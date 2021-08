Proteste di Portland testimoniano scontri tra gruppi di estrema destra ed estrema sinistra Reuters

Ma ha aggiunto: “Solo perché non vengono effettuati arresti sulla scena quando la tensione è alta, ciò non significa che le persone non saranno accusate di crimini”.

Il capo della polizia Chuck Lovell ha detto in un briefing venerdì che gli agenti di polizia non sarebbero necessariamente intervenuti per dissipare i combattimenti tra questi gruppi.

Nessuno è rimasto ferito nel fuoco incrociato, a partire da domenica sera, non c’erano notizie di feriti nelle molte altre scaramucce che hanno visto le parti avversarie litigare, schizzarsi l’un l’altro in quello che sembrava essere uno spray d’orso e rompere i finestrini dell’auto avversaria.

Portland, o. (Reuters)-Domenica, le proteste organizzate dall’estrema destra e dall’estrema sinistra a Portland si sono trasformate in violenti scontri: almeno un uomo è stato arrestato per aver sparato a un manifestante.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.