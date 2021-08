Putin dice che l’Afghanistan ha mostrato la stupidità dell’intervento occidentale

Share it

Nel suo primo commento pubblico sul crollo del governo di Kabul e sulla rapida conquista dei talebani, Vladimir Putin ha affermato che il fallimento della NATO in Afghanistan dimostra che è sciocco per l’Occidente interferire in paesi con tradizioni diverse.

“Penso che molti politici in Occidente stiano iniziando a rendersi conto che non si può imporre la propria vita politica e i propri standard di comportamento ad altri paesi e persone, indipendentemente da [their] Composizione etnica e religiosa. .. E tradizioni storiche”, ha detto.

Putin ha detto dopo aver incontrato il cancelliere tedesco Angela Merkel a Mosca che è fiducioso che il raggiungimento di questo obiettivo fornirà ora informazioni sulla politica attuale in Occidente. “Dovete dare a queste persone il diritto di decidere del proprio destino, non importa quanto tempo impiegheranno per intraprendere la strada della democratizzazione”, ha detto, aggiungendo che questa è stata anche la lezione della Primavera araba.

Questa è la sedicesima visita della Merkel in Russia e la sua ultima visita prima di dimettersi da primo ministro dopo le elezioni del Bundestag il mese prossimo.

Il leader anziano ha utilizzato questa visita per richiedere il rilascio dell’attivista dell’opposizione russa Alexei Navalny, che è stato avvelenato a morte dall’agente nervino novichok l’anno scorso, che secondo lui era un tentativo di omicidio ordinato dal Cremlino.

Navalny ha ricevuto cure in Germania dopo l’attacco ed è stato condannato a due anni e mezzo di carcere dopo essere tornato in Russia.

Merkel ha affermato di aver invitato Putin a rilasciare il militante durante l’incontro, definendo la sua situazione “deprimente” e che è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come “inaccettabile” per sproporzionata detenzione.

Tuttavia, Putin ha affermato che Navalny non era a causa sua Attività politica, Ma perché ha “violato alcune regole”. Venerdì, Regno Unito e Stati Uniti hanno emesso sanzioni congiunte su sette cittadini russi legati all’avvelenamento di Navalny.

Come spesso faceva, Putin ha cercato di deviare le critiche puntando il dito contro l’Occidente, dicendo che i governi occidentali non hanno mostrato molta simpatia per i movimenti di protesta locali come Occupy Wall Street. Ha anche menzionato la folla che ha attaccato il Campidoglio degli Stati Uniti a Washington il 6 gennaio, dicendo che molti di loro affrontano accuse penali e reclusione.

Rispettati

“Il nostro paese ha esaurito la sua richiesta di rivoluzione nel 20 ° secolo”, ha detto Putin. “Per quanto riguarda i nostri tribunali e le loro sentenze, direi di rispettarli”, ha detto, aggiungendo che la lotta alla corruzione non dovrebbe essere “usata come strumento politico”.

Ne ha parlato anche Merkel Beixi 2, Il controverso gasdotto Gazprom aumenterà la quantità di gas naturale inviato direttamente in Europa dalla Russia aggirando l’Ucraina.

Gli oppositori della NS2 quasi completata affermano che aumenterà la dipendenza dell’Europa dalle esportazioni energetiche russe e consentirà a Mosca di ridurre l’approvvigionamento di gas attraverso l’Ucraina, privando così Kiev di redditizie tasse di transito e aumentando la sua influenza sul paese.

Tuttavia, la Merkel ha sottolineato che la Russia ha firmato un contratto che le impone di continuare a inviare gas naturale attraverso l’Ucraina prima del 2024 e ha insistito sul fatto che l’accordo “può e dovrebbe essere esteso”.

Putin ha affermato che la Russia è “pronta a fornire gas naturale attraverso l’Ucraina, e lo stesso vale dopo il 2024”. Ma ha detto che i partner europei della Russia devono prima determinare chiaramente quanto gas naturale vogliono acquistare dalla Russia. «Non è ovvio?» disse. “Se non firmassimo contratti di fornitura con i consumatori europei, non saremmo in grado di firmare accordi di transito”.

“Comprerai benzina da noi? Se sì, quanto?”, disse. “Ci sono ancora tante cose da discutere [and] Questo è puramente un problema di affari.

Rapporto aggiuntivo di Nastassia Astrasheuskaya