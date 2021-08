Pro e contro dei fondi del mercato monetario

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli di molti pro e contro Fondo del mercato monetarioIn questo articolo, esamineremo questi alti e bassi.

Fondi del mercato monetario: una panoramica

Investimenti sul mercato monetario Porta bassi rendimenti a una cifra. Con magazzino o Problemi di debito aziendale, Il rischio del capitale è generalmente molto basso.Tuttavia, gli investitori devono pesare Alcuni vantaggi e svantaggiIl declino potrebbe superare di gran lunga l’aumento.

Vantaggi dei fondi del mercato monetario

Innanzitutto, consideriamo i vantaggi di depositare fondi in un conto del mercato monetario.

Buon posto per conservare denaro?

Quando il mercato azionario è estremamente volatile e gli investitori non sono sicuri di dove investire i propri fondi, il mercato monetario può essere un ottimo rifugio sicuro. Come mai? Come accennato in precedenza, i conti e i fondi del mercato monetario sono generalmente considerati meno rischiosi dei conti azionari e obbligazionari.Questo perché questi tipi di fondi di solito investono in strumenti a basso rischio, come Certificato di deposito (CD), Buoni del tesoro (Buoni del Tesoro) e a breve termine Carta commercialeInoltre, il mercato valutario offre spesso bassi rendimenti a una cifra agli investitori, il che è ancora interessante in un mercato fiacco.

La liquidità di solito non è un problema

Fondo del mercato monetario In genere, non investire in titoli con un volume di scambi ridotto o pochi follower. Invece, commerciano principalmente entità e/o titoli (come i buoni del Tesoro) che sono molto richiesti. Ciò significa che tendono ad essere più liquidi; gli investitori possono acquistarli e venderli con relativa facilità.Al contrario, ad esempio, le azioni Azioni a piccola capitalizzazione, China Biotechnology Corporation. In alcuni casi, la liquidità di questi titoli può essere elevata, ma per la maggior parte delle persone il pubblico può essere molto limitato. Ciò significa che se il mercato è nel caos, potrebbe essere difficile entrare e uscire da tali investimenti.

Nel corso del tempo, gli investimenti nel mercato monetario possono effettivamente rendere una persona più povera perché i dollari guadagnati potrebbero non tenere il passo con l’aumento del costo della vita.

Pro e contro dei fondi del mercato monetario

Svantaggi dei fondi del mercato monetario

Parliamo ora degli svantaggi del deposito di fondi in un conto del mercato monetario.

Il potere d’acquisto ne risentirà

Se il ritorno sull’investimento dell’investitore è del 3% mercato valutario Conto, ma il tasso di inflazione sta ronzando a un tasso del 4% e gli investitori stanno praticamente perdendo potere d’acquisto ogni anno.

I costi possono causare perdite

Quando gli investitori guadagnano il 2% o il 3% in conti del mercato monetario, anche una piccola commissione annuale consumerà gran parte del profitto. Ciò potrebbe rendere più difficile per gli investitori del mercato monetario tenere il passo con l’inflazione. A seconda del conto o del fondo, l’impatto negativo delle commissioni sui rendimenti può variare. Ad esempio, se un individuo detiene $ 5.000 in un conto del mercato monetario con un rendimento annuo del 3% e addebita all’individuo una commissione di $ 30, il rendimento totale potrebbe risentirne notevolmente.

5.000 USD x 3% = 150 USD di entrate totali

$ 150- $ 30 di commissione = $ 120 di profitto

La commissione di $ 30 rappresenta il 20% delle entrate totali, che è una grande detrazione e riduce notevolmente il profitto finale.L’importo di cui sopra non tiene conto di alcun fattore Passività fiscali Questo può accadere se la transazione avviene al di fuori del conto pensione.

La rete di sicurezza FDIC potrebbe non esistere

I fondi di denaro acquistati presso le banche sono generalmente finanziati da Società federale di assicurazione dei depositi (FDIC), fino a 250.000 dollari USA per depositante. Tuttavia, i fondi comuni di investimento del mercato monetario non sono generalmente coperti dall’assicurazione governativa. Ciò significa che, sebbene i fondi comuni di investimento del mercato monetario possano ancora essere considerati un luogo di investimento relativamente sicuro, ci sono ancora fattori di rischio a cui tutti gli investitori dovrebbero prestare attenzione. Se l’investitore mantiene un conto del mercato monetario di $ 20.000 in banca e la banca fallisce, è probabile che l’investitore sia di nuovo in salute grazie a questa copertura assicurativa. Al contrario, se un fondo fa la stessa cosa, gli investitori potrebbero non diventare di nuovo completi, almeno non il governo federale.

Questo Crisi finanziaria del 2008 L’eccellente reputazione di cui godono i fondi del mercato monetario è stata notevolmente ridotta.Grandi fondi del mercato monetario in perdita-Il prezzo delle azioni è sceso al di sotto di $ 1,00, innescando una corsa all’intero settore del mercato monetario.Da allora, l’industria è stata Securities and Exchange Commission (SEC) Introdurre stress test e altre misure per aumentare la resilienza e riparare alcuni danni alla reputazione.

I resi possono variare

Sebbene i fondi del mercato monetario di solito investano in Titoli di Stato E altri strumenti considerati relativamente sicuri, possono anche correre dei rischi per ottenere rendimenti più elevati per gli investitori. Ad esempio, per cercare di ottenere un altro decimo di punto percentuale in cambio, il fondo può investire in obbligazioni o commercial paper con rischi aggiuntivi. Il punto è, considerando i rischi aggiuntivi, investire nei fondi del mercato monetario ad alto rendimento potrebbe non essere sempre l’idea più saggia. Tieni presente che i rendimenti annunciati dal fondo nell’anno precedente non indicano necessariamente cosa potrebbe generare nell’anno successivo.

È anche importante notare che in alcune situazioni di mercato, le alternative al mercato valutario potrebbero non essere l’ideale. Ad esempio, l’invio di dividendi o proventi dalla vendita di azioni direttamente a te (l’investitore) potrebbe non farti ottenere lo stesso tasso di rendimento. Inoltre, il reinvestimento dei dividendi in azioni può solo esacerbare il problema del rendimento in un mercato fiacco.

Occasione persa

col tempo, Azioni ordinarie Il tasso medio di rendimento è di circa l’8% al 10%, compresi i periodi di recessione economica. Investendo in fondi comuni di investimento del mercato monetario, i loro rendimenti sono generalmente solo del 2% o 3% e gli investitori potrebbero perdere l’opportunità di ottenere rendimenti più elevati. Questo può avere un enorme impatto sulla capacità di un individuo di accumulare ricchezza.