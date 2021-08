PureGym pianifica l’IPO per finanziare l’espansione globale

Share it

PureGym, la più grande catena di fitness nel Regno Unito, ha nominato consulenti per partecipare a una potenziale offerta pubblica iniziale per supportare l’espansione globale mentre capitalizza l’interesse per il fitness dopo la pandemia.

La società ha affermato che le sue 506 palestre sono ora tutte aperte nel Regno Unito, in Danimarca e in Svizzera, con relativamente poche restrizioni sull’iscrizione, il che significa che il reddito è quasi tornato ai livelli pre-pandemia.

A causa della rapida ripresa della domanda, l’azienda sta riprendendo il suo piano di crescita pre-pandemia con l’obiettivo di aprire più di 50 siti ogni anno ed espandersi in Medio Oriente, Asia e Stati Uniti.

Nel suo aggiornamento finanziario agli obbligazionisti di giovedì, la società ha affermato che sta studiando opzioni di finanziamento per sfruttare queste opportunità di crescita e ridurre i prestiti. L’indebitamento netto di PureGym alla fine del trimestre era di 810 milioni di sterline.

L’amministratore delegato Humphrey Cobbold ha affermato che dopo un “primo trimestre sorprendente”, il gruppo si sta riprendendo rapidamente e ora spera di “avere più denaro e risorse per trovare opportunità”.

Ha aggiunto: “Ovviamente, il nostro attuale bilancio è fortemente indebitato. Pertanto, penso che non sia sorprendente che stiamo considerando opzioni di finanziamento”.

Questi includono un’offerta pubblica iniziale già quest’anno. PureGym ha nominato Morgan Stanley e Barclays come consulenti principali e Royal Bank of Canada, Jefferies e Berenberg come contabili.

Il gruppo ha aperto 15 nuove palestre nella prima metà del 2021 e prevede di aprire altre 12 sedi nel Regno Unito nella seconda metà dell’anno. L’obiettivo dell’azienda è accelerare questa espansione nel 2022. La prima delle 40 sedi in franchising in Medio Oriente aprirà entro la fine dell’anno e tre nuove palestre verranno aperte negli Stati Uniti.

“Abbiamo molte opportunità davanti a noi”, ha affermato Kobold, che ha indicato la domanda prevista di palestre dopo la pandemia e le opportunità per altri paesi di operare direttamente o attraverso il franchising. “E ‘incredibilmente sollevato vedere il business rimbalzare così forte.”

PureGym è tornata alla redditività anche dopo aver subito pesanti perdite lo scorso anno e il primo trimestre, quando la palestra è stata costretta a chiudere durante il lockdown per il Covid e ha bruciato 500.000 sterline al giorno.

L’utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (incluso l’affitto) ha raggiunto i 16 milioni di sterline nel secondo trimestre e gli 8 milioni di sterline nel solo giugno. Il 15 agosto, il numero totale di membri del gruppo era di 1,6 milioni, ovvero il 94% del livello di dicembre 2019 prima che la pandemia colpisse l’azienda.

Cobbold ha dichiarato che la società ha perso tra i 100 e i 150 milioni di sterline durante la pandemia, considerando che il suo fatturato nel 2019 è di circa 132 milioni di sterline, ciò significa che “ha appena spazzato via un anno intero di liquidità e redditività”.

La catena è sostenuta da un’iniezione di capitale di 100 milioni di sterline dal suo principale azionista Leonard Green, E ha anche approfittato del programma di supporto Covid del governo e degli affitti differiti in molti siti.

Kobold ha detto che ci sono ancora fino a 30 milioni di sterline di affitto differito da rimborsare, e la società sta negoziando con il proprietario per rimborsare i soldi nel tempo.