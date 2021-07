Qual è il premio storico per il rischio di mercato?

Share it

storico Premio per il rischio di mercato È la differenza che gli investitori si aspettano come rendimento? giusto Portfolio e Tasso di rendimento senza rischioDal secolo scorso, la storia Rischio di mercato Alta qualità L’intervallo (a seconda dell’approccio dell’analista) va dal 3% al 12%.

Punti chiave Il premio storico per il rischio di mercato è la differenza tra il rendimento che gli investitori si aspettano di vedere nel portafoglio azionario e il tasso di rendimento privo di rischio.

Il tasso di rendimento privo di rischio è un numero teorico che rappresenta il tasso di rendimento di un investimento privo di rischio.

Tutti gli investimenti hanno determinati rischi, quindi il tasso di rendimento privo di rischio è solo teorico.

A causa dei diversi stili di investimento e della tolleranza al rischio degli investitori, la differenza nei premi di rischio di mercato storici può arrivare fino al 2%.

Tasso di rendimento senza rischio

Tasso di rendimento senza rischio è teorico? tasso di risposta Investimento senza rischi. Il tasso di interesse privo di rischio è l’interesse che gli investitori si aspettano da un investimento privo di rischio in un determinato periodo di tempo. Questo è un numero teorico, perché ogni investimento ha dei rischi.

I buoni del Tesoro statunitensi a tre mesi sono spesso usati come proxy per il tasso di rendimento privo di rischio perché le persone credono che il governo non abbia un rischio di default.

Il tasso di interesse privo di rischio può essere determinato sottraendo il tasso di inflazione corrente dal rendimento dei titoli del Tesoro che corrisponde al periodo di investimento consigliato dall’investitore.

In teoria, il tasso di rendimento privo di rischio è il rendimento più basso che gli investitori si aspettano, perché a meno che il rendimento potenziale non superi il tasso di rendimento privo di rischio, non si assumeranno più rischi; infatti, il tasso privo di rischio è teorico perché ogni investimento Tutti hanno un qualche tipo di rischio.

Comprendere il premio per il rischio di mercato

Il premio per il rischio di mercato si compone di tre parti:

Il premio di rischio richiesto è essenzialmente ritorno Superamento del tasso di interesse privo di rischio di cui gli investitori devono essere consapevoli per giustificare l’incertezza azione investimento. Il premio per il rischio di mercato storico rivela la differenza storica nei rendimenti di mercato nell’ultimo periodo di tempo Ritorno senza rischi Investimenti negli Stati Uniti debito nazionale. Il premio per il rischio di mercato atteso rappresenta la differenza nei rendimenti che gli investitori si aspettano di ottenere attraverso il mercato degli investimenti.

Perché cambierà il premio di rischio storico historical

A causa dei diversi investitori, il premio previsto e il premio richiesto variano da investitore a investitore. Stile di investimento con Tolleranza al rischio.

Il premio di rischio storico varia fino al 2%, a seconda di Analista Scegli di calcolare la differenza media nei rendimenti degli investimenti aritmetica o geometrica. La media aritmetica è uguale o maggiore della media geometrica. Quando la differenza tra i valori medi è maggiore, la differenza tra i due calcoli è maggiore. Quando il periodo di tempo per il calcolo del valore medio è breve, il valore medio aritmetico tende ad aumentare.

Esistono anche differenze significative nei premi di rischio di mercato storici a breve termine Tasso di interesse privo di rischio e lungo Tasso di interesse privo di rischio.