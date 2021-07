Proteste anti-governative su larga scala sono scoppiate in tutta Cuba

Migliaia di persone arrabbiate per la carenza di cibo e medicine sono scese per le strade di Cuba, dove si è svolta la più grande manifestazione antigovernativa degli ultimi decenni su quest’isola governata dai comunisti, cantando “libertà”.

Domenica, la polizia antisommossa ha usato spray al peperoncino e manganelli su alcuni manifestanti all’Avana, ma al tramonto la maggior parte di loro non li ha affrontati direttamente. Testimoni hanno visto uomini in borghese trascinare alcuni manifestanti su auto della polizia in attesa e hanno riferito di aver visto jeep delle forze speciali con mitragliatrici schierate per strada.

Secondo i rapporti, le proteste hanno avuto luogo anche nella città di Palma Soriano, nell’est del paese, vicino a Santiago e San Antonio de los Banos, nell’Avana meridionale.I manifestanti hanno cantato: “Abbasso la dittatura!” ribaltamento auto.

Domenica pomeriggio, il presidente Miguel Diaz-Canel ha pronunciato un discorso nazionale di emergenza in TV, interrompendo la copertura calcistica programmata, dicendo ai cubani: “Non permetteremo a nessuno di manipolare la nostra situazione… L’ordine di battaglia è stato emesso e i rivoluzionari sono scesi in piazza».

La protesta sembra essere iniziata a San Antonio, dove i residenti hanno scandito slogan anti-governativi e chiesto la fine delle restrizioni sul coronavirus e delle interruzioni di corrente. Diaz-Canel ha visitato la città e in seguito ha dichiarato che i manifestanti erano stati manipolati da una campagna sui social media guidata dagli Stati Uniti.

Non permetteremo a nessuno di manipolare la nostra situazione. .. L’ordine di battaglia è stato emesso e i rivoluzionari sono scesi in piazza

All’Avana, alcuni manifestanti che indossavano maschere si sono detti stanchi del sistema comunista, dei negozi di dollari usati per vendere merci scarse e della mancanza di medicinali. I social media sono inondati di video delle proteste.

A Miami, i membri di una grande comunità cubano-americana sono scesi in strada per esprimere il loro sostegno alle proteste.Il governatore repubblicano dello stato Ron de Santis ha scritto su Twitter: “La Florida sostiene Cuba La gente è scesa in piazza per opporsi all’Avana. Il cubano la dittatura ha represso il popolo cubano per decenni e ora sta cercando di mettere a tacere coloro che hanno il coraggio di opporsi pubblicamente alle sue politiche disastrose”.

Cuba sta affrontando la sua peggiore crisi economica dal crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Prima di allora, il suo principale sostenitore era l’Unione Sovietica. Il coronavirus ha distrutto le entrate del turismo, la principale fonte di entrate da esportazione, e le sanzioni statunitensi più severe imposte dall’amministrazione Donald Trump hanno soffocato l’economia. Finora, le speranze che il governo di Joe Biden allenteranno le sanzioni non si sono concretizzate.

Il governo Diaz-Canel ha cercato di introdurre riforme economiche limitate all’inizio dell’anno, che hanno notevolmente svalutato il peso e fornito più libertà al settore privato, ma queste riforme hanno avuto scarso effetto in una grave recessione. La carenza di cibo e carburante è peggiorata e molti cubani trascorrono ore in coda per acquistare beni di prima necessità.

Ad aprile, Raul Castro Dimesso dalla carica di segretario generale del Partito Comunista Ha 89 anni, ed è la prima volta dalla rivoluzione guidata dal fratello Fidel nel 1959 che Castro non governa il Paese.

Pochi mesi dopo che il gruppo di artisti di San Isidro ha protestato contro la mancanza di libertà sull’isola, una transizione attentamente coreografata alla generazione più giovane di leader.Un tipo Canzone rap scritta all’inizio di quest’anno Musicisti di dissidenti collettivi hanno ribaltato lo slogan rivoluzionario cubano “Patria o Muerte” (“Patria o morte”) e lo hanno sostituito con “Patria y Vida” (“Patria e vita”), alcuni intonati al manifestante Sunday Phrase.