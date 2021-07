Pro e contro del noleggio di smartphone

smartphone Semplifica la vita di tutti i giorni su molti livelli. Sia che tu voglia accedere all’online banking, controllare le indicazioni stradali quando viaggi su una strada o controllare il meteo, puoi farlo con il tuo smartphone. Tuttavia, questa comodità ha un prezzo. A partire dal 2020, il prezzo medio di alcuni modelli di smartphone di fascia alta supera i 1.000 dollari. Se vuoi possedere gli smartphone più recenti ed economici, noleggiare uno smartphone sembra più attraente che acquistare uno smartphone.

Punti chiave Il prezzo medio di vendita dei modelli di smartphone premium può facilmente raggiungere $ 1.000 o più.

Il vantaggio del noleggio di uno smartphone è che può essere regolarmente aggiornato all’ultimo modello senza incorrere in spese contrattuali.

Tenere lo smartphone alla fine del periodo di locazione potrebbe richiedere l’acquisto di una commissione di riacquisto.

Rispetto all’acquisto di un nuovo telefono cellulare, il leasing può far risparmiare denaro, ma non rappresenta la proprietà ed è simile al leasing di un’auto o di un appartamento.

Cos’è il noleggio di smartphone?

Noleggiare uno smartphone è simile a noleggiare un’auto o un appartamento.ne firmi uno affitto Collabora con una società di noleggio di smartphone, che ti dà il diritto di utilizzare il tuo smartphone entro un determinato periodo di tempo. In cambio paghi l’affitto. Va notato che il leasing è diverso dall’acquisto di un telefono cellulare online. rata Piani, molte reti di telefoni cellulari offrono anche questo piano come opzione per rendere gli smartphone più convenienti. Ad esempio, Spectrum ti consente di pagare in 24 rate mensili, dopodiché sarai completamente proprietario del tuo telefono.

In caso di leasing, di solito è necessario pagare un pagamento iniziale in anticipo, quindi pagare settimanalmente, bisettimanalmente o mensilmente. La durata del periodo di locazione può variare da venditore a venditore. Ad esempio, T-Mobile offre 18 mesi di servizio di noleggio smartphone.

Al termine della locazione potrai scegliere:

Restituisci il telefono e noleggia un altro telefono.

Firma un nuovo contratto di locazione per lo stesso smartphone.

Acquista lo smartphone che hai noleggiato.

Puoi anche noleggiare accessori per telefoni cellulari, come auricolari Bluetooth o caricabatterie per auto. Qualsiasi canone pagato per il contratto di locazione include solo l’uso effettivo del telefono cellulare; devi pagare il servizio di telefonia mobile separatamente.

Il noleggio dello smartphone può essere richiesto o meno Controllo del Crédito, A seconda della società da cui hai ricevuto la chiamata. Questa potrebbe essere una buona scelta per le persone che non hanno credito sufficiente per acquistare telefoni con contratto ordinario.

A meno che non acquisti un’assicurazione per la protezione dell’attrezzatura, potresti essere responsabile di eventuali danni allo smartphone a noleggio a tue spese.

Pro e contro del noleggio di smartphone

In alcuni casi, noleggiare uno smartphone può avere più senso che acquistare uno smartphone. Se è giusto per te dipende dal tuo credito, budget e necessità. Dai una rapida occhiata ai pro e contro del noleggio di smartphone.

vantaggio Può essere aggiornato regolarmente.

Potrebbe essere più conveniente rispetto all’acquisto.

Il credito potrebbe non essere un ostacolo.

Può essere aggiornato regolarmente

La tecnologia degli smartphone continua ad evolversi e ad adattarsi e continuano a essere rilasciati nuovi modelli. Se sei un appassionato di tecnologia, noleggiare uno smartphone può semplificarti l’aggiornamento quando compaiono nuovi modelli. A seconda della durata del contratto di locazione, è possibile ottenere un nuovo telefono cellulare ogni anno, permettendoti di stare al passo con gli ultimi progressi tecnologici.

Potrebbe essere più economico dell’acquisto

Sebbene il prezzo di un tipico modello di smartphone di fascia alta possa essere di $ 1.000 o più, il prezzo medio globale degli smartphone nel 2021 è di soli $ 363. I contratti di locazione potrebbero richiedere un piccolo acconto da $ 50 a $ 100, seguito da un piccolo pagamento mensile. Ad esempio, su T-Mobile, puoi noleggiare un Samsung Galaxy A11 per 18 mesi a soli $ 8,25 al mese, con un acconto di $ 0. Questo è US $ 148,50, ovvero US $ 32,50 inferiore al prezzo standard di un telefono cellulare di US $ 180.

Il telefono più costoso affittato da T-Mobile è l’Apple iPhone 12, che ha un prezzo di $ 699. Per un contratto di locazione di 18 mesi, pagherai $ 26,12 al mese, più un acconto di $ 150. Il totale è di $ 620,16, che può risparmiare $ 78,84.

Se restituisci il telefono al nuovo telefono dopo 18 mesi e ti assicuri che il costo totale del noleggio del nuovo telefono sia inferiore al prezzo di listino, continuerai ad essere in vantaggio. Nonostante ciò, potresti pagare quasi l’equivalente di un telefono cellulare senza possederlo.

Il credito potrebbe non essere un ostacolo

Quando si richiede un telefono a contratto, un controllo del credito è una configurazione standard per molti fornitori di servizi cellulari. Cattivo credito Potrebbe non comportare un rifiuto del servizio, ma potrebbe essere necessario pagare un deposito maggiore per ricevere una chiamata.Leasing tramite smartphone, scarso credito O nessuna storia di credito a tutti Potrebbe non essere un ostacolo all’accesso ai servizi.

Il noleggio dello smartphone potrebbe richiedere difficile o morbido Verifica del credito, quindi dovresti fare questa domanda prima di richiedere un contratto di locazione.

La società di noleggio possiede telefoni cellulari

Quando noleggi uno smartphone, non lo possiedi; la compagnia di telefonia mobile o il fornitore di noleggio lo farà. Ancora una volta, questo è simile all’affitto di un appartamento o di un veicolo. D’altra parte, quando acquisti uno smartphone, è tuo. Ciò significa che puoi decidere cosa farne, incluso se tenerlo o venderlo ad altri. A meno che tu non decida di acquistare un telefono cellulare in un secondo momento, non puoi scegliere di noleggiarlo.

Potrebbe essere addebitata una commissione di riacquisto

Se puoi scegliere di acquistare uno smartphone che viene affittato alla fine del semestre, è importante considerare la commissione di acquisto. Questo è quello che paghi per possedere un telefono cellulare. Il costo per l’acquisto di un telefono in leasing varia da azienda ad azienda, quindi è importante leggere le regole in anticipo. In questo modo, puoi eseguire i numeri per vedere se è più conveniente affittare e poi acquistare, invece di saltare il contratto di locazione e acquistare il telefono in anticipo.

Il contratto di locazione può comportare costi aggiuntivi

Quando noleggi un’auto, quando la restituisci alla fine del periodo di noleggio, il concessionario potrebbe addebitare costi aggiuntivi a causa dell’usura o del chilometraggio elevato. La stessa cosa accade quando si noleggia uno smartphone. Se l’attrezzatura che hai consegnato è danneggiata oltre le normali aspettative di utilizzo, potresti dover pagare costi aggiuntivi.

Quando si sceglie il noleggio di uno smartphone, è necessario calcolare anche il costo di un eventuale piano di servizio minimo necessario per il corretto funzionamento del dispositivo.

Linea di fondo

Gli smartphone di oggi stanno diventando sempre più popolari, Cambia il mondo in cui viviamoSe non vuoi utilizzare un solo modello di telefono per molto tempo, puoi prendere in considerazione il noleggio di uno smartphone. Se hai calcolato la differenza di costo tra l’acquisto diretto di un telefono cellulare e il noleggio di un telefono cellulare e hai stabilito che quest’ultimo è più economico, allora potrebbe anche essere una buona scelta. Prima di firmare un contratto di locazione per smartphone, assicurati di leggere attentamente i dettagli per comprendere le commissioni che pagherai e le tue opzioni dopo la scadenza del contratto di locazione.