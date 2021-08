Qual è considerato un buon rapporto PEG?

Questo Crescita della coppia prezzo/rendimento Il rapporto, o rapporto PEG, è uno stock Valutazione Gli investitori e gli analisti possono utilizzare un’ampia gamma di standard di misurazione per valutare le prestazioni dell’azienda e valutare il rischio di investimento. In teoria, un valore del rapporto PEG di 1 rappresenta una perfetta correlazione tra il valore di mercato dell’azienda e la crescita attesa degli utili.Un rapporto PEG superiore a 1 è generalmente considerato sfavorevole, indicando che lo stock è SopravvalutatoAl contrario, un rapporto inferiore a 1 è considerato migliore, indicando che il titolo è Sottostimato.

Rapporto PEG e rapporto P/E

Il rapporto prezzo/utili (P/E) fornisce agli analisti un buon indicatore fondamentale, indicando che il prezzo che gli investitori stanno attualmente pagando per il titolo è Guadagno dell’aziendaTuttavia, un punto debole del rapporto P/E è che il suo calcolo non tiene conto della crescita futura prevista dell’azienda. Rispetto al rapporto P/E standard, il rapporto PEG rappresenta un indicatore di valutazione più completo e, si spera, più accurato.

Il rapporto PEG si basa sul rapporto P/E, tenendo conto dei fattori di crescita. Considerare la crescita futura aggiunge un fattore importante alla valutazione delle azioni, perché l’investimento in azioni rappresenta i benefici finanziari dei guadagni futuri dell’azienda.

Calcola rapporto PEG

I calcoli PEG possono essere eseguiti utilizzando i tassi di crescita annui previsti per un periodo di tempo superiore a cinque anni, ma quanto maggiore è la previsione di crescita, tanto meno accurata è la previsione di crescita.

un esempio

Se stai scegliendo tra due titoli di società dello stesso settore, potresti dover esaminare i loro rapporti PEG per prendere una decisione. Ad esempio, il prezzo di negoziazione delle azioni della società Y può essere 15 volte il suo reddito, mentre il prezzo di negoziazione delle azioni della società Z può essere 18 volte il suo reddito. Se si guarda solo al rapporto prezzo/utili, la società Y sembra essere un’opzione più interessante.

Ciò suggerisce che quando consideriamo una possibile crescita, la società Z potrebbe essere una scelta migliore perché in realtà viene scambiata a uno sconto rispetto al suo valore.

Altri fattori da considerare

Il rapporto PEG non considera altri fattori che possono aiutare a determinare il valore dell’azienda. Ad esempio, PEG non considera l’importo della liquidità trattenuta nel bilancio della società, che può aumentare di valore se l’importo è elevato.

Altri fattori che gli analisti considerano quando valutano le azioni includono Rapporto mercato/libro (P/B) rapporto. Questo può aiutarli a determinare se lo stock è davvero sottovalutato o se la stima di crescita utilizzata per calcolare il rapporto PEG è completamente imprecisa. Per calcolare il rapporto prezzo/valore contabile, dividi il prezzo per azione del titolo per il suo valore contabile per azione.

Linea di fondo

Ottenere un rapporto PEG accurato dipende in gran parte dai fattori utilizzati nel calcolo. Se vengono utilizzati i tassi di crescita storici, gli investitori potrebbero scoprire che il rapporto PEG non è accurato, soprattutto se i tassi di crescita futuri potrebbero essere diversi dal passato. Per garantire che i calcoli rimangano diversi, vengono spesso utilizzati i termini “forward” e “trailing” PEG.