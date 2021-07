Qual è il più grande svantaggio delle rendite?

rendita Puoi proteggerti da vari tipi di rischi finanziari, ma questa protezione ha un prezzo. Pagherai per la rendita e non avrai lo stesso potenziale di rialzo di alcuni investimenti.

Per il rendimento minimo garantito che puoi ottenere, questo compromesso vale la pena, soprattutto se questo rendimento arriva sotto forma di reddito a vita e può fornire tranquillità. Tuttavia, le rendite presentano degli svantaggi e, se stai pensando di acquistare una rendita, è importante comprendere i possibili svantaggi.

Punti chiave Esistono molti tipi diversi di rendite, emittenti di rendite e prodotti di rendita.

Se non raggiunge i tuoi obiettivi, qualsiasi rendita può essere svantaggiosa.

Pagherai commissioni e sacrificherai i rendimenti per ottenere la stabilità e la garanzia della rendita.

Le rendite possono essere complicate

Esistono molti tipi di rendite, e già questo basta a creare molta confusione tra i consumatori.Dovresti comprarne uno Rendita istantanea a premio unico? Uno ritardare il pagamento La rendita è MutevoleUn fisso Rendita indice• Svelare le diverse caratteristiche di ciascuna rendita può essere opprimente, soprattutto quando le rendite a indice fisso di una compagnia di assicurazioni sono diverse dalle caratteristiche di un’altra compagnia di assicurazioni.

C’è un nuovo vocabolario che devi imparare…”Mortalità e costo,” “Spese di soggiorno comuni, “”Account secondario,””Commissione di resa,”Quota di partecipazione”,”Tasso di esclusione,” “Aggiustamento del valore di mercato” —Scopri tutti i diversi tipi di renditeQuesta complessità può indurre le persone ad acquistare rendite senza comprenderne appieno i termini. Potrebbero finire per acquistare o vendere prodotti che non soddisfano le loro esigenze.

Il tuo vantaggio potrebbe essere limitato

Quando acquisti una rendita, condividi il rischio con tutti gli altri che acquistano una rendita. La compagnia assicurativa da cui hai acquistato la rendita è responsabile della gestione del rischio e devi pagare una commissione per limitare il rischio. Proprio come se la tua casa non viene bruciata, potresti non acquistare mai l’assicurazione dei proprietari di casa in anticipo, i soldi che guadagni dalla rendita non possono superare i soldi che hai messo, o se ce l’hai, i soldi che puoi fare Metti i tuoi soldi altrove.

Il modo specifico in cui potresti non essere in grado di condurre dipende dalle caratteristiche della rendita che acquisti. Ecco due esempi.

Rendita istantanea a premio unico (SPIA) Se la tua aspettativa di vita scende improvvisamente, questa potrebbe essere una cattiva scelta. La tua rendita potrebbe diventare meno preziosa (perché potrebbe non essere pagata per tutti gli anni che ti aspettavi quando l’hai acquistata) e potresti voler recuperare il premio per pagare le spese mediche. A meno che tu non abbia pagato un extra per la protezione del beneficiario cavaliere, Oppure la tua rendita ha una protezione avanzata incorporata (o opzionale) o funzionalità avanzate (che hai acquistato) in cambio, questo tipo di rendita non lascerà nulla ai tuoi eredi. Rendita indice Imposta limiti di rendimento per limitare i tuoi rendimenti quando il mercato si comporta bene. Questa lacuna è l’altro lato della loro linea di fondo, che è il rendimento più basso che otterrai quando il mercato si comporta male. Le rendite su indice hanno anche tassi di partecipazione, che possono limitare la quantità di reddito da investimento che mantieni. Se il mercato restituisce il 20% in un anno, potresti vedere solo il 10% di quel guadagno. Tuttavia, se il mercato scende del 15%, puoi comunque ottenere il rendimento minimo garantito.

Non tutte le rendite forniscono un reddito a vita. Ad esempio, le rendite a termine, dette anche “Periodo specifico“Rendita, che garantisce il pagamento al beneficiario della rendita entro un determinato periodo di tempo, ad esempio 10, 15 o 20 anni.

Potresti pagare più tasse

Diversi potenziali svantaggi di rendita sono legati alle tasse.

Reddito ordinario e plusvalenze

Una critica comune al reddito di rendita è che è tassato come Reddito ordinario,nel Tasso di interesse marginale È dal 22% al 35% per le famiglie a reddito medio. Tuttavia, questo aspetto delle rendite non è così svantaggioso come sembra.

Distribuzione tradizionale 401(k) con Allocazione tradizionale dell’IRA Inoltre è tassato come reddito ordinario. (Le distribuzioni Roth 401 (k) e Roth IRA non sono tassabili perché le investi con fondi che hanno già pagato l’imposta sul reddito.) Il confronto chiave si applica agli investimenti detenuti in conti non pensionistici per più di un anno. Questi sono tassati al tasso di plusvalenza a lungo termine quando vengono venduti.

L’Internal Revenue Service (IRS) classifica le plusvalenze come “a breve termine“(Se l’investimento è detenuto per un anno o meno) o”lungo“(Se l’investimento è detenuto per più di un anno). Le plusvalenze a breve termine sono tassate come reddito ordinario. Le plusvalenze a lungo termine sono tassate al 15% per le famiglie a reddito medio e per redditi superiori a US $ 445,850 (single filer ) o US $ 501.600 (già una tassa del 20% viene riscossa sulle famiglie sposate e dichiarate congiuntamente.

Nessun aumento della base di costo

Quando lasci investire in azioni, obbligazioni, ecc., Fondo comuneE beni immobili agli eredi e loro avranno Miglioramento di baseCiò significa che sebbene tu possa aver acquistato un investimento per $ 10.000, se valeva $ 20.000 al momento della tua morte, l’IRS presumerà che il tuo erede abbia ricevuto l’investimento per $ 20.000. Se lo vendono immediatamente per $ 20.000, non dovranno pagare alcuna tassa. Se lo vendono per $ 25.000 dopo due anni, dovranno pagare solo una tassa di $ 5.000, che sarà tassata all’aliquota delle plusvalenze a lungo termine.

Al contrario, se lasci ai tuoi eredi una rendita che hai acquistato per $ 10.000 e che ora vale $ 20.000, i tuoi eredi saranno tassati su un reddito ordinario di $ 10.000. La rendita non aumenta la base di costo per ridurre le tasse dei tuoi eredi dopo la morte.

Sanzioni fiscali prima dei 59½

È quasi impossibile leggere articoli sulle rendite senza leggere gli svantaggi della penale per il ritiro anticipato del 10%, ma la maggior parte degli articoli non fornisce informazioni sufficienti su quando si applica la penale. Informazioni insufficienti possono farti pensare che prelevare denaro da un contratto di rendita prima dell’età di 59 anni e mezzo ti richiederà il pagamento di una multa del 10%. Le cose non sono così semplici e la frequenza delle punizioni è inferiore a quanto pensi. Questa è la regola direttamente dalla pubblicazione IRS 575:

“Prima di raggiungere l’età di 59½ anni, la maggior parte delle distribuzioni (regolari e non regolari) di piani pensionistici idonei e contratti di rendita non idonei sono soggetti a un’imposta aggiuntiva del 10%. Questa imposta si applica a te e deve essere inclusa nel totale reddito Non si applica a nessuna parte della distribuzione esentasse, come il rendimento del costo o l’importo trasferito a un altro piano pensionistico.”



Questa lingua significa che se investi $ 10.000 in una rendita e hai già pagato l’imposta sul reddito ( non qualificato Contratto di rendita) e decidi di rinunciare alla tua rendita, riceverai $ 10.000 (restituzione dei costi) meno eventuali costi di riscatto dovuti alla compagnia di assicurazione che ha emesso la rendita. Non è necessario pagare $ 1.000 (10% di $ 10.000) all’IRS.

Se la tua rendita ora vale $ 11.000, hai meno di 59 anni e mezzo e ricevi $ 11.000, dovrai pagare l’imposta ordinaria sul reddito più una penale del 10% di $ 1.000 (devi includere la distribuzione nel reddito totale). Ci sono altre eccezioni che consentono di evitare la multa del 10%, inclusa l’invalidità totale e permanente e le catastrofi naturali ammissibili.

Se utilizzi denaro che non ha ancora pagato l’imposta sul reddito per pagare una rendita (ad esempio, se hai acquistato una rendita in un 401(k), questo è un Piano pensionistico qualificato), allora ti sarà dovuta una penale di recesso anticipato del 10%. Questo svantaggio non è unico per le rendite.Se ne vendi uno Fondo indicizzato Preleva questo denaro nel tuo 401 (k) e prima dei 59 anni e mezzo.

Finché i fondi rimangono nel tuo conto, qualsiasi aumento del valore della tua rendita non è tassabile. Troverai questo vantaggio fiscale anche nel tuo conto pensione. Pertanto, alcune persone pensano che non vi sia alcun motivo per acquistare una rendita in un conto pensione, perché così facendo non si otterranno ulteriori benefici fiscali. Invece, dicono che dovresti comprare solo una rendita al di fuori del tuo conto pensionistico. Tuttavia, questo non è sempre un buon consiglio.

Finché i fondi rimangono nel tuo conto, qualsiasi aumento del valore della tua rendita non è tassabile.

I costi possono sommarsi

Il costo del livello oscurerà il costo totale della rendita e ridurrà la sua spesa. Prima di acquistare una rendita, è importante capire quanto è necessario pagare per tutte le funzionalità di cui hai bisogno.Anche se devi sempre pagare Mortalità e costo, Alcune commissioni si applicano solo a determinati tipi di rendite. Altre commissioni si applicano solo quando si acquistano funzionalità opzionali di una rendita personalizzata.

Di seguito sono riportate le commissioni annuali comuni di cui dovresti essere a conoscenza:

Mortalità e costo

Tassa amministrativa

Canone di mantenimento del contratto

Commissione conto secondario Sub

Tassa sui premi statali (in sette stati e Porto Rico)

Commissione di trasferimento degli investimenti Investment

Spese di vendita differite potenziali, note anche come “spese rimborsabili”

Protezione principale

Protezione dall’inflazione/adeguamento al costo della vita

Cavaliere di assistenza a lungo termine

Pilota con reddito a vita

Assicurati di rivedere le informazioni sulle spese per tutte le rendite che stai prendendo in considerazione. Confronta le commissioni di rendite simili e vedi come le loro commissioni sono diverse.

Garantito un avvertimento

La garanzia di una rendita è valida solo quanto la solidità finanziaria della compagnia di assicurazione che l’ha emessa.Le rendite non sono assicurate dalle compagnie di assicurazione Corporazione federale per l’assicurazione dei depositi (FDIC) Proprio come un conto in banca. Dovresti controllare la valutazione della solidità finanziaria della compagnia di assicurazione La migliore mattinata con Standard e poveri Prima di acquistare.

Se la compagnia assicurativa che ha emesso la tua rendita fallisce, potrebbero esserci diversi esiti. Un’altra compagnia di assicurazioni potrebbe subentrare e fornire una transizione senza soluzione di continuità. Se un’altra compagnia di assicurazioni non subentra, potresti dover fare affidamento sull’assicurazione fornita dalla tua associazione di garanzia statale. Puoi trovare le restrizioni nel tuo stato sul sito web della National Organization of Life & Health Garanty Association. In molti stati, il limite è di $ 250.000.

L’inflazione eroderà il valore della tua rendita

L’inflazione eroderà il valore di qualsiasi investimento. Se ottieni un rendimento dell’8% nel mercato azionario e il tasso di inflazione è del 2%, il tuo rendimento effettivo è solo del 6%. Se il tuo reddito è dell’1% Certificato di Deposito (CD) Il tasso di inflazione è del 2% e il tuo rendimento effettivo è -1%. Allo stesso modo, se le tue spese annuali non sono adeguate all’inflazione, dato che il tasso di inflazione medio storico a lungo termine è leggermente superiore al 3%, è improbabile che tenga il passo con le tue spese.

La buona notizia è che puoi proteggere la tua rendita dall’inflazione acquistando una rendita integrata in questo vantaggio o acquistando una clausola aggiuntiva per la protezione dall’inflazione o gli adeguamenti del costo della vita. Aspettati di pagare commissioni extra (o ottenere spese inferiori) in cambio di questo vantaggio.

Linea di fondo

Strategia di marketing a parte, Stan the Annuity Man ha una rubrica, un sito web, un podcast, un canale YouTube e alcuni libri per un motivo: quando si tratta di rendite, ci sono molte cose che devono essere risolte. Questo Prospetto Poiché le rendite possono essere lunghe quanto un piccolo libro e piene di termini sconosciuti, non c’è da meravigliarsi se le persone evitano di leggerle e non comprendono appieno questi contratti.

Le rendite possono essere un ottimo strumento di pianificazione che può ridurre il rischio che i tuoi fondi si esauriscano dopo il pensionamento, ma richiedono compromessi, come costi ridotti e rendimenti degli investimenti. Poiché esistono molti tipi diversi di rendite, emittenti di rendite e prodotti di rendite, è difficile riassumerne vantaggi e svantaggi.È consigliabile chiedere consiglio ad almeno un professionista finanziario pagante che non vuole venderti una rendita (o un sostituto della rendita) Prima di acquistare uno di questi contratti.