Qual è il fondo comune di investimento più antico?

rango nome Data di creazione 1 Fondo di investimento MFS Massachusetts (MITTX) 1924 2 Fondo di investimento Putnam (PINVX) 1925 3 Fondo pionieristico (PIODX) 1928 4 Fondo Azioni Secolo (CENSX) 1928 5 Vanguard Wellington Fund (VWELX) Nel 1929 7 Fondo comune di investimento CGM (LOMMX) Nel 1929 8 Fondi Fedeltà (FFIDX) 1930 9 Fondo bilanciato Dodge e Cox (DODBX) 1931

Perché la data di inizio è importante

Quando guardi un Andamento dei fondi comuni di investimento, Hai una varietà di opzioni. Puoi guardare le prestazioni di un anno, le prestazioni di tre anni, le prestazioni di cinque anni o le prestazioni di dieci anni. Troverai anche un numero che mostra la performance del fondo sin dal suo inizio.

Ma i dati sulle prestazioni sin dal suo inizio possono essere ingannevoli.Potresti pensare di aver trovato un fondo ritornoTuttavia, se non sai da quanto tempo il fondo è operativo, potresti cercare un fondo che potrebbe avere solo una storia di uno o due anni. Le prestazioni a breve termine sono più facili da ottenere rispetto alle prestazioni a lungo termine. Per i fondi sopra elencati, la data di costituzione è molto anticipata e puoi avere una buona comprensione delle sue prestazioni nel corso dei decenni. La buona performance per un così lungo periodo di tempo mostra una gestione tranquilla e scelte sagge.

Dovresti evitare nuovi fondi comuni di investimento?

Sebbene la longevità dei vecchi fondi sulla nostra lista sia impressionante, ciò non significa necessariamente che i nuovi fondi siano investimenti più rischiosi.

La ricerca di fondi comuni di investimento in base alla data di inizio è solo un modo per classificare le migliaia di fondi comuni di investimento disponibili. Altre opzioni di ordinamento includono per rischio, classe di attività o stile di investimento. Buone risorse per la ricerca sui fondi comuni includono Morningstar, Zacks Investment Research e Yahoo! Finance. Cerca gli strumenti di screening nella sezione dei fondi comuni e seleziona le caratteristiche che desideri. Potrebbe essere necessario abbonarsi per accedere a strumenti di filtro più avanzati.

Linea di fondo

Un investitore saggio utilizzerà diversi criteri per scegliere un investimento. In altre parole, un fondo comune di investimento longevo ovviamente soddisfa molti investitori. Ma anche i vecchi fondi comuni di investimento possono avere problemi.Guarda l’attuale gestione e Filosofia di investimento Finanziato. Il tempo sta passando e i fondi con record di performance a lungo termine devono adattarsi alle condizioni attuali, alle nuove tecnologie e ai più recenti strumenti di investimento.

Tieni a mente la tua visione di investimento. È improbabile che tu detenga un fondo comune di investimento per decenni e le prestazioni a lungo termine possono compensare alcune perdite a breve termine. Se il tuo orizzonte di investimento è breve, non aspettarti che un fondo più vecchio corrisponda alla sua performance sin dal suo inizio. La volatilità a breve termine è la norma nel mercato azionario.