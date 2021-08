Profitti e perdite definiti dall’azienda

Che cos’è l’allegato C: profitti o perdite aziendali?

L’allegato C viene utilizzato per segnalare i profitti e le perdite dell’impresa. Si tratta di un prospetto che accompagna la dichiarazione dei redditi principale del contribuente. Modulo 1040.

Punti chiave Chiunque gestisca un’impresa come unico proprietario deve completare l’Allegato C al momento della presentazione di una dichiarazione dei redditi annuale.

Le spese aziendali devono essere ordinarie e devono essere elencate come sgravi fiscali nell’Allegato C.

I contribuenti utilizzano l’Allegato C per calcolare l’utile netto o la perdita della società ai fini dell’imposta sul reddito.

Chi presenta l’Allegato C: profitti o perdite aziendali?

Chi gestisce un’impresa Unico proprietario L’allegato C deve essere compilato al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.Singolo membro società a responsabilità limitata (LLC) è considerata una ditta individuale ai fini fiscali, a meno che non scelga di essere considerata una società ai fini fiscali. Impiegato legale, Contraente indipendente, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi presenteranno l’Allegato C.

Ci sono altre situazioni meno comuni che richiedono l’uso dell’Allegato C.Questi includono la ricezione di reddito e da alcuni qualificati Joint ventureE ha ricevuto alcune entrate segnalate Modulo 1099-MISC, Redditi diversi.

Allegato C: Quali informazioni include il conto economico aziendale?

Questo programma richiede la ragione sociale, il prodotto o il servizio, l’indirizzo dell’attività del contribuente, Metodo contabile, Entrate totali O vendite, e Costo dei beni vendutiL’allegato C è anche il punto in cui gli imprenditori dichiarano le loro detrazioni fiscali Spese aziendali, Ad esempio pubblicità, determinate spese per auto e camion, commissioni e spese, forniture, utenze, Spese del Ministero degli Interni, Ce ne sono molti di più.Le spese aziendali devono essere ordinarie e devono essere elencate come detrazione fiscale Programma C.

Anche i proprietari di piccole imprese utilizzano il Programma C per detrarre l’utilizzo Veicoli personali utilizzati per scopi commerciali, Segnala quando è stato utilizzato per scopi commerciali e segnala il numero di miglia percorse per scopi commerciali.

Come inviare il Programma C: profitti o perdite aziendali

Utilizzando le voci dell’Allegato C, il contribuente calcola il reddito netto o perdita Tassa sul reddito Scopo.Questo numero viene quindi trasferito al modulo 1040 e utilizzato per calcolare la popolazione dei contribuenti Pagabile anno. I contribuenti che gestiscono più ditte individuali devono presentare un allegato C separato per ciascuna attività.

Inoltre, i titolari individuali impegnati in determinate attività potrebbero dover presentare altri moduli oltre all’Allegato C. Per esempio, proprietario Potrebbe essere necessario inviare il Programma E per segnalare Imposta sul lavoro autonomo, I proprietari individuali che possiedono un family office devono presentare il modulo 8829 per richiedere le detrazioni per le spese relative all’uso della propria attività da casa.

Dove scaricare il Programma C: profitti o perdite aziendali?

Tutte le versioni di Schedule C sono disponibili sul sito Web dell’IRS.

Domande frequenti

Se ricevo 1099-NEC, devo inviare il Programma C?

Se sei un lavoratore autonomo o un lavoratore a contratto, riceverai una copia di 1099-NEC Da un’azienda che ti paga più di 600 dollari all’anno. È necessario segnalare questo reddito nell’Allegato C.

Devo presentare l’Allegato C senza reddito?

Se non hai entrate e spese aziendali deducibili da dichiarare in un determinato anno fiscale, non è necessario presentare l’Allegato C per la tua attività.

LLC presenta l’Allegato C?

Se hai una società a responsabilità limitata con un unico socio e non hai scelto di essere trattato come una società ai fini fiscali, invierai l’Allegato C. È fondamentalmente lo stesso di un unico proprietario.

Se tu e il tuo coniuge possedete congiuntamente una società a responsabilità limitata, di solito ne inviate una copia Modulo 1065, Proprio come una partnership.