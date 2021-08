Pulin Chengshan (01809.HK) L’utile provvisorio degli azionisti scende del 7,48% a 245 milioni di RMB

Condividi questo articolo!

[Caihua News Agency]Pulin Chengshan (01809.HK) ha annunciato che per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, il fatturato è stato di circa 3,752 miliardi di RMB, con un aumento del 31,94% su base annua. L’utile attribuibile agli azionisti è stato di circa 245 milioni di RMB, con un calo su base annua del 7,48%. L’utile per azione è stato di 0,39 RMB; non sono stati pagati dividendi.

La diminuzione dell’utile è dovuta principalmente all’aumento del prezzo dei materiali di montagna e all’impennata del trasporto marittimo, che non è stato possibile trasmettere in tempo al prezzo di vendita, determinando una diminuzione del margine di profitto lordo.

Per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, i ricavi delle vendite di tutti gli pneumatici radiali interamente in acciaio sono aumentati da circa 2,237 miliardi di RMB per il semestre conclusosi il 30 giugno 2020 a circa 2,61 miliardi di RMB, con un aumento di circa il 16,7%. a causa di un aumento delle vendite del 17,7% su base annua; i ricavi delle vendite di pneumatici radiali semi-acciaio sono aumentati da circa 543 milioni di RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 a circa 10,57 RMB per il semestre chiuso al 30 giugno, 2021. Miliardi di RMB, un aumento di circa il 94,8%, dovuto principalmente a un aumento anno su anno del 71,6% delle vendite. I ricavi delle vendite di pneumatici diagonali sono aumentati da circa 64,1 milioni di RMB per il semestre conclusosi il 30 giugno 2020 a circa 84,9 milioni di RMB per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, con un aumento di circa il 32,4%. -aumento delle vendite del 44,5% su base annua.

I ricavi delle vendite ai distributori sono aumentati da circa 1,837 miliardi di RMB per il semestre conclusosi il 30 giugno 2020 a circa 2,757 miliardi di RMB, con un aumento del 50,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, principalmente a causa del rilascio della capacità produttiva in Thailandia e ulteriore sviluppo dei mercati nazionali ed esteri, La quota di mercato è in graduale aumento. I ricavi delle vendite alle case automobilistiche sono diminuiti da circa 882 milioni di RMB per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 a circa 867 milioni di RMB, con un calo dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. struttura, i prezzi dei pneumatici singoli sono diminuiti.

I ricavi delle vendite ai clienti OEM sono aumentati da circa 125 milioni di RMB per il semestre conclusosi il 30 giugno 2020 a circa 128 milioni di RMB, principalmente a causa dell’aumento delle vendite da parte di nuovi clienti.

