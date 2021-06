Puoi noleggiare un’auto usata?

Così come puoi acquistare un’auto nuova o usata, se decidi di noleggiarla, potresti avere anche questa opzione. Sebbene i noleggi di auto usate siano meno comuni di quelli nuovi, possono essere un’opzione praticabile, soprattutto se vuoi risparmiare.

Punti chiave Noleggiare un’auto usata è più economico che noleggiare un’auto nuova.

Molti concessionari di auto offrono il noleggio di auto usate, ma di solito forniscono solo auto usate certificate.

Può anche subentrare nei contratti di locazione esistenti di altri.

Perché noleggiare un’auto usata?

Il motivo principale per prendere in considerazione il noleggio di un’auto usata è che paghi meno del noleggio di un’auto nuova. Il costo del leasing dipende in parte dalla differenza tra il valore dell’auto all’inizio del leasing e il suo valore effettivo. valore residuo Alla fine.Come le auto usate no Svalutazione Veloce come nuovo, questa differenza potrebbe essere minore.

Puoi anche risparmiare sull’assicurazione auto perché il valore della tua auto gioca un ruolo importante nel costo dell’assicurazione.In molti casi, il costo dell’assicurazione di un’auto usata è più economico di un’auto nuova.

Dove posso noleggiare un’auto usata

La maggior parte dei concessionari di auto noleggia auto usate, ma di solito solo Usato certificato (CPO). Le auto usate certificate sono in genere modelli più recenti, di solito di soli due o tre anni, e in molti casi sono state precedentemente noleggiate da altri conducenti. Il concessionario lo ispezionerà rigorosamente e risolverà eventuali problemi di manutenzione o aspetto per far sì che l’auto soddisfi determinati standard. Il CPO viene fornito anche con una garanzia che estende la garanzia originale del produttore, che potrebbe essere ancora valida. Per tutti questi motivi, le auto usate certificate sono generalmente più costose di auto usate simili.

Un’altra opzione per noleggiare un’auto usata è quella di rilevare i contratti di locazione esistenti di altre persone. Gli elenchi forniti da siti Web di terze parti come Swapalease e LeaseTrader possono aiutarti a trovare la persona che stai cercando Sbarazzati del loro noleggio autoQuando prendi in consegna il contratto di locazione di un’altra persona, non hai molte scelte perché sei vincolato dai termini del contratto di locazione originale. Tieni presente che alcune società di leasing applicano una commissione per il trasferimento del contratto di locazione. Se utilizzi un sito Web di terze parti per facilitare il trasferimento del contratto di locazione, potresti dover pagare anche tu.

Linea di fondo

Se hai già deciso di noleggiare un’auto, vale la pena dare un’occhiata ai modelli di seconda mano disponibili di recente. Il tuo pagamento mensile potrebbe essere inferiore e puoi acquistare più auto con i tuoi soldi.