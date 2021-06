Puoi pagare la tua carta di credito Best Buy in negozio?

Puoi pagare l’estratto conto della tua carta di credito in contanti, oppure puoi pagare con assegno in qualsiasi negozio Best Buy. Puoi anche pagare online, per telefono o per posta.

Per coloro che non hanno familiarità, le carte di credito Best Buy hanno alcune caratteristiche interessanti per i consumatori che spesso fanno acquisti nei negozi o online.

Tipi di carte di credito e premi Best Buy

Esistono due tipi di Best Buy carta di credito, carta di credito My Best Buy e carta Visa My Best Buy.Entrambe le carte sono fornite Rimborso in contanti Bonus del 5% per gli acquisti in negozio.

Punti chiave I titolari della carta My Best Buy possono ricevere un rimborso del 5% in contanti per tutti gli acquisti.

I titolari di carta che si qualificano per Elite Plus possono usufruire di uno sconto aggiuntivo dell’1%.

Focus su operazioni di finanziamento flessibili per acquisti a tasso zero.

Entrambi hanno anche premi standard per i titolari di carta. I rivenditori offrono il 5% di cashback Best Buy per queste due carte, ma i membri della carta My Best Buy Visa possono ottenere il 3% di cashback quando si acquista benzina e il 2% di cashback quando si acquistano generi alimentari e pasti, Ottieni un rimborso dell’1% su tutti gli altri acquisti.

La carta di credito standard del negozio My Best Buy può essere utilizzata solo nei negozi Best Buy o negli affiliati Best Buy. I suoi affiliati sono siti Web o app che collegano i clienti alle offerte Best Buy.

La carta di credito che riceverai sarà determinata solo al momento della richiesta.

Best Buy offre ulteriori incentivi ai propri clienti Elite Plus. I titolari di carta possono diventare membri Elite Plus dopo aver speso 3.500 USD presso Best Buy o affiliati entro un anno solare. Dopo aver ottenuto lo stato Elite Plus, i titolari della carta possono ottenere un rimborso del 6% quando fanno acquisti su Best Buy.

Tasso di interesse della carta di credito

La carta My Best Buy addebita tassi di interesse annuali, con tassi di interesse variabili che vanno dal 23,24% al 20,24% e tassi di interesse fissi che vanno dal 9,00% al 26,24%. Il tasso di interesse variabile della carta Visa My Best Buy è compreso tra 10,74% e 27,99% e il tasso di interesse non variabile è compreso tra 9,99% e 20,24%.

Quale carta ottieni viene decisa solo quando richiedi la carta.

Finanziamento flessibile

Una caratteristica interessante di Best Buy è la funzione di finanziamento flessibile per articoli di grandi dimensioni, che consente il pagamento dei costi di acquisto nel tempo a tasso zero. Al momento, l’intero negozio può essere rimborsato entro 12 mesi per acquisti superiori a 299 dollari USA, senza pagare alcuna commissione. interesse.

Se sei sicuro di poter saldare l’intero saldo entro il periodo di tempo specificato, questa è una transazione molto conveniente. Altrimenti, questo è un pessimo affare perché dovrai pagare un alto tasso di interesse su qualsiasi saldo in sospeso durante il periodo della promozione.

speciale Finanziamento L’offerta non dà diritto a ricompense in denaro.

Altre caratteristiche

Entrambe le carte consentono ai clienti di creare e gestire i propri account online. Utilizzando le funzioni online, i titolari di carta possono aggiornare le proprie informazioni personali, visualizzare l’attività delle transazioni e visualizzare il saldo della carta.

Visa garantisce ai consumatori zero responsabilità per frode in caso di smarrimento o furto della carta. Eventuali carte smarrite o rubate devono essere segnalate alla società il prima possibile.