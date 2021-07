Puoi pagare la carta di credito Wal-Mart al negozio? (WMT)

Grandi Magazzini Wal-Mart (codice azionario della Borsa di New York: Classificazione dei rifiuti) Consente più metodi di pagamento carta di credito, Compreso il pagamento in negozio. Le multinazionali al dettaglio hanno carte di negozi specializzati e carte universali; il saldo di entrambe le carte può essere pagato presso i punti vendita.

Metodi di pagamento con carta di credito Walmart

Walmart consente ai suoi clienti di pagare i saldi delle carte di credito In vari modiIl pagamento può essere effettuato presso il banco del servizio clienti in qualsiasi luogo di Wal-Mart. Se il consumatore è anche un membro del Sam’s Club, può pagare in qualsiasi sede del Sam’s Club. I pagamenti effettuati nel negozio verranno inviati sul conto della carta di credito del consumatore entro 48 ore. Wal-Mart non può richiedere informazioni sulla carta di credito nel negozio e il pagamento con questo metodo richiede una carta fisica.

Un altro metodo consiste nell’utilizzare il portale di Wal-Mart per pagare direttamente il saldo online. I consumatori possono accedere al proprio conto della carta di credito Wal-Mart per pagare il saldo e il saldo verrà registrato entro due o tre giorni lavorativi. Il pagamento online non può essere impostato come ricorrente e deve essere completato separatamente.

Puoi anche pagare il saldo della carta di credito di Wal-Mart tramite pagamento elettronico. Questi tipi di pagamenti online possono essere impostati direttamente con l’istituto finanziario del consumatore e utilizzati come pagamenti mensili regolari.Un efficace conto corrente bisogno.

I consumatori possono pagare i saldi delle carte di credito per telefono. Se viene utilizzato un metodo automatizzato, il servizio è gratuito e, se il rappresentante fornisce assistenza telefonica, avrà un costo di $ 10. I consumatori hanno bisogno di un conto corrente valido con un numero di routing e un numero di conto per pagare per telefono. Puoi anche usare una carta di debito.