Pro e contro dei matrimoni di destinazione

Quando si pianifica un matrimonio, La scelta del luogo giusto è molto importante. Se vuoi sposarti in un luogo indimenticabile, puoi considerare di organizzare un matrimonio di destinazione. I matrimoni di destinazione sono cerimonie tenute al di fuori della città natale della coppia e di solito richiedono feste di matrimonio e viaggi degli ospiti.

Punti chiave Il matrimonio di destinazione si svolge lontano dalla città natale della coppia.

Se il numero di invitati è piccolo o il numero di invitati è piccolo, pianificare un matrimonio di destinazione potrebbe essere più economico rispetto a pianificare un matrimonio tradizionale.

L’utilizzo di punti o miglia della carta di credito può aiutare a risparmiare sulle spese di viaggio del matrimonio di destinazione.

Il coordinamento di un matrimonio di destinazione richiede un’attenta pianificazione, poiché fattori come le mutevoli condizioni meteorologiche o le restrizioni di viaggio globali possono influire sulla tua capacità di completare il matrimonio.

Secondo un sondaggio condotto da Knot nel 2019, il 21% delle coppie che si sono sposate quell’anno ha scelto un matrimonio di destinazione. Quando ne pianifichi uno, valuta i pro e i contro.

vantaggio Sposarsi nel posto dei sogni.

Pianifica una lista di invitati più piccola.

È possibile risparmiare sulle spese del matrimonio.

Vantaggi di un matrimonio di destinazione

In termini di benefici o vantaggi, ci sono diversi buoni motivi per considerare i matrimoni di destinazione piuttosto che i matrimoni tradizionali. Il vantaggio più grande è solitamente legato al costo, alla comodità e all’esperienza complessiva che il matrimonio di destinazione può fornire.

Sposarsi nel posto dei sogni

Il primo e più ovvio vantaggio associato alla pianificazione di un matrimonio di destinazione è la possibilità di sposarsi in un ambiente speciale o memorabile per te e il tuo futuro coniuge. Per alcune coppie, questo potrebbe significare scambiarsi i voti ai Caraibi, mentre altre potrebbero sposarsi a due passi dalla Torre Eiffel. Non importa quale destinazione scegli, avrai l’opportunità di creare bei ricordi e scattare alcune fantastiche foto di matrimonio durante il viaggio.

Pianifica una lista degli ospiti più piccola

Se ci sono meno ospiti che partecipano, un matrimonio di destinazione può anche fornire un’atmosfera più intima. Ad esempio, se la maggior parte di loro ha un lavoro da segnalare o membri della famiglia di cui occuparsi, potrebbe non essere fattibile o realistico che 200 persone partecipino a un matrimonio a Bali. Il risultato è che puoi personalizzare la tua lista degli invitati per includere le persone che sono più importanti per te e che desideri maggiormente partecipare al matrimonio.

Può risparmiare le spese del matrimonio

Il matrimonio, anche su piccola scala, può essere ancora costoso. Una coppia tipica spende in media 19.000 dollari per sposarsi nel 2020, in calo rispetto ai 28.000 dollari dell’anno precedente. Il calo è dovuto principalmente alla crisi che ha colpito i piani di nozze di molte coppie.

D’altra parte, il costo medio di un tipico matrimonio di destinazione è di US $ 32.000 e, se il costo dell’anello di fidanzamento è incluso, è di US $ 38.500. A prima vista, i matrimoni tradizionali sembrano essere il modo migliore, ma se pianifichi con attenzione, puoi comunque ridurre la spesa per i matrimoni di destinazione.

Ad esempio, potrebbe avere senso scegliere un hotel o resort all-inclusive per cerimonie, ricevimenti e lune di miele. Ciò riduce il numero di sedi e fornitori che è necessario prenotare, perché potrebbero esserci fornitori di matrimoni partner in loco.Organizza un matrimonio in un paese favorevole tasso di cambio Oppure il costo della vita più basso può anche aiutarti a espandere ulteriormente le tue spese.

Assicurati di leggere attentamente tutti i contratti di servizi matrimoniali relativi al matrimonio di destinazione in modo da poter comprendere le politiche di cancellazione e risoluzione e quando il deposito è rimborsabile.

Svantaggi del matrimonio di destinazione

Sebbene i matrimoni di destinazione abbiano il loro fascino, potrebbero non essere adatti a tutte le coppie. Se stai pensando a un matrimonio in una location esotica, ecco alcune delle cose più importanti da tenere a mente.

Potrebbe aver bisogno di più pianificazione

Organizzare un matrimonio in un paese in cui non sei mai stato o potresti esserci stato solo una volta potrebbe aggiungere qualche problema. Ad esempio, potrebbe essere necessario prendere in considerazione fattori quali tassi di cambio, potenziali barriere linguistiche e requisiti per il certificato di matrimonio. Devi anche considerare le restrizioni di viaggio, Soprattutto quelli relativi alle attuali restrizioni, Per determinare se puoi anche visitare la destinazione di tua scelta.

Gli ospiti non possono partecipare

Una regola non scritta per quanto riguarda i matrimoni di destinazione è che se sai che alcune persone non potranno o non vorranno venire, è perfettamente accettabile non invitarle. Tuttavia, questo non significa che la persona che inviti verrà sicuramente mostrata. Potrebbero esserci barriere finanziarie o logistiche che impediscono loro di partecipare, il che potrebbe rendere la tua festa di matrimonio più piccola di quanto originariamente pianificato. Se vuoi condividere questo momento con qualcuno, potrebbe toglierti un po’ di felicità.

Nessuna garanzia

Pianificare qualsiasi matrimonio significa esercitarsi come previsto il giorno. Tuttavia, i matrimoni di destinazione possono comportare alcuni rischi insoliti. Ad esempio, quando un uragano o un terremoto forza l’evacuazione, la celebrazione del matrimonio potrebbe essere passata due giorni. Oppure, quando esplori la flora e la fauna autoctone, i tuoi sposini potrebbero cadere e essere morsi dagli scorpioni.

Acquista un’assicurazione sul matrimonio e / o assicurazione di viaggio Può aiutarti a fornirti protezione finanziaria nel peggiore dei casi. A seconda della copertura inclusa, se finisce per essere ridotta, potresti essere in grado di recuperare parte dei costi che hai pagato durante la pianificazione del tuo matrimonio di destinazione.

Una tipica polizza assicurativa per matrimoni può costare dai 150 ai 550 dollari. Il costo dell’assicurazione di viaggio può essere inferiore.Il costo medio dell’assicurazione per una settimana di viaggio internazionale è di 95 dollari USA. Puoi valutare l’acquisto di una polizza assicurativa di ogni tipo, Fatta eccezione per qualsiasi assicurazione di viaggio Potresti avere la tua carta di credito.

Come organizzare un matrimonio di destinazione?

Se pensi che un matrimonio di destinazione possa essere giusto per te, ecco alcuni suggerimenti per aiutarti con il processo di pianificazione.