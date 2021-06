Qual è il momento migliore per affittare un appartamento?

Ci sono molti fattori da considerare quando si affitta una casa o un appartamento.Sebbene la firma di un contratto di locazione richieda la considerazione di vari fattori personali, dal tuo flusso di cassa L’urgenza di traslocare-sapere quando iniziare a cercare un affitto durante l’anno può aiutarti a ottenere un affare migliore. Il mercato immobiliare è spesso ciclico e stagionale. Concentrandoti su questi cicli, potresti avere maggiori possibilità di acquistare la casa dei tuoi sogni a un prezzo accessibile.

Gli affittuari che cercano la più ampia scelta dovrebbero pianificare di trasferirsi tra maggio e settembre; acquistare al miglior prezzo tra ottobre e aprile. Questo è il motivo per cui questo accade e alcuni altri suggerimenti per trovare il tempo per la tua famiglia.

Punti chiave Il mercato immobiliare tende ad essere ciclico e stagionale; tieni presente che questi cicli possono influenzare la facilità della tua ricerca e il prezzo che paghi per l’affitto.

In considerazione del notevole fatturato degli ultimi mesi, le scorte di appartamenti sono state relativamente elevate tra maggio e settembre. Gli affitti tendono ad essere più alti in estate.

L’affitto minimo si verifica in inverno (da ottobre ad aprile) e la domanda ei prezzi raggiungono il punto più basso tra gennaio e marzo.

La ricerca dell’appartamento dovrebbe iniziare a metà del mese prima del mese di destinazione per il trasloco.

La migliore opzione di noleggio in estate

Questo Il periodo più intenso di noleggio e trasloco Spesso tra maggio e settembre. Il motivo è semplice: molti cambiamenti di vita tendono a verificarsi negli ultimi mesi. Molti diplomati lasciano la casa per andare all’università o per lavoro.Molti I laureati cercano immobili Vicino a dove inizieranno le loro carriere. E, naturalmente, per le famiglie con bambini, questo è tra gli anni scolastici.

Inoltre, è più facile spostarsi durante la guida in condizioni climatiche calde, caricare e scaricare mobili e trasportare scatole.

Questi cambiamenti di vita e le condizioni meteorologiche fanno sì che il tasso di rotazione degli immobili sia molto più alto. Pertanto, in estate, è più facile trovare un appartamento e ci sono più appartamenti tra cui scegliere. Tuttavia, poiché l’estate è la stagione con le più alte attività di noleggio, anche la domanda di spazi in affitto è molto alta. Questo aumenta il costo delle tariffe e dell’affitto, a volte anche il doppio del prezzo che può essere negoziato durante le stagioni non di punta dell’autunno e dell’inverno.

Questo potrebbe anche essere un periodo di caccia più stressante: nella ricerca dello spazio perfetto, potresti dover affrontare più concorrenza. I potenziali affittuari di solito devono essere preparati ad agire rapidamente, a volte anche firmando sul posto, se trovano uno spazio che gli piace.

La pandemia di COVID-19 sembra avere un impatto diverso sugli affitti: tra aprile 2020 e aprile 2021, i prezzi degli appartamenti nell’area metropolitana di San Antonio, in Texas, sono diminuiti di anno in anno. Seattle, Miami e Los Angeles, ma è aumentata a Las Vegas, Buffalo, New York, Scottsdale, Arizona e Detroit. Ci sono anche differenze a seconda delle dimensioni dell’appartamento: a New York City, ad esempio, l’affitto medio per una camera da letto è diminuito di oltre il 15%, mentre l’affitto medio per due camere da letto è aumentato dello stesso importo.

L’inverno è meglio per risparmiare sull’affitto

Man mano che la temperatura scende, diminuisce anche il prezzo. L’affitto più basso di solito si verifica tra ottobre e aprile, soprattutto dopo le vacanze di dicembre: meno persone sono interessate al trasloco, maltempo, apertura delle scuole, ecc. Pertanto, di solito le persone che affittano una casa tra dicembre e marzo trovano l’affitto più conveniente. Tuttavia, il basso livello di attività di trasloco e fatturato di solito significa che è più difficile trovare esattamente il tipo di appartamento che si desidera in questo momento.

Fasce di prezzo degli affitti in 10 grandi città

Quanto presto per cacciare nell’appartamento?

Dopo aver determinato la stagione del trasloco target, restringere la selezione a un mese specifico. Supponiamo che tu abbia intenzione di trasferirti ad agosto.Tempo ideale Inizia la ricerca L’appartamento appropriato è alla fine del mese prima del mese di destinazione per il trasloco, quindi, in questo esempio, inizia a cercare un appartamento nelle ultime due settimane di luglio.

Sebbene questa strategia possa sembrare dell’ultimo minuto, è davvero l’opzione migliore perché la maggior parte dei contratti di locazione degli affittuari scade alla fine del mese o pochi giorni prima del mese successivo. Gli affittuari che stanno per lasciare il posto vacante riceveranno o riceveranno un preavviso di 30 giorni durante questo periodo, il che significa che se inizi a cercare un appartamento entro questo lasso di tempo, puoi facilmente ottenere la prima scelta per lo spazio disponibile.

Gli individui disposti a correre dei rischi o che hanno la flessibilità di agire in base alle notifiche possono utilizzare diversi metodi per trovare appartamenti.aspetta fino secondo La prima settimana di trasloco nel mese può rivelarsi redditizia, poiché i proprietari che cercano di riempire i posti vacanti diventano più desiderosi di acquisire nuovi inquilini.

La discriminazione nell’affitto è illegale. Se pensi di essere stato discriminato Durante la ricerca o la domanda, in base a razza, religione, sesso, stato civile, nazionalità, disabilità o età, è possibile adottare alcune misure, come presentare un reclamo al Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD) degli Stati Uniti in merito alla correttezza ufficio alloggi e pari opportunità.

Linea di fondo

Il momento migliore per affittare una casa dipende in gran parte dalla tua situazione: l’alloggio e il prezzo che desideri e la tua flessibilità per muoverti. Le persone preoccupate di avere la maggior parte delle opzioni abitative dovrebbero indirizzare la loro ricerca da maggio a settembre, mentre le persone che sono principalmente preoccupate per i prezzi migliori dovrebbero programmare il loro trasferimento da ottobre ad aprile.