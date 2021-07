Prodotti di consumo che si sono deprezzati di più

Share it

Il vecchio adagio su come la tua auto nuova di zecca si deprezza non appena esci dal parcheggio? Questo ha un senso.Le auto tendono a Svalutazione Presto e altri oggetti possono mantenere il loro valore per un periodo di tempo più lungo. Quindi, quali prodotti puoi vendere a un prezzo ragionevole in futuro e quali prodotti sono destinati ad avere un valore molto più basso di quello che hai pagato? Di seguito sono riportati alcuni esempi delle due estremità dell’intervallo di ammortamento.

Punti chiave L’auto perde il 20% del suo valore nel primo anno di proprietà e conserva solo il 40% del suo valore originale dopo cinque anni.

Quando si rivende nel mercato secondario, le multiproprietà per le vacanze possono perdere fino al 70% del loro valore.

Il valore della casa può aumentare nel tempo, ma ai fini fiscali è possibile ammortizzare l’immobile in affitto per 27,5 anni.

auto

Il tasso di ammortamento varia da modello a modello, ma di solito un’auto nuova perde il 20% del suo valore nel primo anno di proprietà e poi perde il 10% ogni anno per i successivi quattro anni. Cinque anni dopo, il valore di quest’auto è solo il 40% di quello che hai pagato al concessionario.alcuniUn lato positivo: acquistando un’auto di uno o due anni, puoi ottenere molti vantaggi—Dopo che il proprietario originale ha già sopportato la perdita. (Per ulteriori informazioni, vedere: Il vero costo di possedere un’auto)

Computer ed elettronica

Poche cose sembrano essere obsolete come i prodotti elettronici. Robert Wesley di NextWorth, una società di permuta e rivendita di prodotti elettronici, ha affermato che sebbene i prodotti elettronici generalmente si deprezzino rapidamente, i prodotti Apple tendono a mantenere il loro valore migliore perché il marchio ha percezioni aggiuntive tra i consumatori. Ha aggiunto che i consumatori possono ridurre il tasso di deprezzamento dei prodotti elettronici inserendo i prodotti in scatole, utilizzando protezioni per lo schermo e conservando tutti i manuali e gli imballaggi originali.

multiproprietà

Il prezzo medio di una multiproprietà nel mercato primario è di circa US $ 23.000, che può dipendere maggiormente dalla posizione e dalle specifiche. Tuttavia, nel mercato della rivendita, si possono trovare sconti del 70% o superiori. perché? Lisa Ann Schreier, fondatrice della società di consulenza Timeshare Insights, ha affermato che, a differenza di altri immobili, la multiproprietà non dovrebbe essere considerata un investimento. Al contrario, il loro valore sta nel risparmio che realizzerai non avendo bisogno di una camera d’albergo nelle vacanze future.

giocattolo

Quando si tratta di giocattoli, il valore può variare notevolmente nel tempo. Dopo aver portato a casa il giocattolo, il normale giocattolo che acquisti nel negozio di giocattoli perderà la maggior parte del suo valore, quindi di solito il giocattolo si deprezzerà rapidamente. Tranne quando il giocattolo ha un valore da collezione. Elizabeth Stewart, una perito di Santa Barbara, in California, sconsiglia di acquistare articoli di moda prodotti in serie (pensa ai bambini dei Peas). D’altra parte, i giocattoli di prima degli anni ’70—Sempre che siano nuove, o meglio ancora nella scatola still—Il valore è amplificato a causa della loro rarità.

Attrezzatura da caccia e sportiva

Les Miles è un perito del Texas e fa parte del Comitato tecnico e meccanico dell’American Appraisers Association, affermando che il miglior articolo per un piccolo ammortamento—A volte anche apprezzare—È qualcosa che tutti vogliono usare e non subiscono molto deterioramento fisico. Ha detto che fucili, fucili e altre attrezzature sportive rientrano in questa categoria.

casa

Non c’è dubbio che le case e gli altri immobili tendono ad apprezzarsi nel tempo. Ma in alcuni casi, puoi ammortizzare il valore della casa ai fini fiscali.Questo Agenzia delle Entrate (IRS) Si ritiene che la vita utile di un immobile residenziale sia di 27,5 anni e l’immobile continua ad ammortizzarsi durante questo periodo (sebbene questa cancellazione si applichi solo agli immobili in affitto).

Nella vita reale, il valore di una proprietà dipende da molti fattori, tra cui condizioni, posizione, valore relativo delle case vicine e attrattiva del quartiere. Naturalmente, come hanno scoperto di recente molti proprietari di case, anche l’economia influisce sul valore di mercato. Anche se la casa aumenta di valore, l’orologio di ammortamento fiscale di 27,5 anni si riavvia quando viene venduta a un nuovo proprietario di casa.

Linea di fondo

Per alcuni articoli, una volta che l’articolo non è più un nuovo articolo, il suo valore di mercato diminuirà drasticamente. Se stai pensando di acquistare qualcosa che potresti voler vendere ad un certo punto, assicurati di ricercare il tasso di ammortamento e di essere realistico sul valore di rivendita.