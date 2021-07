Quali sono le caratteristiche del prospetto delle obbligazioni societarie?

Alcune delle caratteristiche principali del prospetto delle obbligazioni societarie sono legate al pagamento degli interessi, alla scadenza, alla qualità creditizia dell’emittente e Regole di chiamataIl prospetto è un buon posto per imparare Obbligazioni societarie vale la pena acquistare. Comprendere tutte le caratteristiche ei rischi delle obbligazioni societarie è una parte importante per prendere decisioni informate.

Punti chiave Alcune delle caratteristiche principali del prospetto delle obbligazioni societarie sono le informazioni sui pagamenti degli interessi, il tempo di scadenza, la qualità del credito dell’emittente e i termini di rimborso.

Il compito del prospetto è fornire tutte le informazioni di base sull’emittente e sulle obbligazioni di cui gli investitori hanno bisogno.

Altre caratteristiche importanti del prospetto delle obbligazioni societarie includono le prospettive complessive della società, i piani per guadagnare fondi di rimborso e le previsioni sui prezzi.

I tipi di prospetto delle obbligazioni societarie sono il prospetto preliminare e il prospetto finale.

Come funziona il prospetto delle obbligazioni societarie

Sebbene possa essere difficile da capire, gli investitori devono studiare il prospetto delle obbligazioni societarie il più attentamente possibile. Questa è la guida più vicina a come funzionano le obbligazioni. Il compito del prospetto è fornire tutte le informazioni di base sull’emittente e sulle obbligazioni di cui gli investitori hanno bisogno. Ciò include informazioni su ciò per cui intendono utilizzare il denaro. Negli Stati Uniti, il prospetto deve essere presentato alla Securities and Exchange Commission (Securities and Exchange Commission).

I piccoli investitori dovrebbero generalmente insistere nell’investire in obbligazioni societarie personali con rating creditizi di grado investment grade per evitare problemi di insolvenza e liquidità.

Caratteristiche del prospetto delle obbligazioni societarie

Tempi e condizioni di pagamento degli interessi

Il prospetto contiene informazioni predeterminate sulle obbligazioni societarie buono O tassi di interesse.Perché il rendimento è determinato dall’obbligazione societaria valore nominale Oltre al suo tasso di interesse, questa è un’informazione essenziale. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni dettagliate sul calendario dei pagamenti, che è una caratteristica comune delle obbligazioni societarie.

data di scadenza

La data di scadenza determina la vita dell’obbligazione societaria. Questo mostra esattamente per quanto tempo l’obbligazione deve essere detenuta per rimborsare il capitale. Alla data di scadenza, sono dovuti il ​​pagamento del capitale e degli interessi finali. Le date di scadenza sono generalmente suddivise in tre intervalli: a breve termine, a medio termine e a lungo termine, con la più breve di circa un anno. Queste sono informazioni essenziali per gli investitori. Ad esempio, un’obbligazione con una data di scadenza dei prossimi quattro anni restituirà metà del suo capitale come un’obbligazione con una data di scadenza di otto anni.

Inoltre, le obbligazioni societarie con un tempo di scadenza più breve vengono utilizzate per cambiamenti nelle condizioni commerciali e maggiori rischi per un periodo di tempo più breve.Un tempo di scadenza più breve di solito significa un prezzo più basso volatilità Per obbligazioni societarie.Questo può essere interpretato come Struttura del termine tasso d’interesse.

Rating del credito

Un’obbligazione societaria Rating del credito Influisce sul tasso di interesse pagato e fornisce una guida eccellente sul rischio delle obbligazioni predefinitoLa qualità creditizia dell’emittente è una delle caratteristiche più importanti del prospetto. Un rating creditizio più elevato significa che le obbligazioni societarie hanno meno probabilità di insolvenza, ma di solito pagano meno interessi.I piccoli investitori di solito dovrebbero attenersi alle singole obbligazioni societarie Grado d’investimento Rating creditizi per evitare insolvenze e problemi di liquidità.

Chiamare regolamenti e protezione

Gli emittenti possono fornire obbligazioni societarie a condizioni speciali, consentendo loro di rimborsarle in anticipo. Se l’obbligazione viene rimborsata, l’emittente rimborsa immediatamente il capitale dell’obbligazione e smette di pagare gli interessi. Tali clausole forniscono agli emittenti un modo per evitare di pagare alti tassi di interesse dopo il miglioramento delle condizioni commerciali o di mercato. Ad esempio, una società può emettere obbligazioni decennali ad alto interesse per evitare il fallimento durante una recessione.Quando le cose migliorano, la società può richiamare vecchie obbligazioni ed emettere nuove obbligazioni in modo che possano rifinanziare A un tasso inferiore.

Al contrario, ci sono i primi Protezione dalle chiamate Può essere incluso. Prima di chiamare il prestito obbligazionario, il pagamento della garanzia di protezione telefonica sarà pagato entro un determinato periodo di tempo. I prospetti delle obbligazioni societarie contenenti tali clausole di solito forniscono anche informazioni dettagliate sui rischi di tali rimborsi anticipati.

Altre caratteristiche

Altre caratteristiche importanti del prospetto delle obbligazioni societarie includono le prospettive complessive della società, i piani per guadagnare fondi di rimborso e le previsioni sui prezzi. La performance dell’emittente, fluidità Domanda e se è un Cauzione assicurativa Può anche essere importante. Tutte queste caratteristiche e rischi aiutano gli investitori a comprendere il valore delle obbligazioni in varie situazioni.

Tipo di prospetto

Quando si ricercano specificamente le obbligazioni, ci sono due tipi di prospetti, proprio come le azioni. I tipi di prospetto delle obbligazioni societarie sono il prospetto preliminare e il prospetto finale.

Prospetto preliminare

Come suggerisce il nome, questo prospetto è il primo o il prospetto iniziale utilizzato dall’emittente. Di solito contiene la maggior parte dei dettagli dell’emissione obbligazionaria della società.

Prospetto finale

Una volta conclusa l’operazione di emissione titoli, le obbligazioni societarie possono essere vendute sul mercato. Emettere un prospetto finale per sostituire il prospetto preliminare.Questo Prospetto finale Per gli investitori, di solito è il più importante.

Linea di fondo

Sebbene i prospetti delle obbligazioni societarie possano essere piuttosto densi e difficili da leggere, la maggior parte delle caratteristiche discusse sopra sono solitamente nelle prime pagine. Inoltre, è meglio concentrarsi sulla parte rilevante del prospetto anziché leggere l’intero documento. Ricorda, le tue abilità miglioreranno con la pratica.