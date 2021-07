Prova urgente della tua situazione finanziaria

Se non lo hai fatto, ora è un buon momento per dimostrare urgentemente la tua situazione finanziaria. Ciò può aiutare a limitare l’interruzione complessiva, ridurre lo stress e consentirti di rispondere meglio a qualsiasi emergenza, che si tratti di una crisi familiare, di un uragano o di un’epidemia.

Punti chiave Non sai mai quando accadrà un’emergenza, quindi è meglio avere un piano per aiutarti a superare la crisi.

A causa della normale depressione economica e dei cicli di espansione, ci saranno sempre dei minimi.

Preparati, salva il fondo di emergenza, assicurati che la tua assicurazione sia adeguata, fissa un budget e paga i debiti.

Specificare l’autorizzazione finanziaria e medica e creare un testamento.

Ciclo di boom e crisi

Anche se è difficile prevedere quando o se recessione economica Colpirà, e alla fine si verificherà la recessione, perché l’economia attraverserà cicli di prosperità e depressione. quando. . .quando Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial Average) -il “Dow” – è sceso di 777,68 punti (6,98%) negli scambi intraday il 29 settembre 2008, il più grande calo della storia. Oggi, quando le perdite di DJIA vengono misurate in centinaia anziché in migliaia, possiamo quasi perdere i bei vecchi tempi.

Nel 2020, quando gli Stati Uniti si sono resi conto per la prima volta della gravità della pandemia di COVID-19… recessione economica Potrebbe essere inevitabile: il mercato ha subito enormi perdite, il che rende Crisi finanziaria del 2008 Sembra una piccola patata. L’attuale crollo del mercato azionario del 2020 è iniziato il 9 marzo, quando l’indice Dow Jones è sceso di 2.013,76 punti, ovvero del 7,79%.

L’11 marzo il Dow è sceso di 1.464,94 punti e ha chiuso in ribasso del 20,3% dal massimo del 12 febbraio, indicando Orso mercato con Finisce il mercato rialzista di 11 anni A partire da marzo 2009. Il 12 marzo, il Dow è sceso di nuovo di 2.352,6 punti (9,99%). Il 16 marzo, il Dow è sceso di 2.997,10 punti (12,93%). Per tutto il 2020 e il 2021, con la formazione dell’ottimismo sui vaccini e la ripresa economica globale, il mercato è rimbalzato. Tuttavia, eventi come la pandemia mostrano che anche in un’economia altrimenti sana, può verificarsi un mercato ribassista.

Non sappiamo mai quando si verificherà un’emergenza, sia che si tratti di un uragano, di un terremoto, di un COVID-19 o di un’altra pandemia o di una situazione finanziaria o medica in mutamento. Vale la pena avere un piano che possa aiutare te e i tuoi cari a superare la crisi.

Non è mai troppo tardi per fornire protezione di emergenza per la tua situazione finanziaria.

Salute finanziaria

Più facile rispondere e adattarsi alle emergenze siete pronti. Per prima cosa, dai un’occhiata al tuo Salute finanziariaPresta attenzione al tuo reddito, risparmio, investimenti, patrimonio netto e debiti. Se sei come la maggior parte delle persone, c’è ancora spazio per migliorare la tua situazione finanziaria. Ecco alcune cose da affrontare:

Budgeting E attenersi ad esso. Le persone di solito sanno quanti soldi hanno in entrata, ma può essere scioccante vedere dove sono finiti i tuoi soldi. Se possibile, cerca modi per ridurre i costi. Pensaci: ne ho davvero bisogno? Ho già qualcosa da sostituire? Voglio questo più importante di quanto voglio stabilità finanziaria?

Risparmiare e investire Una certa percentuale di reddito mensile.Includilo nel tuo budget per aiutarlo a raggiungerlo e Rivedi i tuoi progressi Per anno. Anche se non è mai troppo tardi per iniziare, se inizi prima, i tuoi soldi avranno più tempo per crescere. ricorda, La recessione è temporaneaPensa a lungo termine, niente panico. Credi che ora sia il momento migliore per fare più investimenti. Se hai denaro extra da investire in esso, la cosa più importante è non vendere il tuo investimento in quel momento. ”

Organizza i tuoi file importanti in modo da sapere dove trovarli in caso di emergenza.Considera di mettere file, oggetti da collezione e cimeli difficili da sostituire in uno in sicuroTuttavia, poiché non puoi accedere alla cassaforte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti preghiamo di non inserire nulla di cui potresti aver bisogno urgentemente, come un passaporto o solo una copia di un testamento biologico, istruzioni mediche anticipate o una procura duratura.

Migliora il tuo punteggio di creditoDurante la recessione, i finanziatori favoriscono i mutuatari più forti. Se hai un punteggio di credito più alto, otterrai condizioni e tassi di interesse migliori.

Specificarne uno Autorizzazione finanziaria Se sei fisicamente o mentalmente incapace di gestire i tuoi affari, chi può prendere decisioni finanziarie per tuo conto.

Fondo di emergenza

Il pianificatore finanziario suggerisce che dovresti Metti da parte da tre a sei mesi di spese di soggiorno in un Fondo di emergenzaSe puoi, questa è una buona idea Risparmia di piùRicorda che il tuo fondo di emergenza dovrebbe essere utilizzato solo per emergenze reali, come il mantenimento dei mezzi di sussistenza quando sei disoccupato, il recupero da un disastro naturale o il pagamento delle spese mediche.

Soldi veloci

Se non disponi di un fondo di emergenza, o lo hai esaurito, potresti dover raccogliere del denaro il prima possibile. Ecco alcune opzioni per farlo:

Controlla attentamente la tua casa e il tuo garage per trovare ciò che puoi vendere. Pubblica i tuoi prodotti su mercati online come Facebook, Ebay, ThredUp, OfferUp, LetGo o organizza una svendita.

Pubblica i tuoi prodotti su mercati online come Facebook, Ebay, ThredUp, OfferUp, LetGo o organizza una svendita. Prendi in prestito dal tuo conto pensione. Puoi ottenere un prestito a breve termine da un 401(k) e fare del tuo meglio per ripagarlo in tempo. L’importo massimo che puoi prendere in prestito da un piano 401 (k) è il 50% del tuo attribuzione Il saldo o USD 50.000, a seconda di quale è inferiore.

Prendi in prestito da amici o familiari. Questo è complicato perché mette sotto pressione le relazioni. Fai attenzione alle tue promesse e mantienile sempre.

Guadagna denaro extra. Se il lavoro esistente esiste ancora, fai gli straordinari al lavoro esistente, chiedi un aumento di stipendio tanto atteso o trova un lavoro secondario. Con l’aumento del lavoro da casa, molti siti di lavoro (come FlexJobs) promuovono orari di lavoro flessibili, contratti a distanza o lavori part-time. Siti come Upwork e Freelancer offrono molte opportunità di lavoro freelance.

Tutti i fondi che prendi in prestito dal tuo 401 (k) perderanno il reddito derivante dalla crescita differita delle tasse.

Gestione del debito

Se non hai molti debiti, sarà molto più facile affrontare un’emergenza. Buon debito È possibile aumentare il proprio patrimonio netto, ad esempio prendendo in prestito denaro per un’università, una casa o una piccola impresa. I crediti inesigibili si verificano quando prendi in prestito denaro per acquistare cose che non aggiungono valore o generano reddito, tra cui automobili, vestiti e la maggior parte dei debiti delle carte di credito. Che tu stia affrontando un’emergenza o meno, è sempre una buona idea evitare il più possibile i crediti inesigibili. Tuttavia, se non sei in grado di pagare la bolletta a causa di un’emergenza, puoi:

Contrarre prestiti a tasso agevolato per consolidare il debito a tasso elevato.

Chiedere Liquidazione del debito, Il creditore ha condonato parte del tuo debito.

Chiedi al tuo prestatore per qualsiasi Piano di alleggerimento del debito.

Copertura assicurativa

L’assicurazione è una parte importante della pianificazione delle emergenze.Ora è quello di controllare la tua assicurazione (incluso proprietà, Salute, Vita, auto, con ombrello Polizza assicurativa) per assicurarsi di avere la copertura adeguata e apportare modifiche se necessario.

Puoi usufruire di eventuali sconti disponibili per risparmiare sui premi, ad esempio Raggruppa la tua auto e l’assicurazione sulla proprietàÈ meglio chiamare il proprio assicuratore una volta all’anno (ad esempio, quando si riceve un avviso di rinnovo per posta) per assicurarsi di non perdere nessuna transazione.

assistenza sanitaria

Assicurarti di avere un’assicurazione sanitaria adeguata è solo un aspetto della tua assistenza sanitaria complessiva.Per rispondere a un’emergenza, devi anche avere un Procura medica, Un’autorità legale che conferisce a una persona il potere di agire per o per conto di altri.

È anche importante: chiunque abbia più di 18 anni deve donare Permesso scritto Consenti ad altre persone di ricevere informazioni mediche su di loro, anche se un altro adulto è un genitore. Se i tuoi figli adulti sono inabili, avrai anche bisogno di un’autorizzazione medica per prendere decisioni per loro conto. Pertanto, oltre ad assicurarti di aver assegnato questo potere a qualcuno in caso di incidente, assicurati che i tuoi figli adulti e altri adulti della tua famiglia abbiano questi documenti pronti.

Fare testamento

Insieme all’autorizzazione medica (e finanziaria), Tutti hanno bisogno di una volontà, Anche se hai ancora molta strada da fare prima della vecchiaia. Un testamento è un documento legale che dichiara i tuoi desideri. Se muori senza una volontà, il tuo desiderio potrebbe non essere soddisfatto.Un tipo Testamento biologico È un file separato (anch’esso molto importante). Se diventi incapace, chiarisce il tuo desiderio di cure mediche, incluso se vuoi la rianimazione o se dovresti usare il supporto vitale per prolungare la tua vita.

Quando il disastro colpisce

Qualsiasi situazione di emergenza è distruttiva e difficile, anche se sei preparato. Ma se non hai ancora pianificato, potrebbe essere più impegnativo.Emergenza-se disastro naturale O recessioni, quasi inevitabili, quindi ha senso prepararsi il più possibile. In questo modo, puoi ridurre le distrazioni, ridurre lo stress ed essere in grado di superare meglio la crisi.