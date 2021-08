Qilu Expressway (01576.HK) Gli utili provvisori degli azionisti sono aumentati del 278,47% a 408 milioni di RMB

Condividi questo articolo!

Data: 27 agosto 2021 alle 14:54

[Caihua News Agency]Qilu Expressway (01576.HK) ha annunciato che per i sei mesi terminati il ​​30 giugno 2021, le entrate sono state di circa 911 milioni di RMB, con un aumento su base annua dell’86,66%. L’utile attribuibile agli azionisti è stato di circa 408 milioni di RMB, con un aumento anno su anno del 278,47%. L’utile per azione è di 0,20 RMB; non viene pagato alcun dividendo.

Nella prima metà del 2021, la società ha continuato a rafforzare il funzionamento e la gestione dei progetti Jihe Expressway, Deshang e Xinnan Expressway. Ji-He Expressway, Deshang Expressway e Xinnan Expressway sono componenti importanti delle autostrade “Nine Vertical, Five Horizontal, One Ring, Seven Shots and Multiple Connections” della provincia di Shandong, che sono collegate a molti sviluppi economici significativi come l’agricoltura, il commercio e il turismo in Provincia di Shandong Area. Anche se colpite dall’epidemia, la domanda di passeggeri e merci nelle aree circostanti ha spinto il volume di traffico di Jihe Expressway, Deshang e Xinnan Expressway a continuare ad aumentare durante il periodo di riferimento.

Il volume di traffico di Jihe Expressway, Deshang Expressway (sezione Liaocheng-Fanxian) e Xinnan Expressway durante il periodo di riferimento è stato di circa 74 mila veicoli, 56700 veicoli e 10.800 veicoli al giorno.Durante il periodo di riferimento, le entrate del pedaggio Ziji riscosse da He Expressway sono state di circa 617 milioni di RMB, un aumento di circa il 97,64% rispetto a circa 312 milioni di RMB nello stesso periodo dello scorso anno. Deshang e Xinnan Expressway hanno registrato ricavi da pedaggio di 270 milioni di RMB durante il periodo di riferimento, con un incremento del 98,41% rispetto al reddito da pedaggio di 136 milioni di RMB nello stesso periodo dello scorso anno.

Nella prima metà del 2021, di fronte al complesso e mutevole ambiente interno ed estero, sotto la forte guida del Comitato Centrale del Partito e del Consiglio di Stato, tutte le regioni e i dipartimenti attueranno seriamente le decisioni e gli schieramenti pertinenti e continueranno a consolidare ed espandere i risultati della prevenzione e del controllo delle epidemie e dello sviluppo economico e sociale.L’economia ha continuato a tornare alla stabilità e lo sviluppo economico ha mostrato una tendenza alla stabilizzazione e al rafforzamento, alla stabilizzazione e al miglioramento. La provincia dello Shandong stabilisce e implementa saldamente il nuovo concetto di sviluppo, si sforza di sostenere la costruzione di grandi progetti per la conversione di nuova e vecchia energia cinetica, accelera la conversione di nuova e vecchia energia cinetica, promuove lo sviluppo di alta qualità dell’economia reale, sostiene la trasformazione e lo sviluppo delle imprese, migliora le politiche e i meccanismi di promozione e promuove attivamente e costantemente lo sviluppo delle imprese.Fare profondamente l’attività principale, fornire ampie prospettive per lo sviluppo dell’azienda.

Parallelamente, a partire dal 2021, sarà attuato lo schema del 14° Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale. Il Gruppo coglierà attivamente le opportunità e le sfide poste dal 14° Piano quinquennale, sarà al passo con i cambiamenti la situazione e insistere sulla ricerca di stabilità.Il tono generale del lavoro è continuare a fare un buon lavoro nell’attività principale delle operazioni autostradali, aprire nuove piste, coltivare nuovi modelli e costruire un nuovo modello di sviluppo guidato da due operazioni industriali su ruote e operazioni di capitale. , Sforzarsi di completare gli obiettivi e i compiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, promuovere lo sviluppo sostenibile e di alta qualità dell’azienda e sforzarsi di ottenere risultati migliori all’inizio del “14° piano quinquennale” .

