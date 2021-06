Problemi affrontati da individui con un patrimonio netto ultra elevato

In un contesto in cui la disparità di reddito è in aumento, i ricchi accumulano ricchezza a un livello senza precedenti, mentre i cittadini da record vivono ogni giorno di stipendio. Individui con un patrimonio netto ultra elevato (Individui con un patrimonio netto ultra elevato) hanno molte preoccupazioni.

Gli UHNWI sono definiti come aventi patrimonio netto 30 milioni di dollari USA o più. Sebbene una persona con questo tipo di ricchezza abbia bisogno di un tipo speciale di irresponsabilità finanziaria per sviluppare il tipo di problema di denaro che affligge altre persone nella società, pensaci Fallimento, Preclusione o incapacità di pagare l’affitto, i super ricchi si occupano dei loro problemi finanziari unici.

Molte persone credono che i problemi finanziari che affliggono gli individui con un patrimonio netto ultra elevato siano quelli che la maggior parte delle persone nel mondo desidera incontrare, come essere troppo belli, troppo intelligenti o avere troppe date tra cui scegliere il sabato sera.

Queste sfide includono la modifica delle leggi fiscali, Pianificazione, Per mantenere il loro stile di vita durante la pensione e proteggere il loro attuale livello di ricchezza. Sebbene possa sembrare assurdo per le persone che svolgono lavori ordinari con uno stipendio medio, le persone con un patrimonio netto ultra elevato che valgono $ 50 milioni hanno spesso paura di cadere allo stato di semplice milionario.

Punti chiave Il patrimonio netto delle persone con un patrimonio netto ultra elevato supera i 30 milioni di dollari.

I redditi più alti appartengono all’aliquota fiscale più elevata e l’aliquota marginale pagata è del 37%.

L’indennità massima per l’eredità è di 11,4 milioni di dollari USA, ma qualsiasi parte eccedente tale importo è tassata all’aliquota massima del 40%.

Gli UHNWI di solito mantengono il loro stile di vita dopo il pensionamento e continuano ad aumentare i loro profitti attraverso strategie di investimento attive.

Che cos’è un gruppo con patrimonio netto ultra elevato?

Come accennato in precedenza, un individuo con un patrimonio netto ultra elevato (UHNWI) si riferisce a chiunque abbia un patrimonio netto superiore a 30 milioni di dollari USA, inclusa la residenza principale. Le persone che rientrano in questa categoria sono spesso le persone più ricche del mondo e hanno una grande porzione della ricchezza globale. Nel 2019, c’erano circa 513.244 individui con un patrimonio netto ultra elevato in tutto il mondo.

Nel 2019, negli Stati Uniti c’erano 240.575 individui con un patrimonio netto ultra elevato. Alcune delle persone più ricche al mondo in questa categoria includono il CEO di Amazon Jeff Bezos, Mark Zuckerberg di Facebook, Warren Buffett, Bill Gates e membri famiglia Walton; Erede della ricchezza di Wal-Mart.

Modifica codice fiscale

Per tutto il 21° secolo, il trattamento fiscale dei super-ricchi ha svolto il ruolo del calcio politico. Nella memoria recente, sono poche le questioni che hanno causato differenze ideologiche così evidenti tra politici e pubblico. Sul lato, Fornitore I sostenitori hanno detto a Ronald Reagan che mantenere basse le aliquote fiscali per i ricchi avrebbe liberato denaro da investire in modi per creare posti di lavoro per gli altri e far crescere l’economia.

Questo tipo di pensiero si chiama Economia di gocciolamento, Sostenere tagli fiscali per i ricchi non è solo a beneficio dei ricchi, ma anche perché la loro prosperità influirà in seguito sul resto della società.

Poi c’è l’altro lato: sento che la classe media e i lavoratori poveri sopportano un carico fiscale eccessivo, mentre gli individui con un patrimonio netto ultra elevato approfittano di scappatoie E le pratiche contabili creative pagano molto meno della loro giusta quota.I fautori della tassazione dei ricchi puntano specificamente al lungo termine Guadagni, Il modo in cui molti ricchi accumulano ricchezza. L’imposta sulle plusvalenze a lungo termine dipende dal livello di reddito dell’individuo, con il più alto reddito che paga il 20%.

amministrazione Trump Tagli fiscali e legge sull’occupazione-Sottoscritta in legge il 22 dicembre 2017-La più grande riforma del diritto tributario in circa 30 anni.Ne conserva sette aliquota fiscale-Struttura, mantieni due alla stessa velocità e cambiane cinque inclusa la staffa superiore. Il nuovo codice riduce il rapporto dal 39,6% al 37%. Queste modifiche sono temporanee e dovrebbero scadere nel 2025.

A questo ritmo, la tassazione delle persone con un patrimonio netto ultra elevato è molto più elevata. Di recente, nel 1980, questa percentuale era del 78%. Nel 1963, l’aliquota fiscale più elevata era di un incredibile 90%. I politici e gli aspiranti politici abbondano e vogliono vedere il ritorno estremamente ricco di questi alti tassi di interesse. Con la polarizzazione politica che raggiunge il livello più alto della storia, gli UHNWI sono preoccupati che il potere venga trasferito a persone che non sono amichevoli con i loro interessi.

Se la proposta fiscale di Biden non verrà approvata, l’aliquota del 39,6% entrerà in vigore nel 2025, quando scadranno le disposizioni del Tax Cuts and Employment Act.

Il presidente Biden attuerà anche una nuova politica fiscale volta a tassare i ricchi, piuttosto che la loro tassazione attuale. La nuova aliquota massima dell’imposta sul reddito è del 39,6% e l’obiettivo è per le persone con un reddito annuo superiore a 452.700 dollari e le coppie sposate che dichiarano congiuntamente un reddito superiore a 509.300 dollari. L’obiettivo è partire nel 2022.Biden intende anche aumentare Imposta sulle plusvalenze Per le persone con un reddito annuo pari o superiore a 1.000.000 di dollari USA, la proporzione è del 39,6%.

Pianificazione

Gli UHNWI si preoccupano di mantenere la propria ricchezza in modo da poter continuare a finanziare il proprio stile di vita. Ma la maggior parte di loro vuole anche conservare la propria ricchezza in modo che possa essere trasmessa ai propri eredi in loro assenza. Idealmente, vogliono che il governo si appropria il meno possibile prima di lasciare i soldi alla generazione successiva.

Questo Imposta di successione Applicabile solo alle persone estremamente facoltose, più del 90% dell’imposta è pagata dal 10% più alto del reddito. Circa il 40% dell’imposta di successione è pagato dallo 0,1% delle persone più ricche del paese. Il Tax Cuts and Jobs Act ha aumentato l’esenzione dall’imposta di successione per l’anno fiscale 2019, risultando in un’esenzione dall’imposta di successione di $ 11,4 milioni. Questa cifra è di 11,58 milioni di dollari nel 2020 e 11,7 milioni di dollari nel 2021. Qualsiasi importo eccedente tale importo è tassato con l’aliquota del 40%.

Sebbene la detrazione fiscale sia aumentata nel corso degli anni, l’aliquota dell’imposta di successione più elevata è effettivamente diminuita. Nel 1997, tutto ciò che superava l’indennità di $ 600.000 veniva tassato fino al 55%. Ciò significa che maggiore è il valore della proprietà, almeno è superiore all’esenzione, più gli UHNWI perdono quando la proprietà è negligente. Inoltre, molti stati hanno la propria imposta di successione, o imposta di successione in alcuni stati, che viene riscossa in aggiunta all’imposta di successione federale.

Gli UHNWI utilizzano molti programmi per mitigare l’impatto delle tasse di successione. Queste strategie includono lasciare l’eredità al coniuge superstite, nel qual caso possono essere esentasse, utilizzare donazioni di beneficenza e creare vari conti fiduciari, che possono essere utilizzati per evitare le tasse di successione.

Mantenere uno stile di vita durante la pensione

Per gli individui con un patrimonio netto ultra elevato che si arricchiscono attraverso gli investimenti, non c’è quasi alcuna differenza tra gli anni di lavoro e gli anni di pensione. Queste persone possono continuare a fare cose a loro utili e l’età è un fattore irrilevante.

Tuttavia, coloro che diventano UHNWI attraverso il lavoro, compresi i CEO e altri professionisti ben pagati, a volte subiscono una perdita di reddito quando decidono di uscire.Anche se 30 milioni di dollari o più dovrebbero essere sufficienti per vivere qualsiasi vita Stile di vita da pensione Pensi che alcuni individui con un patrimonio netto ultra elevato non riescano a gestire i propri fondi e potrebbero dover ridimensionare a un certo punto.

Un problema che a volte gli UHNWI incontrano è la liquidità insufficiente; hanno milioni di dollari, ma la maggior parte o tutti sono legati a terreni, immobili e altri beni che non possono essere facilmente convertiti in contanti. Altri individui con un patrimonio netto ultra elevato hanno corso troppi rischi con il denaro. Sebbene non si sentano così tanto quando hanno un sacco di soldi, lo sentiranno quando andranno in pensione, e la grande perdita non è così facile truccare.

Proteggi la loro ricchezza

Durante questo periodo La grande recessione Dal 2007 al 2009, molti individui con un patrimonio netto ultra elevato sono diventati individui con un patrimonio netto elevato (HNWI), ovvero individui con un patrimonio netto superiore a 1 milione di dollari ma inferiore a 30 milioni di dollari. Per i pochi veramente sfortunati, la perdita della loro ricchezza è molto più che perdere la super etichetta: significa che hanno perso tutto.

La maggior parte degli individui con un patrimonio netto ultra elevato non investe i propri soldi Certificato di deposito (CD), conti del mercato monetario, assicurazioni sulla vita con valore in contanti e altri cosiddetti investimenti sicuri possono fornire solo rendimenti tiepidi nella migliore delle ipotesi. Uno dei motivi per cui sono così ricchi è che utilizzano veicoli di investimento aggressivi che continuano a sovraperformare il mercato.

Tuttavia, quando si tratta di problemi di mercato, i rendimenti e i rischi di solito cambiano contemporaneamente.essere un mercato orso Oppure gli scioperi della recessione economica e gli investimenti ad alta crescita che aiutano gli individui con un patrimonio netto ultra elevato a diventare ricchi sono spesso i primi investimenti a crollare bruscamente. Per questo motivo, gli individui con un patrimonio netto ultra elevato che si affidano al mercato per il reddito sono spesso sotto costante pressione a causa di un altro imminente collasso.

Linea di fondo

Gli UHNWI costituiscono solo una piccola parte della popolazione mondiale e le loro vite sembrano stravaganti. Il mondo in cui vivono è lontano dal mondo della maggior parte dei cittadini del mondo e i loro problemi lo riflettono; la maggior parte di loro ruota attorno alla gestione delle proprie risorse finanziarie e alla protezione della propria ricchezza.