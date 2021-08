Punteggio di credito e rapporto di credito: quale è meglio?

Il tuo Punteggio di credito e Rapporto di credito È quasi lo stesso, giusto? Lontano. Sebbene molti consumatori confondano i due, ognuno ha informazioni diverse per scopi diversi.

Punti chiave Un rapporto di credito è una visione dettagliata della tua situazione finanziaria, concentrata in un unico luogo.

Contiene dati dettagliati sulla tua storia finanziaria, suddivisi in quattro categorie: informazioni di identificazione, conti di credito, richieste di credito e registri pubblici.

Il punteggio di credito è una valutazione digitale che valuta il tuo rapporto di credito nello stesso modo in cui gli insegnanti valutano il rendimento scolastico degli studenti.

Il creditore lo usa come scorciatoia per decidere se concederti credito.

Che cos’è un rapporto di credito?

In effetti, dovremmo dire “rapporto di credito” perché sono tre in totale. Ci sono tre agenzie di credito nazionali negli Stati Uniti:Equifax, Experian e TransUnion——Concorso per fornire ai clienti le informazioni più complete. Questi clienti possono includere prestatori di mutui, fornitori di prestiti auto, compagnie assicurative, Agenzia di raccolta, Proprietari, datori di lavoro potenziali e attuali, e tu.

A differenza del tuo punteggio di credito, il tuo rapporto di credito fornisce informazioni dettagliate sulla tua storia finanziaria di prestito, credito e carta di credito. Ha quattro categorie: informazioni di identificazione, conti di credito, richieste di credito e registri pubblici. Se devi delle fatture, il tuo rapporto di credito potrebbe mostrarlo. Fornisce inoltre ai lettori informazioni sul numero di conti aperti, saldi in sospeso e molti altri dettagli.

Ogni rapporto può essere leggermente diverso.Ecco perché è importante considerare questi tre punti quando si giudica il proprio lavoro stato del creditoA seconda del metodo del prestatore, la tua attività può o meno influenzare tutti i tuoi rapporti. In altri casi, le informazioni potrebbero essere errate o completamente perse. A questo proposito, le aziende non devono riferire a tutte le agenzie di informazioni creditizie oa una di esse. Se le informazioni sono errate o mancanti, non è necessariamente colpa dell’ufficio. Il creditore potrebbe aver commesso un errore durante la segnalazione o la trasmissione dei dati.

Hai il diritto di ottenere una copia del tuo rapporto di credito da tutti e tre gli uffici ogni 12 mesi. Ancora meglio, puoi ottenerli gratuitamente. I Big Three hanno sponsorizzato un sito web approvato dal governo, Rapporto annuale di credito.com, Fornisce un’applicazione per ottenere il rapporto. Altri siti Web possono fornire rapporti all’utente come parte di promozioni o abbonamenti a pagamento. Alcune persone potrebbero tentare di indurti a pensare di essere sul sito ufficiale. Non farti ingannare. Assicurati che l’URL nel tuo browser mostri “annualcreditreport.com” e non visitare il sito da altri collegamenti. Digita direttamente nel browser per evitare frodi.

Hai il diritto di ottenere una copia gratuita di ciascuno dei tuoi rapporti di credito ogni anno; è possibile accedervi tramite il sito Web AnnualCreditReport.com approvato dal governo.

Cos’è un punteggio a crediti?

Molti istituti di credito, in particolare le società di carte di credito, non si preoccupano molto del contenuto del tuo rapporto di credito. Non sono interessati a estrarre tutti i dati e a giudicare quanti dati ci sono. rischio di credito Tu rappresenti. Invece, spendono soldi per chiedere ad altre persone di farlo per loro.Sebbene ci siano altre società di punteggio, come Punteggio Vantage, sono (ex Fair Isaac Corporation) domina il campo, tanto che “credit scoring” e “punteggio FICO“Spesso è usato in modo intercambiabile.

Non importa quale azienda lo stia calcolando, il tuo punteggio di credito è essenzialmente una “istantanea del tuo rapporto di credito”, come Bessie Hardman, L’ex senior manager del marketing di prodotto presso Credit Karma, un sito Web di consulenza sul credito, ha detto: ha riassunto il tuo Credibilità (Proprio come i tuoi voti riassumono le tue prestazioni nel corso). Il tuo punteggio può essere a partire da 300 punti o fino a 850 punti. Più alto è il tuo punteggio, minore è il rischio. Utilizza cinque categorie ponderate per calcolare:

Cronologia pagamenti (35%)

Arretrati (30%)

Lunghezza della storia creditizia (15%)

Portafoglio crediti (10%)

Nuovo credito (10%)

Ricordi quei tre rapporti dell’ufficio di credito? FICO calcola un punteggio in base a ciascuna persona. Diversi istituti di credito utilizzano anche modelli di punteggio diversi, non necessariamente solo da FICO, quindi le persone di solito hanno più punteggi di credito.

Sfortunatamente, non hai il diritto di ottenere automaticamente il tuo punteggio di credito gratuitamente, proprio come si ottiene un rapporto di credito. Potrebbe essere necessario pagare per loro.Questo Atto Dodd-Frank Ti dà il diritto di visualizzare il tuo punteggio di credito da qualsiasi creditore che lo utilizza per prendere decisioni di credito. Molte società di carte di credito e altri istituti finanziari ora lo offrono gratuitamente. servizio di consulenza Ad esempio, Credit Karma può anche darti un punteggio gratuitoMa tieni presente che alcuni siti Web e servizi possono offrire valutazioni “gratuite”, ma di solito sono accompagnati da costose quote di iscrizione o altre condizioni che potresti non volere.

Punteggi di credito e rapporti di credito: principali differenze

La differenza tra un punteggio di credito e un rapporto di credito è che il primo è un singolo voto numerico, mentre il secondo è una raccolta di informazioni che possono darti una comprensione dettagliata della tua situazione finanziaria. Sono diversi ma correlati perché il punteggio viene dal report. Il creditore può utilizzare entrambi per decidere se concederti credito.

Il tuo punteggio di credito è importante, ma se vuoi davvero saperne di più sul tuo credito e visualizzare la tua cronologia, allora hai bisogno del tuo rapporto di credito.Se stai cercando Migliora il tuo punteggio di credito, Il primo passaggio consiste nel ripulire il report. Correggi eventuali errori e identifica i punti deboli che necessitano di miglioramenti (come il saldo dovuto più grande). Ma tieni presente che anche se quelle e-mail soffocanti e le notifiche e-mail forniscono “aumenta il tuo punteggio FICO in poche settimane!”, qualsiasi cambiamento positivo nel tuo punteggio di credito richiederà tempo. Può pretendere.