Prospettive sulla sterlina: prima dei dati sull’occupazione non agricola, la sterlina/dollaro è rimbalzata e si è concentrata sulla rottura della resistenza

Sterlina inglese Aggiornamento del livello di trading tecnico: grafico giornaliero e grafico giornalieroGBP/USD Il rally si estende al livello di resistenza iniziale: il prezzo potrebbe rimbalzare a Non agricoloSupporto chiave 1.3625/46-resistenza 1.3837/44, 1.3890

questo Sterlina inglese Pronti a chiudere per il terzo rialzo giornaliero consecutivo Dollaro insieme a GBP/USD L’aumento di questa settimana è stato superiore allo 0,5%. Con l’annuncio di domani dei dati sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti, l’aumento della sterlina farà entrare la sterlina nell’obiettivo di resistenza iniziale: la linea di battaglia verrà aperta prima dell’apertura di settembre. Questi sono contro GBP/Dollaro Grafico dei prezzi. Rivedi il mio ultimo webinar di strategia settimanale Ulteriori informazioni su questa configurazione della tecnologia Sterling e altro ancora.

Prospettive tecniche: la sterlina britannica ha chiuso al minimo di luglio del mese scorso/ha aperto a 1,3625/46 nel 2021, ha minacciato di sfondare il livello di supporto principale, per poi invertire bruscamente prima della chiusura di agosto.Il rimbalzo si è ampliato dal minimo di quasi l’1,7% e la ripresa è ora vicina all’iniziale lateralmente Rivolta In 1.3837/44- l’area definita dal 61,8% Fibonacci Il ritracciamento del calo di luglio e il rialzo del 100% del minimo di agosto sono stati prorogati.Cerchiamo possibili fluttuazioni di prezzo, breakout/chiusura superiori a quanto evidenziato linea di tendenza La convergenza (~1.3880s) deve indicare che potrebbe verificarsi un’inversione di tendenza più ampia.

Nota: uno sguardo più attento all’andamento del prezzo GBP evidenzia il GBP/Dollaro Il livello di supporto chiave è rimbalzato a 1,3625/46 e gli scambi sono ripresi all’interno dell’intervallo formato dal canale ascendente.Livello di supporto aperto settimanale/mensile a 1.3752/54, riposo settimanale Gamma di apertura È probabile che il punto più basso testi nuovamente il prezzo di apertura annuale. Infine, deve sfondare il prezzo di apertura target di agosto di 1,3890 per promuovere la prossima svolta a 1,3992.

In conclusione: il rally della sterlina ha continuato fino al livello di resistenza iniziale prima dell’apertura di settembre e domani verranno pubblicati i dati sull’occupazione non agricola negli Stati Uniti, per mantenerla agile. Da un punto di vista commerciale, questa è una buona area per ridurre le posizioni lunghe/aumentare gli stop loss protettivi: essere consapevoli dell’esaurimento della linea superiore/potrebbe trasformarsi nella linea parallela superiore all’inizio di questo mese come guida, e alla fine è necessario chiudere a 1.3890 Quanto sopra è l’unico modo per mantenere una posizione lunga: il bias è fattibile.Rivedi il mio ultimo Prospettiva settimanale del prezzo in GBP Dai un’occhiata più da vicino al livello di trading tecnico a lungo termine di GBP/USD.

Ricapitolare Sentimento dei clienti IG Mostra che i trader sono netti long GBP/USD – il rapporto è +1,23 (55,09% dei trader sono long) – di solito una lettura ribassista debole. Le posizioni long sono inferiori del 3,53% rispetto a ieri e del 15,73% rispetto alla scorsa settimana. Le posizioni short sono 1,37 % in più rispetto a ieri E il massimo della scorsa settimana del 14,09%. Di solito abbiamo una visione contrarian del sentimento della folla. Le posizioni lunghe nette dei trader indicano che il prezzo GBP/USD potrebbe continuare a scendere. Tuttavia, rispetto a ieri e alla scorsa settimana, il long netto dei trader è diminuito.Cambiamenti recenti umore Ha avvertito che sebbene i trader rimangano netti lunghi, l’attuale tendenza dei prezzi GBP/USD potrebbe presto invertirsi e aumentare.

