pari al 20% della produzione mondiale.Secondo i dati dell’EIA, gli Stati Uniti sono in cima alla lista da tre anni.

Gli Stati Uniti hanno superato la Russia per diventare secondi nel 2017 e un anno dopo hanno superato l’ex leader dell’Arabia Saudita per diventare il più grande produttore di petrolio al mondo.La maggior parte dell’aumento della produzione statunitense è dovuta alla fratturazione idraulica delle formazioni di scisto in Texas e North Dakota.Gli Stati Uniti diventeranno un esportatore netto di petrolio nel 2020 (ovvero, le esportazioni superano le importazioni).

Arabia Saudita

Il Regno dell’Arabia Saudita ha contribuito con 10,82 milioni di barili al giorno, pari all’11% della produzione totale mondiale.L’Arabia Saudita è l’unico membro dell’organizzazione Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) Fai questo elenco.

Secondo la CIA World Overview, il settore petrolifero rappresenta circa il 42% del valore totale della produzione del paese. Prodotto Interno Lordo (PIL), l’87% delle entrate di bilancio e il 90% delle entrate delle esportazioni.I principali giacimenti petroliferi in Arabia Saudita includono Ghawar, Safaniya, Khurais, Manifa, Shaybah, Qatif, Khursaniyah, Zuluf e Abqaiq.

Secondo l’EIA, la produzione mondiale di petrolio dovrebbe aumentare da 80 milioni di barili al giorno nel 2018 a 100 milioni di barili al giorno nel 2050.

Russia

Sebbene la classifica della Russia sia diminuita, è ancora uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio, con una produzione media di 10,5 milioni di barili al giorno nel 2020, pari all’11% della produzione totale mondiale.

Le principali regioni produttrici di petrolio della Russia sono la Siberia occidentale, gli Urali-Volga, la Siberia orientale e l’Estremo Oriente, Arkhangelsk e la Repubblica dei Komi. La maggior parte della produzione proviene dai giacimenti petroliferi di Priobskoye e Samotlor nella Siberia occidentale.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, l’industria petrolifera russa fu privatizzata, ma pochi anni dopo queste compagnie ripresero il controllo statale. Alcune delle compagnie petrolifere più famose della Russia sono Rosneft, Surgutneftegaz e Gazprom Neft.

Canada

Il Canada è al quarto posto tra i maggiori produttori mondiali di petrolio, con una produzione media di 5,26 milioni di barili al giorno nel 2020, pari al 6% della produzione globale.Secondo l’International Energy Outlook 2019 dell’EIA, la produzione del Canada potrebbe raddoppiare entro il 2050, con un aumento del 123%, superando la crescita di qualsiasi altro paese non OPEC. Si prevede che questa crescita proverrà principalmente dalla produzione di sabbie bituminose.

Le principali fonti di produzione petrolifera canadese sono le sabbie bituminose dell’Alberta, il bacino sedimentario del Canada occidentale e i giacimenti petroliferi offshore nell’Oceano Atlantico.

Cina

Nel 2020 la Cina produrrà in media 4,93 milioni di barili di petrolio al giorno, pari al 5% della produzione mondiale. Detto questo, la Cina è un importatore netto di petrolio: nel 2018 la Cina ha consumato in media 13,89 milioni di barili di petrolio al giorno, diventando il secondo consumatore mondiale di petrolio dopo il 2018 (pari al 14% del totale mondiale). America.

Le regioni nord-est e centro-settentrionali del Paese rappresentano la maggior parte della produzione nazionale.Giacimenti petroliferi maturi come Daqing sono stati sfruttati fin dagli anni ’60, ma la produzione di giacimenti petroliferi maturi ha generalmente raggiunto il suo picco e l’azienda ha investito sempre più in Recupero avanzato dell’olio (EOR) Tecnologie come polimeri e inondazioni fluviali e iniezione d’acqua per compensare parte del calo della produzione.