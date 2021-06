Puoi usare la tua carta di credito Wal-Mart al Sam’s Club?

Walmart Credit Card è un popolare rivenditore in co-branding carta di credito Opzioni. Come altre carte rivenditore, viene fornito con alcuni grandi vantaggi e premi del marchio del negozio, che potrebbero essere un po ‘difficili da capire. Il grande vantaggio di questa carta è che può essere utilizzata nel Club di Sam.

Punti chiave La carta di credito Wal-Mart è una popolare opzione di carta di credito per i rivenditori in co-branding.

Wal-Mart fornisce due tipi di carte di credito attraverso la collaborazione con Capital One: Wal-Mart MasterCard e Wal-Mart Rewards Card.

Entrambe le carte di credito Walmart possono essere utilizzate in Sam’s Club.

Carta di credito Walmart

Walmart collabora con Capital One e MasterCard per fornire carte di credito. Capital One è l’emittente e MasterCard è il processore.Come il marchio Gap, uno di questi I grandi vantaggi delle carte di credito Walmart Sì, può essere utilizzato nel marchio Wal-Mart.

Prima di tutto, è importante sapere quale carta di credito Walmart hai approvato, il che influirà sul suo utilizzo complessivo.Walmart e Capitale uno Fornire la Master Card Wal-Mart e la Carta ricompensa Wal-Mart. L’approvazione della carta dipende dallo stato di credito del mutuatario. I mutuatari di alta qualità saranno automaticamente approvati da Wal-Mart MasterCard e altri mutuatari riceveranno carte premio Wal-Mart.

Non è prevista alcuna tariffa annuale per nessuna carta di credito Wal-Mart.Tutti i titolari di carta hanno Zero responsabilità Protezione dalle frodi e può beneficiare di sconti speciali sui finanziamenti durante tutto l’anno. I tassi di interesse delle due carte sono diversi. Capital One MasterCard ha un tasso di interesse annuo minimo del 17,99%, mentre Rewards Card ha un tasso di interesse annuo minimo del 26,99%.

Walmart MasterCard

Wal-Mart MasterCard può essere utilizzata ovunque sia accettata MasterCard.Questo include sicuramente Sam Club E Sam Club online. Wal-Mart MasterCard può essere utilizzata anche in ristoranti, negozi di alimentari, compagnie aeree, ecc.

Premi Walmart MasterCard È suddiviso per includere quanto segue:

Sconto del 5% su Walmart.com

Sconto del 2% per i negozi Walmart

Sconto del 2% per ristoranti e viaggi

1% di sconto su tutti gli altri acquisti

Sebbene la carta possa essere utilizzata in Sam Club, Sam Club Online e tramite l’app Sam Club, non sono previsti sconti speciali per questi acquisti, ad eccezione dello sconto dell’1% per altri acquisti.

Carta premi Walmart

La Wal-Mart Rewards Card ha i suoi termini.Anche se non può essere utilizzato in nessun luogo che accetta Mastercard, ma Termini della carta fedeltà Walmart Dichiara che può essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

Negozi Walmart negli Stati Uniti

Walmart.com

Nell’app Walmart

Alla stazione di servizio del marchio Wal-Mart

Stazione di servizio a Murphy America

Distributore di benzina al marchio Sam’s Club

Acquista nel negozio Sam’s Club

Secondo i termini della Rewards Card, la Walmart Rewards Card non può essere utilizzata per acquisti online su samsclub.com, acquisti sull’app Sam’s Club o acquisti da fornitori in negozio.

I titolari di carta Walmart Rewards possono usufruire dei seguenti sconti sui programmi di premi:

Sconto del 5% su Walmart.com

Sconto del 2% per i negozi Walmart

Non ci sono sconti speciali per l’uso della carta in altri negozi del marchio Wal-Mart.

Sam Club

Se Sam’s Club è il tuo rivenditore preferito, hai più metodi di pagamento. Puoi utilizzare Walmart MasterCard e Walmart Rewards Card per fare acquisti. Sam’s Club accetta anche Sam’s Club Credit, Walmart e Sam’s Club carta regalo, contanti o assegno e qualsiasi carta American Express, MasterCard, Visa o Discover ad anello aperto. Il Sam’s Club gode anche dei benefici del programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP) emesso dal governo.

Per gli acquirenti devoti del Sam Club, anche l’iscrizione al Sam Club e le carte di credito del Sam Club sono scelte popolari.

Vantaggi dell’iscrizione al Sam’s Club

I membri del Sam’s Club possono usufruire di sconti sui servizi contabili e fiscali. I membri possono usufruire di sconti auto presso più di 10.000 concessionari in tutto il paese. Molti vantaggi aggiuntivi derivano da sconti sui viaggi, Assicurazione sanitaria, E la manutenzione del veicolo può essere ottenuta tramite l’iscrizione al Sam Club. Sam’s Club elenca online un elenco completo dei vantaggi dell’iscrizione.Puoi anche visitare qualsiasi sede del Sam Club e interagire con assistenza clienti Per quanto riguarda i diritti di appartenenza.

Diversi livelli di appartenenza A disposizione. L’iscrizione di base al Sam Club è di $ 45 all’anno. L’abbonamento a Sam’s Plus costa $ 100 all’anno e offre tempi di acquisto prolungati (lo stesso per gli affari) e $ 10 Rimborso in contanti Per ogni US $ 500 spesi, può arrivare fino a US $ 500 all’anno.