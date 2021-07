Qual è il modo migliore per giocare al reverse trading nel mercato dei futures?

Un contratto futures è un contratto finanziario in cui una parte accetta di acquistare o vendere uno specifico, Sottostante Ad un prezzo concordato in futuro.Questi beni variano, comprese le materie prime e monetaLe condizioni di negoziazione di questi contratti futures sono diverse. Una di queste condizioni è la diffusione inversa. Ma di cosa si tratta esattamente? Come funziona? Continua a leggere per saperne di più su questo fenomeno di mercato e su come funziona.

Punti chiave Un contratto future è una condizione di mercato in cui il prezzo di negoziazione di un contratto future più lontano dalla data di consegna è inferiore a quello del contratto più vicino alla data di consegna.

Di solito si verifica quando la domanda di attività supera i contratti futures ottenuti attraverso il mercato dei futures, a volte a causa di preoccupazioni per la scarsità.

Per determinare se i futures hanno subito un premio a pronti, osserva la differenza di prezzo tra il contratto del mese prossimo e il contratto forward.

Se il prezzo di negoziazione di un contratto futures è inferiore al prezzo spot, il prezzo aumenterà perché il prezzo deve eventualmente convergere con il prezzo spot alla scadenza del contratto.

Che cos’è l’arretratezza?

ricaderci È una condizione di mercato in cui Contratto futures Il prezzo di transazione di un contratto molto inferiore alla data di consegna è inferiore a quello di un contratto vicino alla data di consegna. Pertanto, in altre parole, il prezzo spot (noto anche come prezzo di mercato) dell’attività sottostante è superiore al contratto futures.

La normale curva dei futures mostra che il prezzo aumenta nel tempo, perché alla scadenza del contratto a lungo termine, il costo del trasporto delle merci aumenterà. I commercianti di solito non vogliono affrontare i costi di trasporto e stoccaggio. In un deficit, questa curva è invertita.

Gli investitori vedono il premio sui future come un segno di prezzo Deflazione Prossimamente. Si tratta di un calo generale dei prezzi di beni e servizi e il tasso di inflazione è diventato negativo. Quando c’è una carenza a breve termine di materie prime specifiche, è più probabile che si verifichino sconti, in particolare materie prime leggere come petrolio e gas naturale, ma meno probabilità che si verifichino in materie prime valutarie come oro o argento.

Clima legato all’arretratezza

Il fallback avviene su Richiesta Le attività superano i contratti futures per attività specifiche acquisite attraverso il mercato dei futures.Questo a volte può derivare da fattori a breve termine che causano paura mancanza diCiò include condizioni meteorologiche estreme, guerre, disastri naturali ed eventi politici. Gli eventi che rientrano in queste categorie includono uragani che minacciano la produzione di petrolio o voti contestati alle elezioni nei paesi che producono gas naturale.

In che modo gli investitori scoprono materie prime che potrebbero avere una curva dei futures invertita? guarda le notizie.Troverai informazioni su come farlo merce E la valuta sta cambiando e può decidere cosa fare con il tuo contratto futures.

Identificare i future inversi

Un modo per identificare i future che hanno un premio consiste nell’esaminare la differenza di prezzo tra il contratto del mese prossimo e il contratto a termine.Se il prezzo di negoziazione del contratto futures è inferiore a Prezzo spot, Aumenterà perché il prezzo deve eventualmente convergere con il prezzo spot alla scadenza del contratto.Gli investitori che negoziano contratti futures considerati materie prime scontate hanno maggiori probabilità di detenere Posizione lunga.

L’analisi dello spread tra i contratti non è sempre la comprensione più accurata di ciò che accadrà ai contratti futures.

Analizza il prezzo Propagazione Le differenze tra i contratti non sempre forniscono agli investitori la comprensione più accurata di ciò che accadrà ai contratti futures. Ma in casi estremi, può fornire informazioni utili che possono guidare ulteriori ricerche. Il mercato può cambiare rapidamente e quando gli investitori detengono una posizione lunga in future per trarre vantaggio dal premio spot, lo stato del mercato può cambiare, rendendo la posizione non redditizia.

I pro e i contro di essere indietro

È importante comprendere i vantaggi ei rischi dei premi.Può essere utile a breve termine investitore Cercano di trarre profitto dagli squilibri di prezzo acquistando e vendendo asset a prezzi diversi mercato, E coloro che sono impegnati nella speculazione. Quando i prezzi dei futures e i prezzi di mercato convergono, possono ottenere un ritorno dall’aumento dei prezzi dei futures.

Ma se i prezzi spot rimangono costanti, forse a causa di un particolare evento, e i prezzi dei future continuano a scendere, gli investitori potrebbero perdere denaro. Tenendo conto del fatto che i premi spot tendono a verificarsi quando la domanda è forte, potrebbe esserci anche la minaccia che i nuovi produttori aumentino l’offerta, il che potrebbe anche ridurre il prezzo dei contratti futures.